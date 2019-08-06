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 Политика Украины
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 ВККС признала судьей бывшую жену Портнова Белоконную, - Маселко

Действующая Высшая квалификационная комиссия судей агонизирует и ее конец будет быстро.

Об этом пишет адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Некоторые восприняли, что от плохой Вовк решил рейдернуты хорошую Высшую квалификационную комиссию судей Украины. На самом деле, это банальный передел влияния. Условно гадюки против жаб", - отмечает адвокат.

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Он подчеркивает, что Портнов никогда не терял влияния на судебную систему.

"Его ближайшие родственники (брат жены, его жена, бывшая жена) уже давно успешно прошли проверки в нерейдернутый ВККС. А сегодня ВККС рекомендовала на пожизненное судейство Инну Белоконную - бывшую жену и мать двоих детей Портнова", - сообщил Маселко.

Он напомним, что к ней много вопросов именно по имуществу, которое явно не соответствует ее доходам.

"Единственную, кого из 57 судей не рекомендовала сегодня ВККС, - это судья из Дубенского суда Ривненской области Александра Жуковская. Она довольно известна благодаря своим блогам на тему судейских будней. К ней не было вопросов ни у ВККС, ни у ОСД. Но в последнее время она критически высказывалась о ВККС в связи с назначениями конкурсов. И "ответка" не задержалась. Это было действительно цинично и подло. Кого-кого, а Жуковскую действительно надо как можно быстрее возвращать в должность. Уже очевидно, что действующая ВККС агонизирует и ее конец будет быстро. И чем быстрее, тем меньше вреда повлечет", - резюмировал член Общественного совета доброчестности.

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ВККС признала судьей бывшую жену Портнова Белоконную, - Маселко 01
ВККС признала судьей бывшую жену Портнова Белоконную, - Маселко 02
ВККС признала судьей бывшую жену Портнова Белоконную, - Маселко 03

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Напомним, за десять месяцев после начала работы в Оболонском райсуде судьи Инны Белоконной, ее семья получила две квартиры по 150 квадратов в элитных кварталах Киева. В апреле 2019 года она успешно прошла квалифоценивание и показала очень высокие результаты - 823 балла.

Источник: https://censor.net.ua/n3141610
 
 
 Топ комментарии
 
Чомусь я навіть не здивована.
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Бачили очі , що вибирали, тепер хоч повилазьте!
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Как говорил Парашенко, если выгнать всех судей-коррупционеров то в наших судах не будет кому работать. Неужели судья-преступник который вас судит лучше чем никакого судьи?
Да нет в Украине судей. Банда и мафиозные кланы захватили судебную и правохранительные системы.
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Как говорил Парашенко, если выгнать всех судей-коррупционеров то в наших судах не будет кому работать. Неужели судья-преступник который вас судит лучше чем никакого судьи?
Да нет в Украине судей. Банда и мафиозные кланы захватили судебную и правохранительные системы.
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Ну он так и поступил, никого из подонков и не выгнал, а страна утонула в коррупции,воровстве, нищете и бесправии.
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Просто так выгнать - это нарушение конституционных прав и свобод. Судьи очень хорошо знают законы на свою сторону. Ты еще попробуй их выгнать не нарушив законы. Они не только потом восстановятся, а еще и сдерут немалую компенсацию.. А из коррупции страна не вылезала со времен совка. Меняются только формы.
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Можно законы поменять и выгнать со свистом. Вся власть сейчас в руках слуг, пусть работают и перекроют кислород этим ублюдкам. К тому же у каждого судьи рыло в пуху и куча бабла, которая не соответствует их зарплатам .Каждого можно садить.
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А Зеленский чего тянет с судьями? Там же одни проходимцы. Как можно существовать государству с такими отбросами и такими законами относительно судей? Что за пожизненное судейство? Выборность судей должна быть и частая смена, они уже совсем зажрались и от жира и жадности посходили с ума. Всех надо проверять за какие шиши они нажили себе недвижимость и бабло. Где их декларации, всех нужно в тюрьму садить с конфискацией,тогда и денег на армию и вооружение будет достаточно, а так в стране бардак, нищета и нет правосудия. С Януковичем, Пэдрякой один бардак был.Посмотрим что сейчас новая власть наворотит, но дальше так уже невозможно.
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Бачили очі , що вибирали, тепер хоч повилазьте!
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Хорошую Петя судебную реформу провёл
Верховенство права как оно есть
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Петя ещё не ответил за то что сделал

Так что терпите
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Гарно розвели зелений лохторат, що навіть не хочуть бачити як...навіть не в очі...а прям у рота ссуть, а вони ковтають причмокуючи із радістю та впевніністю, що то сироп! Продовжуйте у тому ж дусі - там і до "скульптури" із лайна не далеко!
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Все буде добре. Шановний Петро Олексійович відреформував судову систему України міцно та надійно, на десятиліття.
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1. Вона не Білокінна, вона Білокобильна.
2. Коли суддів почнуть лінчувати?
3. Коли Портнов буде висіти на Хрещатику?
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