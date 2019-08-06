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 Луценко: В "амбарной книге" Партии регионов напротив фамилии Манафорта стоит подпись нардепа Геллера

В так называемой "амбарной книге" Партии регионов напротив фамилии американского политтехнолога и консультанта Виктора Януковича Пола Манафорта стоит подпись нардепа Евгения Геллера.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио НВ заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В "черной кассе" напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата Верховной Рады, гражданина Украины Геллера. Это установлено экспертизой, и этого не мог не знать господин Сытник (глава Национального антикоррупционного бюро, — Ред.), объявляя, что есть доказательства получения этих средств непосредственно Манафортом", — сказал глава ГПУ.

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В то же время Луценко подчеркнул, что существуют другие доказательства против Манафорта.

"С оффшорных юрисдикций он получал средства, похожие на те (по размерам), о которых шла речь в "черной кассе", но сама "черная касса" не могла быть таким доказательством", — сказал генпрокурор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141609
 
 
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а може там підпис мародера?
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А, где архив из пруда межигорского? Тварь картавая
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пока в украине расследуют эту амбарную книгу манафорт уже отсидит в сша))
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хотілось погратись в геополітику, підмазатись до демократів, отримати грантів, тому й топили за Клінтон. але прийшов Трамп. злопам'ятний Трамп) Ситника вже й на допити ФБР викликає і це може стати початком кінця його кар'єри. а може й свободи...
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