 Луценко: В "амбарной книге" Партии регионов напротив фамилии Манафорта стоит подпись нардепа Геллера

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радио НВ заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В "черной кассе" напротив фамилии Манафорта стоит подпись действующего депутата Верховной Рады, гражданина Украины Геллера. Это установлено экспертизой, и этого не мог не знать господин Сытник (глава Национального антикоррупционного бюро, — Ред.), объявляя, что есть доказательства получения этих средств непосредственно Манафортом", — сказал глава ГПУ.

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В то же время Луценко подчеркнул, что существуют другие доказательства против Манафорта.

"С оффшорных юрисдикций он получал средства, похожие на те (по размерам), о которых шла речь в "черной кассе", но сама "черная касса" не могла быть таким доказательством", — сказал генпрокурор.

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