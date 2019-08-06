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 Обстрел под Павлополем свидетельствует о желании РФ и ее наемников обострить конфликт, - украинская сторона СЦКК

Во время сегодняшнего обстрела позиций Объединенных сил под Павлополем погибли четыре военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-центром ОС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 6 августа, в период с 10:20 до 10:30 противник совершил обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, вследствие обстрела погибли четыре военнослужащих. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников по дальнейшему обострению конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Обстрел под Павлополем свидетельствует о желании РФ и ее наемников обострить конфликт, - украинская сторона СЦКК 01

Напомним, сегодня в районе с. Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли 4 воина 36-й бригады морской пехоты. Солдаты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Среди погибших четверых морских пехотинцев из 36-й отдельной бригады двое уроженцев Черниговской области - Александр Шарко и Владислав Рак.

Также читайте: Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина "как можно скорее" собраться для переговоров после гибели четырех украинских воинов

Источник: https://censor.net.ua/n3141608
 
 
 Топ комментарии
 
Дибіли ! Ваше найперше завдання захистити життя українського солдата.
А не констатувати 4 вбивства як прикрий факт дрібного порушення.
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«Ті, хто між війною і ганьбою, обирають ганьбу, одержують і війну і ганьбу.»
Вінстон Черчилль.
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Нихрена, все это выгодно только зебобе -оно на войне теперь зарабатывает. Правильно, зебобики?
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Дибіли ! Ваше найперше завдання захистити життя українського солдата.
А не констатувати 4 вбивства як прикрий факт дрібного порушення.
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Нє, солдат і є захисник, хай себе й захищає. Якщо ще його захищати треба - то як він інших може захищати?
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навіщо вони тоді сидять в окопах 5 років , коли наказ "не стріляти" є практично постійним ..?! питання риторичне ...
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таких, як ти морозок - півукраїни нажаль, вони звуться зеленим шоколадом, крутять ними жиди й олігархи.
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кажуть і стрельнули б, та з озброєння лише рогатки лишились.
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и поэтому цензор стабильно постит видео как ВСУ мочит сепаров? Коса длинная да память коротка?
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цим відео по декілька місяців.
зебілам похвалитись особливо нічим.
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У тебе календар є? Чи ти у часі заблукав? А, може після чергового запою ти не знаєш, що сьогодні 6 СЕРПНЯ?!
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додик, прежде чем нагадить изволь читать выше кому и на что я ответил. А тебе брысь под шконарь
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Ватан, якийсь у тебе жаргон специфічний. Давно іх зони?
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"По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве трое оккупантов погибли и один ранен.Источник: https://censor.net.ua/n3139292" І де там про нашу стрільбу?
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остальное сама нагуглишь или ты только можешь провоцировать пользователей форума и бежать жаловаться на админ.ветку?
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не варто звертати уваги на підкацапних провокаторок - в спам їх і все ... навіщо на них витрачати час ?
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она не простой провокатор, ее админ защищает. недавно видел своими глазами, как на нее оставили жалобу с просьбой разобраться. не помню кто-писал. Чувак под американским флагом. Обновил страницу черещ пару минут - стерто. Это к размышлению
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смішно читати.
нехай вас так захищають.
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ви першими гидите під моїми коментами.
я ж мушу якось реагувати.
навтикати вам вашим же методом ?
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я не гажу, а тыкаю носом в ложь, которую вы разносите по всему форуму.
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так і тебе тицьнуть.
а ти називаєш це провокацією.
сам не провокуй і проблем не матимеш.
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а якщо в нього відібрали право та можливості для захисту та самозахисту.
підіть постійте там мішенью.
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Ну то солдат дурний, якщо обрав собі дурного командира.
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не солдат.
а дурний народ обрав такого дурного головнокомандувача.
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Может народ не достоин своих защитников и защищать его не нужно.
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Ну, от тому є народи субьєкти, а є й такі що зникають з мапи етносів...
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до речі, після такого речення, вам би не завадило змінити нік.
він вам не личить і не відбражає жодної вашої персональної якості.
не ганьбіть гасло націоналістів.
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ти ліва, й не можеш вимагати щось у мене змінити
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я і не вимагаю.
вигадаю тобі новий побігунчик.
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це ти собі нік вигадала.
тобі пасує.
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бачиш як ти Україну ненавидиш. Тож не варнякай, бо писок точно розквасять.
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собі побігунчик вигадай - вони вам , кацапам , скоро ************ !
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я навіть знаю як нннкін переназветься - мабуть сумчанин -московіт.
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А чим він себе захистить, коли доходить до того, що з позицій забирають гранатомети, ПТУРСи, "Стугни". Коли опломбовують кулемети і під звіт видають патрони? Коли за вогонь у відповідь можуть не те що вигнати з армії, а й посадити? Чим оборонятися? Саперною лопаткою і рогаткою проти вогнепалу? А ви спробувати не хочете?
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коли доходить до того, що з позицій забирають гранатомети, ПТУРСи, "Стугни". Коли опломбовують кулемети і під звіт видають патрони?

що це за вояк , що дозволяє забрати в себе зброю ? схоже 2014 рік так нічому і не навчив ?
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А про субординацію і військовий трибунал вам відомо?
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справді ?
І багато вже засудили , за саботаж і зраду , в Криму і на початку АТО на Донбасі ..?! Обстрел под Павлополем свидетельствует о желании РФ и ее наемников обострить конфликт, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 1630
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У вас бракована логіка. Якщо солдату заборонено оборонятися - він не може нікого обороняти. Значить він не потрібний. Може Крим згадати з непотрібними військовими? Хто тут ще може варнякити і бити дурниці про українських націоналістів?
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У солдата есть логика что бы самому делать выводы.
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Я так думаю, через посередників Путін поставив Зеленському ультиматум і дав деякий час на роздуми під приводом "хлібного перемир'я" Час сплив, а позитивної для себе відповіді не отримав, тому знову почали:
1) Отказ от вопроса по Крыму.

2) Принятие закона о особом статусе Донбасса
3) Приостановление евроинтееграции и ввода стандартов НАТО
4) Принятие закона об амнистии. бывшим боевикам
5) Снятие претензий по искам к "Газпрому"
6) Снятие санкционных ограничений на торговлю.
После того как Украина снимает претензии по искам "Газпрому" - начинается переговорный процесс о новом договоре на транзит.
Со стороны РФ решаются вопросы - германская цена на газ, полная загрузка транзита, кредитная линия на закупку газа, уход войск РФ с территории Донбасса.
А Зеленському хочеться сказати, що легко бачити і критикувати недопрацювання і помилки інших. І не поможуть ніякі переговори за участю норманської четвірки. Тільки сильна армія, розвиток ракетного озброєння, удари у відповідь по ворогу. І за втрачені життя теж доведеться стати на коліна і просити вибачення, як Порошенко.
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джавелином это не рационально((. эта война как то напоминает классическую "семилетнюю войну". в плане перехода на новые способы ведения войны, новые технические средства, ....... по сути, мона назвать её тоже мировой, в плане санкций, с которыми как то у мира косо пошло. щас со стороны света, должен найтись вояка который разработает теорию и практику такой новой войны, такой себе карл маркс в погонах со своим "капитал войны". войны в которой будут игнорироваться все межгосударственные договора, конвенции,.... и испытать фсё это на рашке. такого подопытного крепостного больше может и не подвернуться.
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Вартість ракети «Джавелін» 80 тисяч доларів.
Призначена для гарантованого ураження танка, вартістю 4 мільйона доларів.
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«Ті, хто між війною і ганьбою, обирають ганьбу, одержують і війну і ганьбу.»
Вінстон Черчилль.
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Обстріл під Павлополем свідчить лише про те , що війну можна або виграти , або програти - а заморозити конфлікт "мирним шляхом" - означає вічно програвати !
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а хто такий Офшоренко - це, часом , не той "супер - миролоюбець" , який ще влітку 2014 організував "мінську групу" аби домовлятися з ****** ?
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Тот самый.
Ждали вас в тапках в 14 году в Изварино,а так же тучу других диванных полководцев границу перекрывать,но вы так и не появились.
Пришлось соглашения заключать.
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брехня - типова ознака кацапського порохофіла . Кого ви там "ждали в тапках в 14 году в Изварино" ? чомусь жоден порохофіл в окопах не сидів !
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Ты настолько туп что не понимаешь что на окупованых териториях кроме окопов еще четыре с лишним миллионов населения было?
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Екс-президент Франції згадує як Порошенко «домовлявся» з ******.
Хтось з вас БРЕШЕ.
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Обстрел под Павлополем свидетельствует о желании РФ и ее наемников обострить конфликт, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2771
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Желание? А четверо убитых и один раненный ето еще не обостренный конфликт? Или вы уроды до сих пор будете делать вид что перемирие действует
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За каждого нашего погибшего воина необходимо уничтожать минимум сотню кацапоидов..! Хотя.., разве можно сравнить цену жизни Украинского Патриота с сотней лишне хромосомного быдла .. !?
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Там же наши люди, как ты можешь так говорить? Обстрел под Павлополем свидетельствует о желании РФ и ее наемников обострить конфликт, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 7014
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один ти нічого тут не зробиш.
камікадзе..
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это же приятно, что вы боитесь мало мальской правды о своем свинарнике и гражданской войне в нем! убивайте друг друга и дальше
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ніхто вас не боїться
просто не хочеться заглиблюватись в ваші випорожнення.
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Матиос признал потерю 37000 хероев, украинский журналист узнал о вагонах забитых трупами солдат всу... кляты москали!
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нецікавий ти мені.
йди адміна потроль.
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и долго наши солдаты будут пушечным мясом?
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лапоть, у тебя похмелье что ли? Боярка кончилась?
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Нихрена, все это выгодно только зебобе -оно на войне теперь зарабатывает. Правильно, зебобики?
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Порошенко никак не угомонится! Продолжает зарабатывать на войне! Да когда же это кончится? Сколько можно? Барыга, остановись!
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Кстати, инфа к размышлению. Полазил на сепарских ресурсах - за июль по их данным 21 жмур, . у ВСУ 14 погибших.
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российские оккупанты все не могут примирится с поражением в семи котлах!
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