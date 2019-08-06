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Все про:ВР (23251) неприкосновенность (904) Арахамия (16) Слуга народа (212)

 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия

На выборах партия "Слуга народа" обещала отмену депутатской неприкосновенности. Но сейчас от 10 до 15% победивших на мажоритарных округах депутатов выступают против этого.

Об этом возможный руководитель будущей фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил в интервью "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что партия на выборах обещала отмену депутатской неприкосновенности. По его словам, на сегодняшний день некоторые лица, в частности бизнесмены, идут в депутаты именно за неприкосновенностью.

Арахамия отмечает, что среди будущих депутатов от партии есть те, кто против ее отмены. "Их около 15% среди мажоритарщиков. Среди "списочников" таких гораздо меньше. А мажоритарщики говорят: "Я мажоритарщик, это мой округ, мои люди меня проголосовали, почему я должен быть подотчетным?". Я думаю, что мы просто с этим будем работать. Нам здесь очень важна поддержка общества", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован

Говоря о кандидатах от партии, которые имеют "пророссийские", "антимайданные" взгляды, Арахамия отметил, что имеет с ними мировоззренческий конфликт.

По его словам, в основном, это мажоритарщики. "Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка - 1%, а возможно, 2%. И это условно пророссийские - это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а говорят "что не все так однозначно, надо разбираться ...", - отметил он.

Также на Цензор.НЕТ: Оппозиционные фракции могут определиться и выдвинуть своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3141607
 
 
 Топ комментарии
 
О )))
То коаліція провалить це голосування ?
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Так что изменилось вообще, зебилы?
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а может они жулики, сутенеры и просто гопники? откуда ты знаешь биографию мажорщиков от СП?
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Вас же предупреждали, что все обещания Зели это сказки для лохов
10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5537
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Все таки 15% Слуг народа не такие тупіе как оказалось. Они поняли, что их руками хотят уничтожить Украину и давить будут через открітие уголовніх дел.
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Тоді мандат на стіл і в дупу пенка,а депутатом стає слідуючий по списку,який за скасування недоторканності. 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6505
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Так чего ж тогда лез? Или не знал может ДО выборов?
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Как для чего?? За балом.... 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6418 Или ты думал что в слуге урода все сплошь честные...за народ...??
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15% "Зе" за этим и пришли продолжать грабить и набивать карманы баблом...с ними солидарны соевые рыги и прочая сволота ...
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Закрыть в раде на месяц всех и не выпускать
Примут как миленькие
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Фух-х , ну кажется всё встаёт на свои места .. А то я уже прям распереживался , подумал грешным делом что - а может те слуги , что пришли в Раду , действительно хотят что то изменить к лучшему ..

Расслабился , потерял бдительность и чуть не поверил им . Что это со мной ? 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4362 .
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Расслабся, соевая макака, все будет принято, не сумлевайся. А революционную бдительность прибереги для тех чепушил, которые с целью избежания наказания за совершенные перед народом Украины преступления в период с 2014 по 2019 год осенью рванут из страны, только пятки засверкают
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Вони роблять вас разом! Кожен раз як вперше, так зебобуіни?
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Какая неожиданность )))
А почему только 10-15% , это для невозможности принять закон об отмене неприкосновенности ? Игра в хороших нацальников, и плохих подчинённых началась))
Интересно кого именно определят в 10-15% стрелочников ?
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