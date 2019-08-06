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Все про:медицина (1833) экзамены (115) Супрун Ульяна (548)

 Супрун призвала расследовать саботаж международного экзамена для студентов-медиков

С 1 по 3 июля студенты медицинских университетов третьего курса специальности "Медицина" сдавали международный экзамен по основам медицины - IFOM. Однако экзамен сопровождался значительным сопротивлением и саботажем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке и.о. министра образования Ульяна Супрун.

"Экзамен сдавало 10 099 студентов. Не появились 2783. При этом подавляющее большинство - 2194 студента не пришли на экзамен без уважительной причины. ... Ни разу за всю историю проведения экзаменов государственной аттестации мы не сталкивались с таким сопротивлением и саботажем, как во время проведения IFOM", - отметила Супрун.

К примеру, пишет она, студенты ХНУ им. Каразина в первый день сдачи экзамена перекрыли вход в университет. Аудитории, где должны были проходить экзамены, были закрыты. Позже аудитории открыли, однако компьютеры не были готовы для работы, а некоторые совсем не работали.

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Студенты Ивано-Франковского медицинского университета (ИФНМУ), по словам Супрун, перекрыли вход в университет, бегали с камерами, снимали тех студентов, которые пытались идти сдавать экзамен с угрозами, если те пойдут.

"Были также угрозы наблюдателям, студенты врывались в аудитории, где проходили экзамены. И это лишь небольшая часть примеров", - подчеркнула руководительница МОЗ.

Кроме этого, добавила она, в первый день сдачи экзамена одном из иностранных студентов из Иордании Аль-Шлюль Мохаммаду Абед Аллах Мохаммаду удалось сфотографировать около 50 тестовых заданий и распространить их в сети. То есть студенты, которые сдавали позже, имели возможность увидеть некоторые вопросы заранее.

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"Характерным для этого IFOM является то, что в подавляющем большинстве, студенты, которые саботировали экзамен и не пришли на него, - это студенты-иностранцы. По сути те, кто приехал в Украину не получать знания врача, а просто приобрести диплом. Потому что здесь к внедрению этого экзамена такая опция всегда была", - подчеркнула Супрун.

Но IFOM, подчеркивает она, это полностью независимый экзамен, который исключает такую ​​"опцию".

"И его введение означает фактически новую эру в медицинском образовании в Украине. Это конец эпохи продажи дипломов врача. Для всех", - подчеркнула Супрун.

По ее словам, сейчас нужно "буквально выгрызать каждое изменение в медицинском образовании", поскольку годы в этой системе была стагнация. Не происходило никаких изменений, в то время как некоторые медицинские университеты за эти десятилетия "превратились в феодальные владения их ректоров, которые всячески пытались сохранить статус-кво и противодействовать изменениям", - добавила Супрун.

"Кстати, координировала процесс по срыву экзамена бывшая многолетняя руководительница Центра тестирования МОЗ Украины - Ирина Булах. Человек, который "гарантировал" прозрачность и честность тестирования КРОК для студентов медиков, оказалась главным противником неподкупного теста", - рассказала руководительница министерства.

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По ее словам, "коррупционеры, которые обогащаются на продаже медицинских дипломов, - это угроза для каждого украинца".

"Мы хорошо увидели насколько силен этот монстр и четко идентифицировали главных действующих лиц. Теперь будем принимать меры, чтобы привлечь их к ответственности. Всех, кто причастен к саботажу, будут наказаны", - заверила Супрун.

Она рассказала, что создается межведомственная комиссия, которая будет расследовать нарушения и разрабатывать необходимые изменения в действующих нормативных документов, чтобы не допустить такие нарушения в будущем. Ответственность за них будет более жесткой.

"Мы будем защищать права честных студентов, несмотря на саботаж и распространение фейков пришли и сдали экзамен. Те, кто саботировали (их было значительно меньше), нарушили права честных студентов. Своими действиями они захотели взять в заложники большинство, которое готово двигаться вперед. Только для того, чтобы удержать их в том болоте, в котором сейчас находится медицинское образования в Украине ", - написала Супрун.

Она поблагодарила "тех честных студентов, которые несмотря на все пришли и сдали экзамен".

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Источник: https://censor.net.ua/n3141606
 
   
 Топ комментарии
 
А ты лечиться к тем кто экзамен сдать не может.
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Игорь Валерьевич очень брутальный пионервожатый. Супрун призвала расследовать саботаж международного экзамена для студентов-медиков - Цензор.НЕТ 9449
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А в чем проблема для талантливого врача сдать тест? В чем проблема для студента который УЧИТСЯ слать тест. А нет проблемы в этом, есть только проблема что кто то на этом не заработал, и те кто давал заработать пролетели! И реально это шаг вперёд.
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Игорь Валерьевич очень брутальный пионервожатый. Супрун призвала расследовать саботаж международного экзамена для студентов-медиков - Цензор.НЕТ 9449
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А ты лечиться к тем кто экзамен сдать не может.
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вчились за сало ))
щоб лікувати росісю.
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да, уезжай чтобы подобные дебилы могли и дальше покупать мед. дипломы, а потом убивать людей.
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Знания и профессионализм сейчас не в моде. Дебилы, клоуны, бездарные фотографы, инстаграммеры - вот это левел, вот это наше светлое будущее!
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А в чем проблема для талантливого врача сдать тест? В чем проблема для студента который УЧИТСЯ слать тест. А нет проблемы в этом, есть только проблема что кто то на этом не заработал, и те кто давал заработать пролетели! И реально это шаг вперёд.
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в том что 3/4 вопросов этого экзамена не соответствуют программе 3-го курса украинских медов
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Яка Супрун молодець. Так швидко поставила на ноги українську медицину. Це треба б було її так хвалити, було б за що.
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А что вы хотели? "Детки" врачей, привыкшие к "сладкой жизни", пришли в медицину, чтобы "стричь бабки", с "быдла"... А их загнали на экзамен, который соответствует требованиям "лечения людей" Вот и "взбудоражились"...
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"Характерным для этого IFOM является то, что в подавляющем большинстве, студенты, которые саботировали экзамен и не пришли на него, - это студенты-иностранцы. По сути те, кто приехал в Украину не получать знания врача, а просто приобрести диплом. Потому что здесь к внедрению этого экзамена такая опция всегда была", - подчеркнула Супрун Источник: https://censor.net.ua/n3141606
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Не явились-отчислять.Гребаная мафия в белых халатах,возомнили ублюдки медицину,больницы,университеты своей личной собственностью.А,зачем им экзамены?!Папки-мамки их без всяких экзаменов к себе в отделения пропихнут.Мрази,пока баксы сотнями в карман им не сунешь-даже морду свою в сторону больного не повернут.
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Супрун на нари ! Її рехФорми до самої ср@ки🤧
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що, не задався візит до прохтолога ?
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ну прохтолог же не здав екзамен, саботував.
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Студенты не пришли на "экзамен"-аля Супрун, потому что открыто объявили этому шоу Бойкот. Они объяснили внятно причину. И кричать сейчас что мол "без уважительной причины" нечего - студенты не дадут себя держать за идиотов.
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Как то в 99 -2000году общался с одним студентом киевского меда, очень толковый парень, так он с грустью говорил, что очень хочется выучиться на хирурга, но скорее всего будет осваивать другую специальность потому что на распределение в хирургию нужно дать на лапу 20т$, а у его семьи этих денег нет
К слову однушка в Киеве тогда стоила от 8т$
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Мій дідусь був хірургом, навчався після війни. Розповідав що хірургами ставали тільки три найкращих студента. У нього за все життя ні один пацієнт на столі не помер, оце так відбір був.
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Ситуация патовая. С одной стороны мощная коррупция, с другой - отсутствие финансирования. Стоимость орудования - по мировым расценкам, производителей не интересуют проблемы нищих. Чтобы сдавать по американским или европейским экзаменам надо иметь доступ не только к лектору и доске. Кстати, международный экзамен звучит глуповато, расскажите это Великобритании, Германии, Польше или США - у всех свои экзамены (другими просто не интересовался). В UK есть требования в общем доступе, поляки - кто во что горазд, каждый университет "творит" как может. Отдельный вопрос, а что нам надо? Если врача посылают в село и дают ему стол и стул, то зачем мировые стандарты в учебе, они нужны цивилизациям, достигшим определенного уровня.
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А почему госпожа Супрун стесняется сказать, что так называемый "международный экзамен IFOM" проводился только в Коста-Рике, Панаме и Омане?
Что он составлен на основе программы обучения медиков США (притом что студенты США его не сдают) и кое-как еще соответствует украинской программе 4-5 курса (а проводится на 3-ем).
Ну и наконец что некая фирмочка США получает за каждого украинского студента 500 дол. из бюджета Украины. Пересдача изначально планировалась 200 дол за счет студентов (была милостиво снижена го-ном Линчевским до 30 после начала протест)
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По ее словам, "коррупционеры, которые обогащаются на продаже медицинских дипломов, - это угроза для каждого украинца". Источник: https://censor.net.ua/n3141606
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уже щас мона сказать, будущее медицины за медициной с самообслуживанием.
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все-рівно коли вони призжають у єврокраїну, вони перездають екзамени, нова країна хоче знати, що до неї приїхало і хоче лікувати.
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А навіщо воно потрібно? Щоби наш лікар міг уїхати? 🤔
Якби це дало цим студентам європейську зарплату, вони і самі б на цьому наполягали, а у діючій системі кому воно потрібно? Це не говорячи про те, що ці іспити нетмають нічого спільного із тим, чому їх 5 років вчили. Це по суті європейські протоколи. Ось хтось знає відповідь на питання з цих тестів - за скільки днів до важливої подорожі, із метою профілактики діареї призначати антибіотики? Так, так, саме подібна х.рня міститься у цих тестах. 100% українських лікарів, виключно із професурою дають відповідь - а нах.я? Для чого гробити організм. Натомість правильна відповідь "5 днів"...
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