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Все про:Крым (21691) освобождение (304) Стешенко (8)

 Оккупанты освободили удерживаемого в оккупированном Крыму политзаключенного Стешенко по УДО

Александра Стешенко обвинили в том, что он якобы поджег дом муфтия, чтобы "запугать пророссийски настроенных крымских татар". Его уже вывезли с территории оккупированного Крыма, он дома, в Харькове.

Об освобождении Стешенко сообщил активист Объединения родственников политзаключенных Кремля, брат удерживаемого в России политзаключенного Евгения Панова Игорь Котельянец. Он написал об этом на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Политзаключенного из списка Сенцова Саши Стешенко освободили. Сегодня мы в "Объединении родственников политзаключенных Кремля" целый день ждали, затаив дыхание. Сашу Стешенко вывозили из Крыма на материк", - написал он.

Котельянец поблагодарил за помощь в вывозе Стешенко из оккупированного Крыма представителя Президента на полуострове Антона Кориневича. И добавил, что Стешенко уже находится дома, в Харькове.

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Напомним, Александра Стешенко задержали в апреле на пункте пропуска "Чонгар" при въезде на территорию аннексированного Крыма. Как сообщал тогда Цензор.НЕТ, причиной задержания, по словам матери Стешенко, якобы стало несоответствие фотографии в паспорте личности харьковчанина.

24 апреля Стешенко увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. Позже адвокат Айдер Азаматов сообщил о похищении харьковчанина.

Российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. По словам представителей российской спецслужбы, группа была сформирована в Харькове, и в ее состав вошли бывшие спортсмены-боксеры, в том числе и Стешенко.

Также на Цензор.НЕТ: "Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить украинских моряков", - Волкер

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявлял, что российские силовики несколько раз топили в море похищенного харьковчанина, чтобы выбить из него признательные показания.

Источник: https://censor.net.ua/n3141605
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч щось..
Нарешті людина на свободі.
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Після цього у когось є бажання відпочивати у Криму?
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розкажіть докладніше як саме зеленський зміг
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Хоч щось..
Нарешті людина на свободі.
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Після цього у когось є бажання відпочивати у Криму?
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в сєпарнутих, на зразок гАндрюші.
Сподіваюсь, він гарно відпочив в скрєпних водах Феодосії біля труби з нечистотами.
горличко там пополоскав, носа прочистив.
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Интересно,в Италии тоже по удо выпускают. И если да то сколько надо отсидеть. В германии на пол срока могут выпустить. Или 2/3.
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Ну вот. Первый вернулся. А не верили что зеленский сможет
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розкажіть докладніше як саме зеленський зміг
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Мутная история. За поджог отпускают через три месяца? и впаивают административку (это при том что в парашке админка максимум месяц?
Не кажется, что слишком странно?
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Вербанули???? Или просто не нужен. Да по сути нетакое серькзное преступление
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да все может быть. А вот поджог это статьи ук а не административка. Вот что не вяжется. Даже если бы ему впаяли по уголовке минималку в год , отпустить по УДО черет 3 месяца - нонсенс
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лишь бы не вертолетчиком оказался ( как Гадя )
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