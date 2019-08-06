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 Мы видим вероятных участников этого преступления, - Луценко об убийстве Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие располагает данными о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета, но необходимо проведение ряда следственных действий.

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", - сказал генпрокурор в эфире "Радио НВ" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефракс_Украина. 

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

В третью годовщину гибели журналиста генпрокурор сообщил о "горячих версиях" в расследовании убийства.

Также читайте: Подрывник перед взрывом убедился, что в авто находился именно Шеремет, - Князев

Источник: https://censor.net.ua/n3141603
 
 
 Топ комментарии
 
"Мы видим вероятных участников этого преступления" Генпрокурору надо кликуху дать.
Юга Экстрасенс.
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После литрухи Йугик много чего видит только язык не может уже ничего сказать
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Обещался подать в отставку при новой раде.
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"Ольгинским" на заметку. Генпрокурор РФ Ю.Чайка: "Главное в ходе следствия не выйти на самих себя".

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Схоже, це в тебе вже за Фрейдом - майже в кожну тему завжди щось про свою рідну расєюшку втикнеш.
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"Мы видим вероятных участников этого преступления" Генпрокурору надо кликуху дать.
Юга Экстрасенс.
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После литрухи Йугик много чего видит только язык не может уже ничего сказать
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Чем больше времени уходит, тем больше версий, улик, обвиняемых, парадокс и "талант" югика на лицо.
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по "видимости вероятности" прям "шоу экстрасенсов".
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Судя по заявлениям, которые делал Югик за годы на должности, ГПУ уже все преступления давно раскрыла. Пора помочь Штатам с убийцей Кеннеди. Не справляются там сами.
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Алкаш, пакуй надаренное бухло в коробки и вали танцевать с собакой, гнида
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там от подаренного - одни коробки и пустая тара)))
вы видели у собаки сосиски на шее??? ))))
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Як це брехливе генпридурівське бидло 3-го тисячоліття вже набридло! Югік - ПНХ, лови велику гибу і далі в своїй матні!
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Из тайных источников, приближённых (но не так, шоб очень) к Генеральной Прокуратуре:
На секретном совещании юГидически необГазованный юГа сообщил установочные данные подозреваемых лиц:
«Это были два мужика, причём первый имел идентифицирующий признак - две зелёные сопли, а второй - только одну».
P.s. По неизвестным причинам все участники совещания одновременно вспомнили прошедшие выборы.
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брехло алкаш покидьок - шо марадьор шо його кум тупо 2 злодія
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Каждый день смотрит в хрустальный шар,но очертания пока не ясны - то ли фига,то ли чья-то физиономия,но внутреннее чутье подсказывает,что Гуга на верном пути.
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"У нас есть такие приборы...!!! Но мы вам про них не расскажем..." (с)
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