 Мы видим вероятных участников этого преступления, - Луценко об убийстве Шеремета

"Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий", - сказал генпрокурор в эфире "Радио НВ" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефракс_Украина.
Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.
В третью годовщину гибели журналиста генпрокурор сообщил о "горячих версиях" в расследовании убийства.
Юга Экстрасенс.
вы видели у собаки сосиски на шее??? ))))
На секретном совещании юГидически необГазованный юГа сообщил установочные данные подозреваемых лиц:
«Это были два мужика, причём первый имел идентифицирующий признак - две зелёные сопли, а второй - только одну».
P.s. По неизвестным причинам все участники совещания одновременно вспомнили прошедшие выборы.