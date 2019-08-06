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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9252) Луценко (7558) отставка (2437)

 Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает подать в отставку с началом работы Верховной Рады нового созыва.

Об этом Луценко заявил в эфире радиостанции "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как только новый парламент соберется ... я подам заявление об отставке", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассматривает в качестве кандидата на должность генерального прокурора заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку.

Президент подавал в Раду 8-го созыва представление об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора, однако депутаты не поддержали его.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года должность генерального прокурора занимает Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/n3141602
 
 
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а шо сейчас мешает? пэтюня за кокунчики пока держит?
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А отчитаться о фактически проделанной работе?Зарплату за что получал?
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Та концы он в воду ныкает и архивы чистит, скотина конченная
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а шо сейчас мешает? пэтюня за кокунчики пока держит?
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Надеется что новый парламент будет упрашивать остаться. Шанс один из миллиона, но все же есть...
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Шанс один з мільйіона, що знову не опиниться у Менській колонії. І не випускати!!!!
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Таку революцію умудрилися прос.ати. Зате як нажилися.
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Та концы он в воду ныкает и архивы чистит, скотина конченная
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Картавий двій дім тюрьма..разом з баригою..гнида..
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а сейчас что, зарплату за протирание штанов получаешь?
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А отчитаться о фактически проделанной работе?Зарплату за что получал?
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йому з/плату з собачої будки носили! невже вважаєте що гучне весілля спадкоємця, вигулювання нарядів та сумочок особи 3-го тисячоліття по сейшелам та єлісейським полям оплачено зарплатою?!
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))))) " ...... об отставке й откупорю бутылку фигаро"
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Луценко, наверное. не договаривает. Видно, что хотел сказать:"Как только новый парламент соберется, в нормальном кабаке, я подам заявление об отставке".
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парламент соберется в нормальном кабаке.. Этот? Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке, - Луценко - Цензор.НЕТ 4201



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Воно хоч і генпридурок, а розуміє що можуть і копняками погнати якщо саме не піде!
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Арестовывать сразу нужно этого алкаша, главное не допустить побега!
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Арестовать за что? Есть возбужденное УД?
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Лучше пиши явку с повинной, иуда. И сдать побольше дерьма не забудь, глядишь, скостят... Правда, конфискации, надеюсь, не избежать.
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и все зеленое быдло будет рукоплескать, а потом придет новый ген прокурор и ничего не изменится. и опять зрада)))))
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Такой прокурор - находка для коррупционеров.
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Чую из Рады Юга рвонет прямо в Борисполь, не заезжая ни домой ни на работу. А то за ним сколько говнища, шо вторая ходка обеспечена.
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