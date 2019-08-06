 Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке, - Луценко

Об этом Луценко заявил в эфире радиостанции "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Как только новый парламент соберется ... я подам заявление об отставке", - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассматривает в качестве кандидата на должность генерального прокурора заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку.

Президент подавал в Раду 8-го созыва представление об увольнении Юрия Луценко с должности генпрокурора, однако депутаты не поддержали его.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский не имел права вносить в Раду представление о моем увольнении, - Луценко

Генеральный прокурор Украины назначается на должность и увольняется президентом Украины с согласия Верховной Рады. Парламент может выразить недоверие генпрокурору, что влечет его отставку с должности.

С мая 2016 года должность генерального прокурора занимает Луценко.