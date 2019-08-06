 Выступление Медведчука проверят на сепаратизм при помощи лингвистической экспертизы, - суд. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в решении суда от 2 августа, опубликованном в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Назначить проведение лингвистической экспертизы суд просил старший следователь одного из управлений Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Экспертиза должна быть проведена в рамках уголовного производства от 5 февраля по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса (государственная измена и посягательство на территориальную целостность).

Читайте на Цензор.НЕТ: Бойко и Медведчук – предатели и коллаборанты, - Коломойский

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Эксперты должны, в частности, установить, есть ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к изменению или отстранению отдельных должностных лиц органов государственной власти; к насильственному изменению или свержению конституционного строя или же захвату государственной власти. Кроме того, специалистам предстоит определить, содержатся ли в тексте данного выступления публичные призывы к изменению границ Украины, к разжиганию национальной или религиозной вражды и др.

Также на Цензор.НЕТ: Медведчук при мне голову не мог поднять, - Порошенко







