 Выступление Медведчука проверят на сепаратизм при помощи лингвистической экспертизы, - суд. ДОКУМЕНТ

Об этом сказано в решении суда от 2 августа, опубликованном в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.
Назначить проведение лингвистической экспертизы суд просил старший следователь одного из управлений Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Экспертиза должна быть проведена в рамках уголовного производства от 5 февраля по статьям 110 и 111 Уголовного кодекса (государственная измена и посягательство на территориальную целостность).
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Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.
Эксперты должны, в частности, установить, есть ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к изменению или отстранению отдельных должностных лиц органов государственной власти; к насильственному изменению или свержению конституционного строя или же захвату государственной власти. Кроме того, специалистам предстоит определить, содержатся ли в тексте данного выступления публичные призывы к изменению границ Украины, к разжиганию национальной или религиозной вражды и др.
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2. Горбачев обещал каждой семье отдельную квартиру к 2000 году.
3. Ельцин обещал к 2000 году ликвидировать призыв в армию.
4. Кравчук обещал не допустить насильственной украинизации.
5. Кучма обещал государственный статус русского языка.
6. Ющенко обещал за пять лет создать 5 000 000 рабочих мест.
7. Янукович обещал государственный статус русского языка.
8. Тимошенко обещала вернуть долги вкладчикам Сбербанка СССР за два года.
9. Порошенко обещал остановить войну на Донбассе за 14 дней.
А ВОТ ЗЕЛЬЦ НИЧЕГО ВАМ НЕ ОБЕЩАЛ.
Уявили ? І я не можу уявити. Бо такого би не сталось за жодних обставин.