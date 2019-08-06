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 Политика Украины
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 Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что народные депутаты во время своей работы должны использовать украинский язык.

"Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - сказал Разумков в эфире телеканала "112.Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

При этом он подчеркнул: "Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы (партии "Слуга народа") будут говорить на государственном языке… Если пока что где-то не хватает знаний, они их подтянут".

Вместе с тем, отметил Разумков, в быту народные избранники вольны говорить на том языке, на котором им удобнее. "В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего", - сказал он.

"Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется – это моя личная позиция – надо все-таки использовать государственный язык", - резюмировал он.

Как сообщалось, партия "Слуга народа" предложит на пост председателя Верховной Рады Разумкова.

Также читайте: Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3141599
 
   
 Топ комментарии
 
"Гражданских отсечь.." - вже забулося? Забулося на якій мові на засіданні РНБО петя вгамовував авакова та Саакашвілі?
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Але принципово говорить парускі. Зневажає мову як і риганали.
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одна половина ЗЕдипутиков может и знает украинский язык,а вторая тогда как будет общаться-жестами? Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 3310
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А они не будут общаться, их работа - кнопки нажимать.
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До речі - пан Розумков чудово володіє українською мовою, коли вперше я почув - був приємно здивованим..
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Але принципово говорить парускі. Зневажає мову як і риганали.
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"Гражданских отсечь.." - вже забулося? Забулося на якій мові на засіданні РНБО петя вгамовував авакова та Саакашвілі?
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Ні , не їв.. В мене не такий багатий досвід в цьому, як у тебе..
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Леонид Днепр зате пэтя вміє жалістливу мордочку робити і тембр голосу від писклявого до загробного змінювати і вірші розказувати,а ти не вмієш. Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 4427
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ну вот видиш какое ты брехло малолетнее)))) пойди и спроси у мамы
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К статі - гаспадін Путін прєкрасна владєєт русскім язиком...разьвє ета ні удівітільна???
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Я видела это Право на владу
Там даже Мосейчук была очень удивлена

Действительно хорошая гладкая речь

Имхо сейчас похваляться что знаешь украинский это все равно что хвататься что у тебя есть комп и смартфон
А у кого нет?

Тут уже важно ЧТО на этой мове говорят
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не мосейчук а скабеенко, это ее новая фамилия))) а у вас на рассее г+г транслируют?
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А коли ти заговориш українською, з підкоченими очима?
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над вами пост - забаньте клинического идиота.
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Считает, что закон необходимо соблюдать или продолжает обучение будущих депутатов тому, что за неделю не успели сказать?..
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что значит считает, разве они не обязаны?
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Порошенко теж іноді говорив на українській :-Гражданских отсечь!
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От коли будуть приносити клятву депутата, кожен повинен на початку вимовити ПАЛЯНИЦЯ !
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Правильно. Чай не Штаты какие-нибудь на языке бывших оккупантов общаться.
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Сейчас государственный язык больше схожий на советский язык, вот прислушайтесь к гражданам Украины и по акценту определите,что они вылезли из советской "шахты" Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 2667
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Все ж таки на україномовних територіях почуваєшся дійсно як в Україні.
А там де суржик та російщина, там не зовсім Україна. Якась холодна і чужа.
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Таке моє особисте враження.
російськомовна Україна викликає стійкі асоціації з росією.
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При советской власти и советских мозгах жителей( подсадной народ Украины) всегда так на таких землях Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков - Цензор.НЕТ 218
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Разумков, скажи ще, що в церкву треба лише українську ходити, та, яка з Томосом.
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Ми прослідкуємо.
Таки суспільна думка нагнула і заразумкова.
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Хто, "слуги народу" - державною мовою? Серйозно? Ліл.
Схоже, він таки Гандон (не образа - маю на увазі фантазера).
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Прям переобувочный день, у Бени Порох уже спаситель страны. Зебилам смотреть интервью РБК. А говорите зря Витаха к Джулиани съездил
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Т.е. новоизбранные мандатованные будут кнопкодавить молча?! За неделю трускавецкой академии вряд ли они освоили такой сложный иностранный язык! Впрочем как и гарант, что-то мычит по бумашке и то с трудом. Без подшептываний богданки вообще не представляю чтобы он делал!
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