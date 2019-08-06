 Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык, - Разумков

"Если мы говорим об официальной позиции, то я считаю, что все-таки народные депутаты во время своей профессиональной деятельности должны использовать государственный язык", - сказал Разумков в эфире телеканала "112.Украина" во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он подчеркнул: "Я уверен, что 99% народных депутатов знают украинский язык и представители нашей политической силы (партии "Слуга народа") будут говорить на государственном языке… Если пока что где-то не хватает знаний, они их подтянут".
Вместе с тем, отметил Разумков, в быту народные избранники вольны говорить на том языке, на котором им удобнее. "В быту мы с вами используем тот язык, который нам удобнее, на котором мы привыкли общаться. Вы прекрасно знаете, что я по-русски говорю чаще всего", - сказал он.
"Если мы говорим об официальных выступлениях в Верховной Раде, мне кажется – это моя личная позиция – надо все-таки использовать государственный язык", - резюмировал он.
Как сообщалось, партия "Слуга народа" предложит на пост председателя Верховной Рады Разумкова.
Там даже Мосейчук была очень удивлена
Действительно хорошая гладкая речь
Имхо сейчас похваляться что знаешь украинский это все равно что хвататься что у тебя есть комп и смартфон
А у кого нет?
Тут уже важно ЧТО на этой мове говорят
А там де суржик та російщина, там не зовсім Україна. Якась холодна і чужа.
російськомовна Україна викликає стійкі асоціації з росією.
Таки суспільна думка нагнула і заразумкова.
Схоже, він таки Гандон (не образа - маю на увазі фантазера).