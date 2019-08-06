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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Ливия (640) МИД (5083) обстрел (8101) самолет (2240) украинцы (3003) Красный Крест (252)

 Украинский самолет с гуманитарным грузом обстреляли в Ливии, пострадал один член экипажа

В аэропорту Мисрата в Ливии ударами с дронов уничтожен самолет ИЛ-76ТД украинской компании "Скайавиатранс" с гуманитарным грузом Международной Организации Красного Креста.

Об этом изданию Liga.net сообщила сообщила директор компании Елена Малахова, сообщает Цензор.НЕТ. Информацию о нападении на самолет ИЛ-76ТД подтвердили в МИД Украины. Дипломаты занимаются возвращением экипажа в Украину.

Как рассказали в МИД, борт выполнял рейс с целью транспортировки гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии. Все разрешения есть в наличии, заверили в МИД. "В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе были эвакуированы в безопасное место", - сообщили в МИД.

Как рассказала Малахова, борт выполнял рейс из Анкары в Мисурату с гуманитарным грузом в рамках сотрудничества с Международной Организацией Красного Креста. По словам Малаховой, у компании есть все подтверждающие это документы.

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Примерно в 3:17 ночи (по киевскому времени), сразу после прибытия борта в аэропорт Мисрата, когда началась выгрузка товара, самолет был обстрелян при помощи беспилотников.

Первый снаряд попал в правое крыло, после чего начался пожар. Часть экипажа к тому времени уже покинула борт. Несколько человек в момент удара находились в самолете, но успели эвакуироваться. Сейчас экипаж находится в безопасности. Пострадавших нет.

По словам директора компании, было несколько выстрелов. Самолет полностью уничтожен огнем.

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Малахова отметила, что в налете участвовали два дрона, один из которых производил фото- и видеофиксацию. Через 40 минут после инцидента, по ее словам, фото и видео удара появились на сайтах российских СМИ и блогеров.

"Мне кажется, что не без того, что Москва поддерживает незаконное правительство генерала Хафтара, которое пытается захватить власть в Ливии", - сказала Малахова.

Сейчас компания связалась с украинским консульством и пытается вернуть экипаж в Украину. Речь идет о восьми гражданах.

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По поводу груза точной информации у компании "Скайавиатранс" пока нет. Предположительно, он полностью уничтожен.

Компания ведет подсчет своих убытков. Оценочная стоимость уничтоженного ИЛ-76ТД, по словам Малаховой, - 2,5 млн долларов. Это без дополнительного оборудования и стоимости груза.

Источник: https://censor.net.ua/n3141597
 
 
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Цій новині вже десь тиждень.. Цензор - обстріляти літак і знищити літак - це дещо відмінні речі..
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Это произошло прошедшей ночью... А то...о чём Вы говорите действительно было чуть больше недели назад.
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Злой Одессит

@zloy_odessit
По ходу, в Ливии под патронатом МО РФ открыта охота на самолеты украинских транспортных авиакомпаний На аэродроме Мисрата уничтожен 3-й Ил-76ТД Об источниках и бэкграунде этой охоты подробно и тут => (link: https://uc.od.ua/columns/1533/1217448) uc.od.ua/columns/1533/1…
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Почему тогда уничтожают Ил-76, а не Ан-124?
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Мировое зло. Хоть бы они сами себя уничтожили.
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В Ливии нет никакого законного правительства. Страна разделена между кланами.
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