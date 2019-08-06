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Все про:Цымбалюк Алексей (4) Найем Маси (60) мера пресечения (54)

 "Киллера" Бабченко Цымбалюка не стали отправлять под домашний арест из-за стычки с корреспондентом "Страны.юа". ДОКУМЕНТ

Активист и ветеран АТО Алексей Цымбалюк, известный участием в инсценировке убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, вступил в конфликт на Майдане с репортером "Страны" Владиславом Бовтруком. Теперь Цымбалюка подозревают в совершении преступления по статье "угроза или насилие в отношении журналиста".

Шевченковский районный суд не стал отправлять под домашний арест активиста и ветерана АТО Алексея Цымбалюка. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Маленькая победа по делу Цымбалюка А. В. В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста - отказать. Применить к Цымбалюку А. В. наиболее мягкий меры пресечения в виде личного обязательства", - написал Найем.

Киллера Бабченко Цымбалюка не стали отправлять под домашний арест из-за стычки с корреспондентом Страны.юа 01

Уголовное производство связано с инцидентом, который произошел на Майдане в Киеве 2 июля. Во время акции против регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты произошел конфликт между Цымбалюком и репортером издания "Страна" Владиславом Бовтруком.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветерану-добровольцу Цимбалюку объявили о подозрении за "нападение" на "журналиста" сайта "Страна" после фразы "Иди на х#й, бандера"

"Страна" сообщила, что активист наносил журналисту удары со спины и душил его. По факту нападения Бовтрук написал заявление в полицию.

По словам Маси Найема, инициатором конфликта был Бовтрук. "Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать: "Иди на х#й, бандера", - утверждает Найем.

Цымбалюк известен участием в инсценировке убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая 2018 года стало известно об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года выяснилось, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

Также на Цензор.НЕТ: Генпрокуратура засекретила приговор Герману по делу об "убийстве" Бабченко. ДОКУМЕНТ

31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/n3141596
 
 
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Почему у пожарных ведер коническая форма?
Самый простой и убедительный ответ: коническое ведро непрактично в быту, и его не заберут с пожарного щита для других целей.

Кстати, непременная коническая форма пожарного ведра характерна только для России.
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Интересно, какое было бы решение суда, если бы он напал на журналиста 1+1, 5- го канала или например иностранного журналиста?
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Якщо б на іноземного корреспондента крикнули ніґґер...
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Короче, попереду українців, ще чекає колективне вибачення перед підарашкою....
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Лапшой завалить офис конченной Страны, а лучше дешевыми склизкими макаронами, чтобы всю оргтехнику потом месяц очищать! И обязательно лапшой замазать поганную морду главреда Гужвы, но ни в коем случае никакого другого насилия, только лашпа и макароны. (хотя незаметно колоть ржавыми циганскими иглами жирного Гужвы и дргугих подоноков незапрещено) . И пусть потом по судам таскают эту лапшу пусть укрепляют лапшиный имидж.
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соевый пиарился на якобы убийстве бабченко агентами фсб! свиньи, а вы понимаете в каком дерме и лжи находитесь? и вам нравиться
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