 "Киллера" Бабченко Цымбалюка не стали отправлять под домашний арест из-за стычки с корреспондентом "Страны.юа". ДОКУМЕНТ

Шевченковский районный суд не стал отправлять под домашний арест активиста и ветерана АТО Алексея Цымбалюка. Об этом сообщил в Facebook его адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Маленькая победа по делу Цымбалюка А. В. В удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста - отказать. Применить к Цымбалюку А. В. наиболее мягкий меры пресечения в виде личного обязательства", - написал Найем.

Уголовное производство связано с инцидентом, который произошел на Майдане в Киеве 2 июля. Во время акции против регистрации Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты произошел конфликт между Цымбалюком и репортером издания "Страна" Владиславом Бовтруком.

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"Страна" сообщила, что активист наносил журналисту удары со спины и душил его. По факту нападения Бовтрук написал заявление в полицию.

По словам Маси Найема, инициатором конфликта был Бовтрук. "Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать: "Иди на х#й, бандера", - утверждает Найем.

Цымбалюк известен участием в инсценировке убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Напомним, 29 мая 2018 года стало известно об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года выяснилось, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

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31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.