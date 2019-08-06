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Все про:Коболев (334) Витренко Юрий (55) Слуга народа (208) Гончарук_Алексей (9) Рашкован Владислав (2)

 Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован являются претендентами на должность премьер-министра Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью "Радио НВ" во вторник сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Премьер-министр. У нас есть short-list. В нем были Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован", - сказал Арахамия.

При этом он не стал уточнять, кто является фаворитом на должность премьера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141595
 
 
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ПРОПАЛА УКРАИНА Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 6931 (по аналогии Пропал Дом) "Собачье сердце" Булгакорв.. (с.)
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так в листе неплохой набор... кроме гончарука.
А судя по статистике в любой непонятной ситуации зелибобы выбирают самый хреновый вариант... Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 5516
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Кобелев , он как бы здесь , но на самом деле он в Америке , с мамой ...
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о если Коболев будет премьером, то уже премии себе будет выписывать миллиардами, не мелочась
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никуясе шорт-лист Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 5332 ..вы там че слуги с ума сошли или пробиваете реакцию народа !?
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Рашкован - нормальная кандидатура.
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ну-ну...будет реформы под диктовку МВФ проводить
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МВФ їм бабла не дасть,щоб вони оплатили хатєлкі каламойскава.Тобто, Венесуела-сестра, привіт.
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Гончарук и Витренко - это "предсказывал" коломойша в своем интервью раша-РБК Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован - Цензор.НЕТ 3691
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Вот что лучше - Главнокомандующий на Мальдивах , или премьер в Америке ?
Нелегкий выбор , панове ...
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А какие заслуги витренко и коболева? Ну, может, умеют хорошо "зарабатывать". А если народ против.
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Чуть раньше Коломойский строго порекомендовал. А приказы не обсуждаются.
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Коболєв - однозначно, як на мене - ні.. Вітренко- не знаю, але мамця його придуркувата й Україну ненавиділа всіма фібрами своєї душі..
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а можно было колобка и ветрянку хоть не рассматривать..? юные млять дарования..
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Вообще ни о чем..Кобель и Витренко - непосредственные руководители программы 20/20...Остальные - либералы, такие же, как и пинзенык - рынок все отрегулирует..Чего ж то сейчас говорят о деиндустриализации в Украине? Мне министр экономики Германии по видению более понят..)
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Псец Гройсману, если Коболев или Витренко. Аукнутся ему войны с Нафтогазом.

Коломойский, цуко, просто пророк!!! Не может быть такого, шоб он это ЗЕ нашептал.
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