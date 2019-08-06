 Нардеп от "Слуги народа" Арахамия назвал short-list кандидатов в премьеры - Коболев, Витренко, Гончарук и Рашкован

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в интервью "Радио НВ" во вторник сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.
"Премьер-министр. У нас есть short-list. В нем были Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован", - сказал Арахамия.
При этом он не стал уточнять, кто является фаворитом на должность премьера.
А судя по статистике в любой непонятной ситуации зелибобы выбирают самый хреновый вариант...
Нелегкий выбор , панове ...
Коломойский, цуко, просто пророк!!! Не может быть такого, шоб он это ЗЕ нашептал.
Рашкован