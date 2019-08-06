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 Политика Украины
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 Оппозиционные фракции могут определиться и выдвинуть своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков косвенно подтвердил, что вице-спикером Верховной Рады девятого созыва будет представитель оппозиции.

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", - сказал Разумков в эфире телеканала "112", отвечая на вопрос, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.

"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал Разумков.

При этом он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" может избрать своим председателем Давида Арахамию. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3141594
 
 
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В опозиції будуть петя зі своїм багаторічним партнером медведчуком. а місце віце-спікера тільки одне.. Нехай віце-спікером стане найвлучніший - пропоную їм дуель на кулеметах на дистанції в 50 метрів..
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рабинович подходит по всем параметрам...два раза осужденный и ******** ещё тот)))
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Порхоботы, а давайте нашего старого доброго Парубия на вице спикера? Оппозиционные фракции могут определиться и выдвинуть своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Разумков - Цензор.НЕТ 2260
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Так пока неизвестно кто в оппозиции а кто воздержался
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Разумков, начхати на ту раду і на спікера. Що стосовно сьогоднішньої трагедії?
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Вопрос: почему этот пирожок, с выпученными глазами, не призвали по мобилизации в 2014-2015 г. ???
Неполноценный был или их бин больной???
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Наверное по той же причине что не призвали старшего сына Пороха (фото с ребенком в военной форме за службу не считается) и не призовут младшего (если он конечно вдруг переедет в Украину т.к сейчас он в Лондоне)
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