 Оппозиционные фракции могут определиться и выдвинуть своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Разумков

"Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определилась, кто на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократически", - сказал Разумков в эфире телеканала "112", отвечая на вопрос, представителю какой именно оппозиции достанется должность вице-спикера Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что трудно ответить, как они будут договариваться и выдвигать кандидатуру на эту должность.

"Я надеюсь, что, наконец, оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения", - сказал Разумков.

При этом он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четыре претендента, то по этим кандидатурам и будет голосование.

Как сообщалось, фракция партии "Слуга народа" может избрать своим председателем Давида Арахамию. Кроме того, партия будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, а на должность первого вице-спикера - представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.