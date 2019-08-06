 Разрабатывается механизм снижения цен на электричество для водоканалов и других коммунальных предприятий, - Герус

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо с брифинга Андрея Геруса и Владимира Омеляна, который состоялся в Министерстве инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Представитель президента также сказал, что сейчас разрабатывается решение для этой проблемы и одним из вариантов является снижение текущих цен на 10%.

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"Переложить рост цен на конечного потребителя - это неправильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы и идет общение с регулятором и с Министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения, чтобы произошло понижение цен на электроэнергию на 10% с текущего уровня. Я думаю, что через несколько недель будет проект решения, как эту ситуацию можно дальше исправлять", - сказал Герус.

Андрей Герус также к давал, что эта проблема коснулась не только водоканалов и решение будет подготовлено до конца месяца.

"В июне никто не заявлял, что будет почасовое снабжение водой. Нам надо искать пути снижения цен для всех потребителей, как для водоканалов, так и для заводов и военных частей, поэтому до конца августа мы планируем проект решения, как эту ситуацию можно исправить", - заявил представитель президента.

Например, 5 августа водоканал заявил, что тарифы на водоснабжение нужно увеличить на 20% или перевести украинские города на почасовое водоснабжение. Представители "Водоканала" отмечали, что такие изменения в первую очередь связаны с законом "О рынке электрической энергии", который вступил в силу с 1 июля.

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