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 Политика Украины, Общество
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Все про:тарифы (1606) коммунальное предприятие (75) Герус (47) электроэнергия (299)

 Разрабатывается механизм снижения цен на электричество для водоканалов и других коммунальных предприятий, - Герус

Представитель президента в Кабинете министров Украины Андрей Герус заявил, что он и команда президента требовали отсрочки создания рынка электроэнергии, и обвинил правительство и прошлый созыв парламента в том, что они игнорировали обращения президента.

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо с брифинга Андрея Геруса и Владимира Омеляна, который состоялся в Министерстве инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Представитель президента также сказал, что сейчас разрабатывается решение для этой проблемы и одним из вариантов является снижение текущих цен на 10%.

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"Переложить рост цен на конечного потребителя - это неправильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы и идет общение с регулятором и с Министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения, чтобы произошло понижение цен на электроэнергию на 10% с текущего уровня. Я думаю, что через несколько недель будет проект решения, как эту ситуацию можно дальше исправлять", - сказал Герус.

Андрей Герус также к давал, что эта проблема коснулась не только водоканалов и решение будет подготовлено до конца месяца.

"В июне никто не заявлял, что будет почасовое снабжение водой. Нам надо искать пути снижения цен для всех потребителей, как для водоканалов, так и для заводов и военных частей, поэтому до конца августа мы планируем проект решения, как эту ситуацию можно исправить", - заявил представитель президента.

Например, 5 августа водоканал заявил, что тарифы на водоснабжение нужно увеличить на 20% или перевести украинские города на почасовое водоснабжение. Представители "Водоканала" отмечали, что такие изменения в первую очередь связаны с законом "О рынке электрической энергии", который вступил в силу с 1 июля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141593
 
 
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Как в анекдоте

приходит еврей к рэбэ и жалуется
- рэбэ, жизни мне нет, дом маленький, жена, трое детей, теща приехала падла. как жить? удавлюсь! Что делать?
рэбэ ему и говорит
- у тебя козел есть?
- есть
- заведи в дом козла
- рэбэ, ты что? у меня в доме жена, трое детей, теща! а теперь еще и козел будет?
- заведи и приходи через неделю
проходит неделя, приходит еврей к рэбэ
- ну все. теперь точно удавлюсь. в доме жена, дети, теща и козел воняет!
рэбэ говорит
- а теперь выведи козла и приходи через неделю
проходит неделя. приходит еврей к рэбэ
- рэбэ, спасибо, так хорошо стало. вывел козла и в доме теперь только жена, дети и теща.
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Ты предлагаешь всем нам выехать , чтобы власти стало легче ??!
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нет
вначале рынок электроэнергии обвалили задрав цены, получили ультиматум водоканалов. Теперь снизят цены на старый уровень и станут спасителями небесными. тактика!
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Ахренеть. Дебилы. Полные дебилы!!!!!!!!! Водоканалы и другие коммунальные предприятия это помойки через которые вымываются деньги. Там денег море, так как тарифы завышенны в десять раз. Все эти предприятия являются кормушкой, неужели в кормушки берут неприбыльный предприятия? Нас ЗЕбилы за дебилов держат?
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На Расее правит демон ***** , а на Украине ***** Ахметка ...
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начинается популизм с компенсацией разницы из бюджета Украины , как это знакомо
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И вот что характерно - за какую только власть мы не голосовали , а у руля всё те же гандоны !
Коперфильд отдыхает !
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