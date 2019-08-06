 Разрабатывается механизм снижения цен на электричество для водоканалов и других коммунальных предприятий, - Герус

Об этом сообщает корреспондент Громадського радіо с брифинга Андрея Геруса и Владимира Омеляна, который состоялся в Министерстве инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
Представитель президента также сказал, что сейчас разрабатывается решение для этой проблемы и одним из вариантов является снижение текущих цен на 10%.
"Переложить рост цен на конечного потребителя - это неправильно. Сейчас мы разрабатываем механизмы и идет общение с регулятором и с Министерством энергетики, чтобы принять некоторые решения, чтобы произошло понижение цен на электроэнергию на 10% с текущего уровня. Я думаю, что через несколько недель будет проект решения, как эту ситуацию можно дальше исправлять", - сказал Герус.
Андрей Герус также к давал, что эта проблема коснулась не только водоканалов и решение будет подготовлено до конца месяца.
"В июне никто не заявлял, что будет почасовое снабжение водой. Нам надо искать пути снижения цен для всех потребителей, как для водоканалов, так и для заводов и военных частей, поэтому до конца августа мы планируем проект решения, как эту ситуацию можно исправить", - заявил представитель президента.
Например, 5 августа водоканал заявил, что тарифы на водоснабжение нужно увеличить на 20% или перевести украинские города на почасовое водоснабжение. Представители "Водоканала" отмечали, что такие изменения в первую очередь связаны с законом "О рынке электрической энергии", который вступил в силу с 1 июля.
приходит еврей к рэбэ и жалуется
- рэбэ, жизни мне нет, дом маленький, жена, трое детей, теща приехала падла. как жить? удавлюсь! Что делать?
рэбэ ему и говорит
- у тебя козел есть?
- есть
- заведи в дом козла
- рэбэ, ты что? у меня в доме жена, трое детей, теща! а теперь еще и козел будет?
- заведи и приходи через неделю
проходит неделя, приходит еврей к рэбэ
- ну все. теперь точно удавлюсь. в доме жена, дети, теща и козел воняет!
рэбэ говорит
- а теперь выведи козла и приходи через неделю
проходит неделя. приходит еврей к рэбэ
- рэбэ, спасибо, так хорошо стало. вывел козла и в доме теперь только жена, дети и теща.
вначале рынок электроэнергии обвалили задрав цены, получили ультиматум водоканалов. Теперь снизят цены на старый уровень и станут спасителями небесными. тактика!
Коперфильд отдыхает !