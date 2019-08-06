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 Политика Украины
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 Кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки после проигрыша на выборах, - глава ВГА Зайцево Веселкин

Кандидат в народные депутаты Андрей Алеша, который баллотировался в Верховную Раду по 51-му мажоритарному округу в Донецкой области от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и перед выборами дарил избирателям инструменты и оборудование, заставил людей вернуть свои подарки после того, как проиграл выборы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин.

Он отметил: "В этом фото вся суть взаимоотношений между путинской бывшей партией регионов, а ныне "... За жизнь", и их избирателем.

Первые почти насилуют вторых, а вторые заглядывают в глаза и продолжают терпеть с любовью.

Путинского кандидат А.Алеша "подарил" жителям электроинструмент, а какой-то парень через три дня после выборов, забрал!)))

Отдельный привет Наталье Корлевський, Анфисе Гапотченко (потому что знаю, подсматривают за мной)) и всем другим мошенникам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Отвратительный подкуп": Кандидат Ковалев на Донетчине бесплатно раздал детям на округе кроссовки и пообещал велосипеды после выборов. ФОТО

Кандидат от ОПЗЖ Алеша забрал у людей свои подарки после проигрыша на выборах, - глава ВГА Зайцево Веселкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141592
 
   
 Топ комментарии
 
А Зе просто нічого не обіцяв. Ригі і слуги як два чоботи - пара.
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Ну, % дебилов (сторонники Зе) и % просто конченных дебилов (лохторат ОПЗЖ потомственных запорожских козаков рабиновича и бойко) мы узнали 22 июля 2019 года.
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Веселкин проиграл на выборах. Поэтому пишет этот бред. Кто-то, кому-то передает или продает сварочное оборудование и строительный инструмент. Выборы приплел.
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А Зе просто нічого не обіцяв. Ригі і слуги як два чоботи - пара.
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як ватники та порохоботи
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нравы рускаго мира.... вернул инвестиции......
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Ну, % дебилов (сторонники Зе) и % просто конченных дебилов (лохторат ОПЗЖ потомственных запорожских козаков рабиновича и бойко) мы узнали 22 июля 2019 года.
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і % потрійних лохів-дякулів теж Кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки после проигрыша на выборах, - глава ВГА Зайцево Веселкин - Цензор.НЕТ 8286
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А за какие партию по мнению порохоботов (конежно же кроме ЕС) голосовали не дебилы ? А то что-то пока получается 92% дебилов
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Ходят, собирают подписи за ремонт домовой территории, чтобы кандидад в депутаты посодействовал. Я сразу нах послал, ничего подписывать не стал
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Честный и принципиальный человек, в отличии от тех, кому он подарки раздавал. Кандидат от "ОПЗЖ" Алеша забрал у людей свои подарки после проигрыша на выборах, - глава ВГА Зайцево Веселкин - Цензор.НЕТ 7327
Есть голоса - есть подарки. Нет голосов - нет подарков.

ЗЕ со своими поступил так же, но вместо подарков давал только обещания, которые теперь по одному забирает, не смотря на то, что выиграл.
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Видя аббревиатуру "ОПЗЖ",только одно слово приходит на ум))) Какое название партии - такие там и депутаты)))
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Ну а шо гадам дарить добро если они его кинули? Так поступил бы каждый порядочный человек!
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Интересно, муженек королевской уже тоже депутат от заже
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Ну не факт, что не заставил бы вернуть, если бы выиграл
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вот оно как...вообщем, не встречайтесь, девушки, с Алешами дамбасскими, они, сволочи, могут подарить перфоратор и фал полипропиленовый, а потом, не добившись взаимности, отберут все обратно.
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Почитала список
Какие-то мелкие инструменты

Петя вон ситуационную комнату в АП распотрошил, когда его не выбрал.

Узнается общая школа рыгов
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жлобьё..уже третий десяток лет считающее себя элитой и нещадно грабящее страну..
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))) я таких мелких инструментов и покрупнее, правда б/у и поценнее чем вышеописянные, когда еду в Украину, своим камрадам тоже прилично в машину закидываю. хотя они мну никуда избирать и не думают, та я потерял право быть избранным )). они просто рады таким весчам и находят им есчо долгую жизть. здесь инструменты уже были умершимы морально, а там они ещё в полном расцвете сил ))).
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А как это, тут не работают, а там ещё можно пользоваться?
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Повезло им что еще не прошел. Если бы пролез к власти то забрал бы не только подарки
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Удивили... Да это "в пределах нормы"... У моей дочки, в школе, то же самое было, лет пятнадцать, назад... Кандидат привёз б/ушные компьютеры, в школу, с "понтом", оборудовать, компьютерный класс. Выборы проиграл. На следующий день пришли машины, и всё из школы, вывезли...
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Так это ж очень щедро! Мог же и плату за прокат истребовать. Опять же - амортизация.
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Та по Харькову уже ползёт слух и пока не все верят. Денисенко то проиграл---*а паски как теперь? Так охота год ждать---и вдруг авто приезжает, паски выгружают, и по подъездам раздают! На шарка ой укусно и гарно!* И на тебе......
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Принял инструменты В.В. - Владимир Веселкин(глава военно-гражданской администрации поселка)! А причем тут Андрей Алеша?
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забирая подарок нужно было еще по морде этим подарком съездить. шо он с ними делать будет дурачек? они уже все надкушеные а электорату нужно руки свои понюхать - вдруг чем то отдает???
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