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 Посол США в России Хантсман подал в отставку, - "The Hill"

Посол США в России Джон Хантсман подал в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Hill.

Ожидается, что дипломат останется на своем посту до 3 октября.

В заявлении на имя президента США Дональда Трампа Хантсман отметил, что доволен доверием, которое ему оказали, как послу Соединенных Штатов в России в исторически сложный период двусторонних отношений, отмечает издание.

По данным американских СМИ, Хантсман собирается вернуться в штат Юта и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора на предстоящих выборах.

Хантсман - член Республиканской партии. Служил в администрации Белого дома со времен Рональда Рейгана. Он занял пост посла США в России в 2017 году. С 2005 по 2009 год был губернатором штата Юта. Оставил должность после назначения на должность посла США в Китае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень маловероятно, что Трамп изменит свою позицию по поводу оккупации Крыма, - Хантсман

Источник: https://censor.net.ua/n3141591
 
 
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не витримав, бідака всієї лживості руSSкого міра......
а взагалі, я знову ж, в 2982-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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