 Посол США в России Хантсман подал в отставку, - "The Hill"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Hill.

Ожидается, что дипломат останется на своем посту до 3 октября.

В заявлении на имя президента США Дональда Трампа Хантсман отметил, что доволен доверием, которое ему оказали, как послу Соединенных Штатов в России в исторически сложный период двусторонних отношений, отмечает издание.

По данным американских СМИ, Хантсман собирается вернуться в штат Юта и выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора на предстоящих выборах.

Хантсман - член Республиканской партии. Служил в администрации Белого дома со времен Рональда Рейгана. Он занял пост посла США в России в 2017 году. С 2005 по 2009 год был губернатором штата Юта. Оставил должность после назначения на должность посла США в Китае.

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