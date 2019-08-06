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Все про:суд (22408) Янукович (30523) Высший совет правосудия (285)

 Судью Васалатия - одного из троих, вынесших приговор Януковичу, отстранили на полгода

Константин Васалатий отстранен от исполнения обязанностей судьи сроком на полгода

Такое решение принял Высший совет правосудия, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Высший совет правосудия принял решение временно, сроком на шесть месяцев, отстранить судью Оболонского районного суда города Киева Васалатия Константина Анатольевича от правосудия с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи и направлением его в Национальную школу судей Украины для прохождения курса повышения квалификации с применением норм Гражданского процессуального кодекса Украины и судейской этики и последующим квалификационным оцениванием для подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде", - сказано в сообщении.

Согласно выводу второй Дисциплинарной палаты ВСП, судья Васалатий нарушил процессуальные сроки при рассмотрении дела об административном правонарушении.

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Кроме того, по данным ВСП, установлено, что при рассмотрении указанного дела судья Васалатий допустил некорректное, оскорбительное, завистливое для истца и его представителя поведение.

Как сообщалось, судья Васалатия был в составе коллегии судей Оболонского райсуда Киева, который 24 января вынес приговор экс-президенту Виктору Януковичу, заочно приговорив его к 13 годам заключения за государственную измену.

Источник: https://censor.net.ua/n3141590
 
 
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Зек приїде на білому коні, а Зєля буде вести коняку за вуздечку?
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И на его место посадить лысого из Квартала!
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Зек приїде на білому коні, а Зєля буде вести коняку за вуздечку?
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А если не вернется ? Я так понимаю и в решении было : отстранить на пол года за приговор Януковичу, ?
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до чого тут хряк? в статті все написано.
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люстрировать cрочно и в помойный контейнер бросить.
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И на его место посадить лысого из Квартала!
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А как он вообще судить святейшего человека и собирателя земель украинских (в отличие от просирателей земель украинских Турчинова, Яценюка, Парубия и прочей продажной кодлы?
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Зараз підконтрольні судді визнають януковича героєм України і повернуть йому Межигір'я.
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Причем тут Янукович или нет, на чем делается акцент в заглавии, если есть нарушения закона, то это должно быть не важно, хотя у нас далеко не всегда так, приходится лишь гадать, кто прав
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"завистливое для истца и его представителя поведение.Источник: https://censor.net.ua/n3141590"
это чо за бредятина??? долго искали до чего прикопаться??? зеля уже оркестр заказал для встречи яныка..)))
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Напрасно господа возмущаетесь, Васалатий мудак редкий, спросите у любого чьи дела он рассматривал, Янукович тут совершенно ни при чём.
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