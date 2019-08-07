 До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - избранный нардеп Оржель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Оржель отметил: "Президент Зеленский сегодня рассмотрит для подписи законопроект № 10357, который решает проблему с ГСЭС!
Домохозяйства смогут снова устанавливать станции до 30 кВт без ограничений.
Это правильное решение в сложившейся сложилось. По сути, это статус-кво. Мы вернули те условия, которые были до принятия законопроекта о "зеленых" аукционах (законопроект № 8449-д). Но остаются проблемы, которые надо решить. Возвращение к статус-кво, больший уровень поддержки малой возобновляемой генерации и ограничения злоупотреблений были предусмотрены законопроектом, поданным Президентом Зеленским (законопроект № 10375).
В новом парламенте ждет работа над законопроектом о малой генерации, который должен дать ответ на следующие вопросы:
1) Как избежать злоупотреблений, так называемых гирлянд?
2) Какой горизонт развития для малой генерации после 2030 года?
3) Как обеспечить устойчивое развитие малой, распределенной, возобновляемой генерации до 1 МВт?
4) Как правильно внедрить механизмы стимулирования аккумуляции на уровне малой генерации для отпуска электрической энергии в часы, когда это больше всего нужно системе?
Механизм стимулирования малой генерации должен стать доступным для каждого гражданина. Мы должны создать условия, когда украинцы без боязни смогут вкладывать свои сбережения в обеспечение своих домов чистой возобновляемой энергией!"
Позже он отметил: "Законопроект подписан президентом".
Суд запретил Киевскому метрополитену выплачивать миллиардный долг бывшей фирме Фукса
Порошенко БАРЫГА в месте с Ахметовым (он же бандюга) и вор.
мої корупційні схеми руйнуються
не знаю, навіть, кому більше дякувати: поганим депутатам-порохоботам, що проголосували цей закон, чи великому Зюзі, що геніально його підписав?
Да никак!
Или домохозяйства объединятся или их "съедят".
Надеяться на защиту государством ...
.
а хіба 30 КВт/год. - то не обмеження?
гоу ту Зе козлятня
ЗЕ все быстро устроил !
ICU начала приобретать активы ДТЭК еще в конце 2015‑го, ICU скупила евробонды ДТЭК и ее долги перед российскими и европейскими банками номинальной стоимостью $ 500 млн, После этого, уже в марте 2016‑го, комиссия-регулятор рынка энергетики ввела новый, более высокий тариф на электроэнергию для промышленности - скандальную формулу Роттердам+. Она учитывает цену угля в привязке к роттердамским ценам на него плюс доставка в Украину.
Формула позволила ДТЭК устанавливать более высокие цены за электроэнергию, проданную Энергорынку, что в свою очередь привело к росту цен на нее для конечных потребителей. Ведь на деле ДТЭК использует собственный уголь, себестоимость добычи которого существенно ниже, чем цена энергоносителя по роттердамской формуле. Образующаяся маржа дала возможность структуре Ахметова существенно увеличить свои доходы. И, как следствие, заметно подорожали ценные бумаги этого энергохолдинга. Сейчас они торгуются даже с небольшой премией - стоят 106 % от номинала. Операция в итоге принесла инвесткомпании тройную прибыль.
Компания ICU, которую до назначения в Нацбанк возглавляла Валерия Гонтарева, приобрела еврооблигации холдинга Ахметова выпуска 2013 года.
Держателем долговых обязательств ДТЭК может выступать компания, близкая к бизнес-партнерам действующего президента Украины,
Частью еврооблигаций энергохолдинга ДТЭК, владельцем которой выступает олигарх Ринат Ахметов, может владеть приближенная к Порошенко компания ICU.
По его словам, компания "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), председателем совета директоров которой с 2007 по 2014 гг. выступала нынешняя глава Нацбанка Валерия Гонтарева, приобретала евробонды холдинга Ахметова
Порошенко стал фактическим совладельцем компании ДТЭК Ахметова
Может владеть но может і не владеть
Смажені "факти " від квартирооптиміста лєщєнкі я звичайно ж вірю
У меня тока один вопрос: электроэнергия для пэрэсичного украинца станет дешевле или нет???
Если нет - это очередная мутка циничного барыги
05.08.2018 07:36
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где с тайным рейсом закладывали в с х р о н ы Активы для будущих Аладинов !
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Нет н и че г о тайного , чтобы не стало я в н ы м.
Евангелие от Луки 8:17 - Лк 8:17 - БИБЛИЯ
"Номер тайного борта Мальдивского пети -
борт OH-WIK. Рейс JEF11.
Из ОАЭ на ------
Он стоял на Мальдивских островах
Вот такие перспективы.
Пи условии, что цены не поменяют.
Вот тебе сыссылка на сайт продаванов оборудования....где они радостно заявляют что срок окупаемости пять лет....
https://alteco.in.ua/economics/raschet-teo/raschet-okupaemosti-ustanovki-solnechnoj-stancii-30-kvt
Но при этом сильно-сильно лукавят....заявляя что собственное потребление домишки на котором установлена такая станция всего 200 квт/час месяц....
Так что как ни крути...10 лет ...это минимум...
Зарубежные инвесторы тут же слетелись на этот «пирог» как мухи. Вот тут в украинском правительстве и осознали, что страна попала в ловушку, уготовленную предшественниками (Распоряжение Кабинета Министров Украины от 24.07.13 № 1071 "Об одобрении Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" ) подписавшими долгосрочную программу поддержки и развития «зеленой» энергетики до 2030 года.
вот статья от 15 июл. 2016 г. т.е 3 года назад.
https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2050774-v-ukraine-sebestoimost-solnecnoj-**************-upala-do-97-kop-za-kvtc.html
Были сомнения, неуверенность, но Зеленский все-таки СМОГ подписать закон принятый предыдущей Верходной Радой!
Его корежило, трясло, ручку пришлось менять три раза, но он все равно СПРАВИЛСЯ!!!