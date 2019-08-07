 До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - избранный нардеп Оржель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Оржель отметил: "Президент Зеленский сегодня рассмотрит для подписи законопроект № 10357, который решает проблему с ГСЭС!

Домохозяйства смогут снова устанавливать станции до 30 кВт без ограничений.

Это правильное решение в сложившейся сложилось. По сути, это статус-кво. Мы вернули те условия, которые были до принятия законопроекта о "зеленых" аукционах (законопроект № 8449-д). Но остаются проблемы, которые надо решить. Возвращение к статус-кво, больший уровень поддержки малой возобновляемой генерации и ограничения злоупотреблений были предусмотрены законопроектом, поданным Президентом Зеленским (законопроект № 10375).

В новом парламенте ждет работа над законопроектом о малой генерации, который должен дать ответ на следующие вопросы:

1) Как избежать злоупотреблений, так называемых гирлянд?

2) Какой горизонт развития для малой генерации после 2030 года?

3) Как обеспечить устойчивое развитие малой, распределенной, возобновляемой генерации до 1 МВт?

4) Как правильно внедрить механизмы стимулирования аккумуляции на уровне малой генерации для отпуска электрической энергии в часы, когда это больше всего нужно системе?

Механизм стимулирования малой генерации должен стать доступным для каждого гражданина. Мы должны создать условия, когда украинцы без боязни смогут вкладывать свои сбережения в обеспечение своих домов чистой возобновляемой энергией!"

Позже он отметил: "Законопроект подписан президентом".