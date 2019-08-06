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 Дело Оксаны Макар: суд отказался пересмотреть пожизненный приговор главному фигуранту

Центральный райсуд Николаева отказал в пересмотре дела главному фигуранту дела об изнасиловании и убийстве Оксаны Макар Евгению Краснощеку. Он отбывает пожизненное заключение.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Коллегия суда приняла решение отказать осужденному Краснощеку в пересмотре дела", - говорится в решении суда.

Сам Краснощек общаться с журналистами отказался и не захотел комментировать решение суда. Сказал, только, что не хочет ничего говорить, мол, его слова исковеркают.

Евгений Краснощек пытался добиться пересмотра дела, утверждая, что во время суда и следствия на него оказывали моральное и физическое давление.

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Напомним, Макар была изнасилована и сожжена в Николаеве в ночь на 9 марта 2012 года. После трагедии ей удалось выжить, она потеряла руку, получила многочисленные ожоги и через несколько недель скончалась в Донецком ожоговом центре. Обвиняемые изначально признались в совершении преступления, но позже отказались от своих показаний.

Тем не менее, прокуроры, которые представляли гособвинение в суде во время рассмотрения резонансного дела, заявили, что вина подсудимых в убийстве и изнасиловании девушки полностью доказана, после чего попросили пожизненный срок для Краснощека, 15 лет тюрьмы для Присяжнюка и 14 лет для Погосяна. При этом гособвинение уточнило, что убийство девушки было совершено с особой жестокостью, а к сведению были приняты степени участия каждого из фигурантов, а также их характеристики.

Источник: https://censor.net.ua/n3141585
 
 
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Просто Краснощек не заплатив цьому суду, тому не аплодуйте.
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Лично я считаю, кем и какой бы она не была эта падаль должна сидеть пожизненно
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вона вбивала, палила і катувала людей?
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краснощек получил за щеку.... сиди сынок и благодари Бога что ты пока живой и не в общей камере с рецидивистами!!!! хотя можешь повеситься, никто по такой гниде плакать не будет!
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А порохоскот так надеялся на зраду..! Но, как обычно, взял за щеку!
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«Евгений Краснощек пытался добиться пересмотра дела, утверждая, что во время суда и следствия на него оказывали моральное и физическое давление. Источник: https://censor.net.ua/n3141585»

Невже таке яке він застосовував до тієї нещасної дівчини?
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Никоим образом не оправдываю убийц и насильников, но истина дороже всего: полиция, прокуратура и суд не имеют ни малейшего права оказывать моральное и тем более физическое воздействие на ЛЮБОГО попавшего к ним человека. Если такие факты имели место быть, то преступники в погонах или мантиях к сожалению, пока на свободе, и это печально.
Выражение "пересмотр дела" может, имхо, подразумевать не изменение меры наказания, а открытие новых производств по открывшимся обстоятельствам против еще не наказанных преступников.
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Як згадав цю справу аж перетрусило, якщо і варто комусь сидіти довічно то саме за такі злочини.
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Остальным подельникам мало дали - 14 и 15 лет, а выйдут через 7 лет. Виктора Лозинского выпустили, хотя он убил человека. За убийства на Майдане вобще никто не ответил. Украинцев можно безнаказанно убивать.
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