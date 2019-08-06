 Главы МИД Канады и Великобритании обсудили Brexit, Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину во время встречи в Торонто

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
При обсуждении основного вопроса - ситуации вокруг Brexit, руководители МИД обоих государств затронули тему крупнейших международных вызовов на сегодня.
После того, как Доминик Рааб повторил желание правительства покинуть ЕС 31 октября - с договором или без, он также сказал журналистам в Торонто: "Учитывая это, нам нужно обеспечить все возможное, чтобы обеспечить непрерывность торговли после Brexit, выгоду компаний и потребителей как в наших странах, так и в других странах мира".
"Да, мы будем оставаться и мы надеемся быть хорошими европейскими соседями, партнерами и друзьями в будущем, но мы хотим понять эти глобальные возможности, и мы хотим расширить свой кругозор и поднять уровень амбиций в мире. В рамках этого мы хотим поднять нашу дружбу с Канадой и канадским народом на следующий уровень в сфере торговли, сотрудничества в области безопасности, прав человека и тех глобальных вызовов, которые выходят за пределы любого конкретного региона - преодоление изменений климата", - сказал британский министр.
"Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину", - написал глава британской дипломатии в твиттере.
Сьогодні чотири роки з арешту в Донецьку євангельського священника Олександра Хомченка. Людини, чия "провина" була в молитві за Україну. Людині, яка пройшла через тортури і не зламалася. Людини, яка так і не оправилася після своєї Голгофи і якої вже півроку нема з нами. Давайте ще раз згадаємо цю Людину.