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 Главы МИД Канады и Великобритании обсудили Brexit, Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину во время встречи в Торонто

Руководители внешнеполитических ведомств Великобритании и Канады Доминик Рааб и Христя Фриланд во время встречи в Торонто обсудили ситуацию в Украине.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

При обсуждении основного вопроса - ситуации вокруг Brexit, руководители МИД обоих государств затронули тему крупнейших международных вызовов на сегодня.

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После того, как Доминик Рааб повторил желание правительства покинуть ЕС 31 октября - с договором или без, он также сказал журналистам в Торонто: "Учитывая это, нам нужно обеспечить все возможное, чтобы обеспечить непрерывность торговли после Brexit, выгоду компаний и потребителей как в наших странах, так и в других странах мира".

"Да, мы будем оставаться и мы надеемся быть хорошими европейскими соседями, партнерами и друзьями в будущем, но мы хотим понять эти глобальные возможности, и мы хотим расширить свой кругозор и поднять уровень амбиций в мире. В рамках этого мы хотим поднять нашу дружбу с Канадой и канадским народом на следующий уровень в сфере торговли, сотрудничества в области безопасности, прав человека и тех глобальных вызовов, которые выходят за пределы любого конкретного региона - преодоление изменений климата", - сказал британский министр.

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"Мы согласились с необходимостью обеспечить плавный переход на торговлю после Brexit и поделились амбициозными планами на будущее партнерство, а также обсудили Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину", - написал глава британской дипломатии в твиттере.

Главы МИД Канады и Великобритании обсудили Brexit, Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину во время встречи в Торонто 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3141584
 
 
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Колишньому заступнику глави Адміністрації президента часів Януковича 45-річному Андрію Портнову держава має заплатити 7 млн грн. Таке рішення 2 серпня ухвалив Печерський райсуд Києва. Задовольнив позов Портнова про захист честі й гідності.
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Это пошел только 3-й месяц Зелупляндии вместо Украины.
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Орки людоеды. 19:33 В Москве на территории детского сада нашли человеческий скелет
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Главы МИД Канады и Великобритании обсудили Brexit, Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину во время встречи в Торонто - Цензор.НЕТ 6965
Главы МИД Канады и Великобритании обсудили Brexit, Гонконг, Иран, Венесуэлу и Украину во время встречи в Торонто - Цензор.НЕТ 1753
Сьогодні чотири роки з арешту в Донецьку євангельського священника Олександра Хомченка. Людини, чия "провина" була в молитві за Україну. Людині, яка пройшла через тортури і не зламалася. Людини, яка так і не оправилася після своєї Голгофи і якої вже півроку нема з нами. Давайте ще раз згадаємо цю Людину.
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