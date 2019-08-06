 Среди погибших 6 августа морпехов два уроженца Черниговщины - Александр Шарко и Владислав Рак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Черниговского военного комиссариата в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "В течение дня по всем каналам и новостным лентам прошло сообщение, что в результате российской агрессии мы потеряли четырех воинов, четырех морпехов ...

С глубокой скорбью сообщаем, что два из них из нашей области.

За независимость и территориальную целостность нашей Украины и наш с вами покой на мирной территории свою жизнь отдали:

старший матрос Александр Шарко, помощник гранатометчика, 1988 года рождения, проживал в Козелецком районе Черниговской области;

матрос Владислав Рак, гранатометчик 1998 года рождения, проживал в пгт Козелец Черниговской области".

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