 Крайне разочарован нарушением перемирия и гибелью четверых украинских воинов, - Волкер про обстрел на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Волкер отметил: "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты российскими военными силами - особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты для установления мира".

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