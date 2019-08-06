 Крайне разочарован нарушением перемирия и гибелью четверых украинских воинов, - Волкер про обстрел на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Волкер отметил: "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты российскими военными силами - особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты для установления мира".
Ото Петро й вимушений був їхати, як би не хотілося...
Ці смертій - і на вашій совісті.
Зе будет урок, что договариваться с парашей и слушать кучму вредно для имиджа и рейтинга президента.
як вже задовбала ця війна
земля їм пухом
И вот тут мало только договориться о перемирии, должны быть достойные оборонительные сооружения, разведывательные группы, короче, все то, что защитит жизни.
Просто перестать стрелять!
Или шефнер тебе уже не авторитет?!
Не врубается?
Зеля начал торговать на крови, заменил поросёнка!