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 Крайне разочарован нарушением перемирия и гибелью четверых украинских воинов, - Волкер про обстрел на Донбассе

Спецпредставиетль США в Украине Курт Волкер віразил крайнее разочарование нарушением перемирия на Донбассе, в результате чего погибло четверо украиснких воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Волкер отметил: "Крайне разочарован новыми нарушениями соглашения о прекращении огня, в результате которых 4 украинских солдата были убиты российскими военными силами - особенно в то время, когда новый президент Украины делает жесты для установления мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела со стороны наемников РФ на Донбассе погибли четверо украинских воинов, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141580
 
 
 Топ комментарии
 
требовать от расеи перемирия - это как садясь играть за стол с шулером просить его не жульничять.......
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Про петіні Мальдіви вже забув , петьорасте?
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Не буде швидкого миру на Донбасі , і чим швидше це зрозуміє Володимир - тим буде краще для України й менше життів буде втрачено Україною.. Треба закривати КПП на лінії розмежування на невизначений термін після обстрілів, треба давати здачі а ще краще бити на упередження.. Для хуйла тиск на Донбасі - лише засіб для примушення України до відмови від Криму.. Та й даунбасіти не звикли до пряника - їм батіг завжди подобався більше..
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требовать от расеи перемирия - это как садясь играть за стол с шулером просить его не жульничять.......
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порошенко так 5 лет делал. ошибка Зеленского-делает так же. а надо хотя б "ольхой" покрошить места содержания техники орков
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ще одне зебільне брехло вилізло... ЗГИНЬ!
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Агрессор понимает только силу,никакие уговоры и переговоры , только когда знает об адекватном ответе.Все.На той стороне подыхать не особо хотят и если бы знали что последует неминуемое возвездие не завтра ни через неделю а через 10 минут, то никто бы не пикнул
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разочерование не сожаление, одни слова
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Не буде швидкого миру на Донбасі , і чим швидше це зрозуміє Володимир - тим буде краще для України й менше життів буде втрачено Україною.. Треба закривати КПП на лінії розмежування на невизначений термін після обстрілів, треба давати здачі а ще краще бити на упередження.. Для ***** тиск на Донбасі - лише засіб для примушення України до відмови від Криму.. Та й даунбасіти не звикли до пряника - їм батіг завжди подобався більше..
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Може зробите Волкера главкомом, поки ви там то на морях в красних труселях, то в Трускавцях вчитесь.
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Про петіні Мальдіви вже забув , петьорасте?
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З Мальдівами - то так треба було. Портньор пукін зателефонував і верещить шановному Петру Олексійовичу у вухо: "А ну, мля, патріот і єдиний захисник України, бігом їдь на Мальдіви! А то нападу!"
Ото Петро й вимушений був їхати, як би не хотілося...
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Мальдіви - одна відпустка за 5 років, а тут за неповні 100 днів... Волкер частіше на нулі буває, ніж главком.
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Що ти мелеш , петьорасте.. Пів години на пляжі в Одесі - відпустка?
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А может генералы будут заниматься своими военными обязанностями. Петя их до хера расплодил.
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а може просто треба перестать стрілять ...
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це ви зебіли, перед тим, як галасувати, мали би розуміти, що війну з ворогом припинити неможливо!
Ці смертій - і на вашій совісті.
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а до этого были на совести порохопсины?
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Щось слабо віриться що піндоси розчаровані. Вони можуть розчаруватись якщо раптом припиниться ця безглузда кровава бійня.
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андруша смицький - не дуже втомлюєшся змінювати ніки після нескінчених деактивацій на Цензорі?
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А мы крайне озабочены последними расстрелами в Штатах.
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Волкер, разочарования мало, надо ещё выразить глубокую озабоченность.
Зе будет урок, что договариваться с парашей и слушать кучму вредно для имиджа и рейтинга президента.
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Потому что настоящий Мир и перемирие будет только после Нашей Победы над русней !!! крапка
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знову загинули молоді хлопці, молоді українці...
як вже задовбала ця війна
земля їм пухом
Крайне разочарован нарушением перемирия и гибелью четверых украинских воинов, - Волкер про обстрел на Донбассе - Цензор.НЕТ 9573
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Имхо тут очевидно что завершение войны будет не завтра. Поэтому промежуточной целью, пока война не закончилась, должна стать минимизация жертв.
И вот тут мало только договориться о перемирии, должны быть достойные оборонительные сооружения, разведывательные группы, короче, все то, что защитит жизни.
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Ты что гидранта не слышала?
Просто перестать стрелять!
Или шефнер тебе уже не авторитет?!
Не врубается?
Зеля начал торговать на крови, заменил поросёнка!
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Волкер--озабочен...теж саме буде від Фрау і Макрона
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" разочарован"??? А якби серед них був твій син?
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Перемирие еще было нарушено задолго до етого дня. Просто на каждодневные обстрелы и раненные никто старался внимания не обращать.
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Нужно у*бать со всех стволов по даунецку и скоплениям врага и тоже выразить озабоченность.
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