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 Политика Украины
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Все про:МИД (5083) Зеркаль (202)

 Взгляды наших международных партнеров сфокусированы на новой Верховной Раде, - Зеркаль

Иностранные дипломаты и политики хотят понять, какими будут парламент следующего созыва и новый кабинет министров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.

"У наших партнеров сейчас больше заинтересованности в том, чтобы понять, в чем же именно состоит policy making новой администрации? Их интересует то, как будут развиваться политики, в чем их приоритеты, кто их будет реализовывать. И сейчас, например, взгляды сфокусированы уже на новом составе Верховной Рады", - сказала она.

Также для наших международных партнеров, по мнению Зеркаль, важна кандидатура будущего премьер-министра.

"Потому что на уровне правительства реализуются политики, формируются и реализуются политики. Президент – он как бы чуть-чуть над этим процессом. Но ему все равно должны предлагать пути развития страны, векторы развития направлений, скорость этого развития, оговаривать с ним риски. Но все равно он не может владеть всей ситуацией", - пояснила дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдгузен

"Сегодня я и встречалась с послом Германии в Украине. И мы с Анкой говорили как раз о том, когда стоит организовать визит немецких госсекретарей в Украину - в сентябре или ноябре. То есть когда будет только сформировано правительство или когда они чуть привыкнут и поймут, где у них проблемы. Вот тогда их госсекретари смогут приехать с какими-то своими предложениями по помощи и сотрудничеству", - добавила замминистра.

Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3141575
 
 
 Топ комментарии
 
А вот надо было съездить в Трускавец на этот цирк посмотреть. Взгляды наших международных партнеров сфокусированы на новой Верховной Раде, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3550
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Все хотят посмотреть на такое количество дебилов в одном месте....
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Что-то много стало этой зеркаль... Кресло что ли под ней затрещало, что так верещит?
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Зеркаль одна из умнейших работников МИД,к сожалению она отказалась работать с командой Зеленского ещё два месяца назад. Видать не хочет вымазываться в будущем дерьме. Поняла дура Таhia 36?
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Вот только не нужно тут впаривать, ущербный... Учи матчасть и не мели ерунду. Между прочим, она тоже отреклась от твоего пети (читай статью на Цензоре). Таки да, "умнейший работник" - на лету переобувается...
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А вот надо было съездить в Трускавец на этот цирк посмотреть.
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Ну да. Глупые и бедные британцы ходят учиться к Гонтаревой в Лондоне.

Настоящие будущие ЗЕгении учатся в Трускавце у всемирно известных в Житомире и округе коучеров. Взгляды наших международных партнеров сфокусированы на новой Верховной Раде, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6781
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Все хотят посмотреть на такое количество дебилов в одном месте....
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Взгляды наших международных партнеров сфокусированы на новой Верховной Раде/пианист им уже не интересен.
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Зеркаль сказал это про новую раду

Вопрос: Вы много общались с зарубежными дипломатами. Ощущаете ли этот интерес? И в самом ли деле команде Президента Зеленского можно делать больше, дабы поддерживать интерес к стране?
Ответ: - Тут есть опять-таки разница в людях и в подходах. Т.е. то, что было там свойственно Петру Алексеевичу, не свойственно Владимиру Александровичу. То, что свойственно Владимиру Александровичу, отсутствует у Петра Алексеевича. У каждого свой стиль. Петр Алексеевич был очень публично представлен, поскольку и сам получает от этого удовольствие. Мне кажется, что наших партнеров сейчас больше заинтересованности в том, чтобы понять, в чем же именно состоит policy making новой администрации? Их интересует то, как будут развиваться политики, в чем их приоритеты, кто их будет реализовывать. И сейчас, например, взгляды сфокусированы уже на новом составе Верховной Рады.
Источник: https://censor.net.ua/r3141354

Вопрос: - Одна из самых популярных среди украинских политиков книг - "Занепад влади" Мойзеса Наема. Один из тезисов этой книги - о том, что дипломатия умирает. Так она умирает или нет?
Ответ: - Ну, там было, что если вас не устраивает парламент, - распустите парламент и изберите новый. Мы вот избрали.

Вопрос: - Что-то мне почудилось в этой вашей фразе такое троеточие с послевкусием угрозы.
Ответ: - Нет, ну почему же?
Источник: https://censor.net.ua/r3141354
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Звичайно що так..........
Всі з нетерпінням чекають - коли ж "кишнуть" підбарижників слідом за баригою.
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вот как только кишнут то у твоей мамы з.п. будет 4000 евро?)))
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"как будут развиваться политики Взгляды наших международных партнеров сфокусированы на новой Верховной Раде, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 3672 , в чем их приоритеты, кто их будет реализовывать."

Да не политики должны развиваться, а страна благодаря этим самым политикам! Хотя... о чем это я... Они ж будут учиться каждый сезон. Вот летом отучились. Теперь - осенью. К Новому году опять начнут учиться и аж до 1 февраля, надеюсь, доучатся)) Там же ш праздников то сколько!! Туры всякие привлекательные в ттеплые страны плюс для них же... разные сорта виски да шампусика... И вообще, да простят меня эти новые лица... Там есть такие "лица", что мне становится очень интересно и страшно от того, откуда они вообще повылазили... Но если "они будут развиваться", тогда конечно... Новые туалеты, сумочки, обувь... Куда там обычные люди со своими тарифами. которые уже всех политиков достали до нЕльзя. И люди, и ИХ вонючие тарифы)) Без обид))
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если бы только они, и мы хотим узнать что в мешке))) уже пол гда страна живет в режиме паузы. никто не знает что будет через месяц
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3-го сентября начнётся жара ,соевым не позавидует никто
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Поживём увидим. Вот только нового вряд ли что то произойдёт. Мы уже поняли что мафия никуда не денется. Авакян так и остался а значит и мафия.
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