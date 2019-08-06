 Взгляды наших международных партнеров сфокусированы на новой Верховной Раде, - Зеркаль

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.
"У наших партнеров сейчас больше заинтересованности в том, чтобы понять, в чем же именно состоит policy making новой администрации? Их интересует то, как будут развиваться политики, в чем их приоритеты, кто их будет реализовывать. И сейчас, например, взгляды сфокусированы уже на новом составе Верховной Рады", - сказала она.
Также для наших международных партнеров, по мнению Зеркаль, важна кандидатура будущего премьер-министра.
"Потому что на уровне правительства реализуются политики, формируются и реализуются политики. Президент – он как бы чуть-чуть над этим процессом. Но ему все равно должны предлагать пути развития страны, векторы развития направлений, скорость этого развития, оговаривать с ним риски. Но все равно он не может владеть всей ситуацией", - пояснила дипломат.
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"Сегодня я и встречалась с послом Германии в Украине. И мы с Анкой говорили как раз о том, когда стоит организовать визит немецких госсекретарей в Украину - в сентябре или ноябре. То есть когда будет только сформировано правительство или когда они чуть привыкнут и поймут, где у них проблемы. Вот тогда их госсекретари смогут приехать с какими-то своими предложениями по помощи и сотрудничеству", - добавила замминистра.
Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.
Настоящие будущие ЗЕгении учатся в Трускавце у всемирно известных в Житомире и округе коучеров.
Вопрос: Вы много общались с зарубежными дипломатами. Ощущаете ли этот интерес? И в самом ли деле команде Президента Зеленского можно делать больше, дабы поддерживать интерес к стране?
Ответ: - Тут есть опять-таки разница в людях и в подходах. Т.е. то, что было там свойственно Петру Алексеевичу, не свойственно Владимиру Александровичу. То, что свойственно Владимиру Александровичу, отсутствует у Петра Алексеевича. У каждого свой стиль. Петр Алексеевич был очень публично представлен, поскольку и сам получает от этого удовольствие. Мне кажется, что наших партнеров сейчас больше заинтересованности в том, чтобы понять, в чем же именно состоит policy making новой администрации? Их интересует то, как будут развиваться политики, в чем их приоритеты, кто их будет реализовывать. И сейчас, например, взгляды сфокусированы уже на новом составе Верховной Рады.
Источник: https://censor.net.ua/r3141354
Вопрос: - Одна из самых популярных среди украинских политиков книг - "Занепад влади" Мойзеса Наема. Один из тезисов этой книги - о том, что дипломатия умирает. Так она умирает или нет?
Ответ: - Ну, там было, что если вас не устраивает парламент, - распустите парламент и изберите новый. Мы вот избрали.
Вопрос: - Что-то мне почудилось в этой вашей фразе такое троеточие с послевкусием угрозы.
Ответ: - Нет, ну почему же?
Источник: https://censor.net.ua/r3141354
Всі з нетерпінням чекають - коли ж "кишнуть" підбарижників слідом за баригою.
Да не политики должны развиваться, а страна благодаря этим самым политикам! Хотя... о чем это я... Они ж будут учиться каждый сезон. Вот летом отучились. Теперь - осенью. К Новому году опять начнут учиться и аж до 1 февраля, надеюсь, доучатся)) Там же ш праздников то сколько!! Туры всякие привлекательные в ттеплые страны плюс для них же... разные сорта виски да шампусика... И вообще, да простят меня эти новые лица... Там есть такие "лица", что мне становится очень интересно и страшно от того, откуда они вообще повылазили... Но если "они будут развиваться", тогда конечно... Новые туалеты, сумочки, обувь... Куда там обычные люди со своими тарифами. которые уже всех политиков достали до нЕльзя. И люди, и ИХ вонючие тарифы)) Без обид))