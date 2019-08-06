 Суд оштрафовал еще троих крымских татар из 46 арестованных за акцию на Красной площади

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".

"Судья Афанасьева И.И. признала Гафарова С.С. виновным в совершении административного правонарушения по ст.20.2 ч.5 и с наложением административного штрафа в размере 15.000 рублей", - говорится в сообщении.

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Аналогичные решения были приняты в отношении И. Сейдаметова и А. Кадырова.

Отмечается, что адвокат ходатайствовал о приобщении объяснений обвиняемых, вызове на процесс свидетелей - сотрудников полиции, в связи с расхождениями в материалах административного дела. Также было направлено ходатайство о прекращении производства из-за отсутствия состава правонарушения.

Во всех ходатайствах отказано, кроме приобщения объяснений Сейдаметова.

Напомним, 10-11 июля 2019 года в Москве были задержаны 46 человек, которые приехали выразить свой протест в связи с незаконными арестами и обвинениями крымских татар в терроризме. В отношении всех задержанных были составлены административные протоколы о нарушении по ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ.

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29 июля в Таганском районном суде Москвы в течение дня было проведено 18 судебных заседаний, в ходе которых "рассмотрели" административные дела 18 активистов. Каждый был оштрафован на 20 тысяч рублей (около 8 тыс. грн).