 Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина "как можно скорее" собраться для переговоров после гибели четырех украинских воинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Зеленский отметил: "Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет.
Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.
Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!"
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Українцям треба провести пенсійну реформу. Треба, щоб пенсії були у всіх пенсіонерів однакові. Війна, що поробиш. Продуктовий набір - сечка, овочі, фрукти, олія, сіль-цукор.... Ліки виписує безкоштовно дільничний лікар. Одяг - секонд. І грошима 500гр. на подорожі, або подарунки дітям та онукам.Бо якийсь селянин, що все життя прогорбативсь на державу за копійки десь у Полтаві, отримує копійчану пенсію. А шахтар, що заробляв в десять разів більше, отримує пенсію багатотисячну. А треба, щоб все було по чесному. Лугандони хочуть жити в Лугандоні? Нема питань! Отримуй мішок з їжею на місяць і повертайся в Лугандон. А грошей в Україні нема, вибачте. Війна.
Кажется так себя позиционировал гаспадин ЗЕперзидент.
Или, может быть, ты наконец-то допрёшь, что война не заканчивается из-за русских, извинишься публично перед Порошенко за вылитую на него (в данном вопросе) тонну дерьма и прекратишь его преследовать, а вместо этого разорвёшь дипотношения с русскими и дашь команду армии влупить по оккупантам из всех видов вооружений и начать освобождать Донбасс ?