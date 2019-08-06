 Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина "как можно скорее" собраться для переговоров после гибели четырех украинских воинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Зеленский отметил: "Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет.

Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!"

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