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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2382) Меркель (1676) переговоры (3670) Путин (24950) Донбасс (19072) нормандская четверка (596) Макрон (280)

 Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина "как можно скорее" собраться для переговоров после гибели четырех украинских воинов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Зеленский отметил: "Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет.

Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров.

Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одну атаку на наших военных. Украина обязательно будет единой и мирной. Слава Украине!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела со стороны наемников РФ на Донбассе погибли четверо украинских воинов, - Минобороны. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141569
 
   
 Топ комментарии
 
Біжать спішать і падають. Мікрону і Шмаркель наші вбиті по барабану. Хіба що Пуйло випьє чарку ...з радості.
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"СЕГОДНЯШНИЙ ИНЦИДЕНТ" это 4 жизни для него, сука слов нет
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владимир, с бандитами и террористами(путин, патрушев, иванов) не договариваются, их уничтожают.
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осенние события начинают приобретать форму
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Ніякого миру з пуйлом не буде. Особливо сьогодні, коли в Москві цапи починають бузити.
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Українцям треба провести пенсійну реформу. Треба, щоб пенсії були у всіх пенсіонерів однакові. Війна, що поробиш. Продуктовий набір - сечка, овочі, фрукти, олія, сіль-цукор.... Ліки виписує безкоштовно дільничний лікар. Одяг - секонд. І грошима 500гр. на подорожі, або подарунки дітям та онукам.Бо якийсь селянин, що все життя прогорбативсь на державу за копійки десь у Полтаві, отримує копійчану пенсію. А шахтар, що заробляв в десять разів більше, отримує пенсію багатотисячну. А треба, щоб все було по чесному. Лугандони хочуть жити в Лугандоні? Нема питань! Отримуй мішок з їжею на місяць і повертайся в Лугандон. А грошей в Україні нема, вибачте. Війна.
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Я к Зеленскому относился и отношусь с надеждой на лучшие перемены. Но если Верховный главнокомандующий будет "жевать сопли" после гибели 4-х!!! своих подчиненных, то грош ему цена!
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Звонит Макрон к Меркель: «Ангела! От себя лично и по поручению Владимира Владимировича прошу - подкинь нам по паре шкар «Адидас», можно по стоку, можно секонд-хенд, но шоб не очень стоптанные. А то нам делать нехрен, так мы рванём на цырлах на стрелку к Зеленскому, кстати, он и тебе забивал. Так ты в курсе, уже подгребаешь и в Ирпени похавать остановилась? Ну передай Геру Гроссе Экселеннцу Владимиру Александровичу - мы одна нога там, вторая уже там».
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"Блазень" "приплыл"... Если "проглотит, и не даст команду на "ответку" - на него "ощерится" армия... Не "опереточная" армия образца 2013-го, а прошедшая бои, и видевшая не только поражения, но и победы... И "карманный" Хомчак-Иловайский, ничего не сделает...А то и его - сметут...
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Может все-же прекратить стрелять и договорится гдето посередине!
Кажется так себя позиционировал гаспадин ЗЕперзидент.
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В соцсетях уже инфа что нам нагло врут, взрыв произошел при работе с минами в 5 км от передка, а нам втирают о РПГ с привязанной миной.
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Зеленский, ты кричал во время выборов, что война не заканчивается, потому что она выгодна режиму Порошенко. Так при тебе убитые активнее пошли - кому она теперь выгодна, режиму Зеленского ?

Или, может быть, ты наконец-то допрёшь, что война не заканчивается из-за русских, извинишься публично перед Порошенко за вылитую на него (в данном вопросе) тонну дерьма и прекратишь его преследовать, а вместо этого разорвёшь дипотношения с русскими и дашь команду армии влупить по оккупантам из всех видов вооружений и начать освобождать Донбасс ?
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