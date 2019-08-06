 Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Хотели повесить себе на грудь медальку и господин Медведчук, и господин Порошенко, каждый по-своему, и каждый соревновался с другим насчет того, кто же освободил моряков", - сказала она.

Зеркаль считает, что Медведчук участвует в вопросах обмена, исходя из личных интересов.

"Насколько у него есть личная боль - мне тоже очень сложно судить. Как по мне, он слишком циничен, чтобы быть чувствительным. Не верю, что он это делал без каких-то своих личных целей", - пояснила замминистра.

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По словам дипломата, речь об обмене наших пленных моряков на кого-либо не идет.

"Нет оснований никого менять. Они там удерживаются незаконно, и мы считаем, что единственный способ для России исполнить приказ - это выпустить наших моряков и отдать их нам", - сказала Зеркаль.

"Мы продолжаем надеяться на то, что Российская Федерация исполнит приказ Международного трибунала. Который и является для нас основанием требовать беспрекословного возврата наших моряков домой и наших судов - под нашу ответственность", - добавила дипломат.

Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.

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