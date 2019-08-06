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 Происшествия
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Все про:Азовское море (1269) Медведчук (951) моряки (871) Порошенко (17718) Зеркаль (202)

 Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль

Замминистра иностранных дел Лана Зеркаль считает, что кум Путина Медведчук слишком циничен для того, чтобы участвовать в обмене военнопленными без личной выгоды.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Хотели повесить себе на грудь медальку и господин Медведчук, и господин Порошенко, каждый по-своему, и каждый соревновался с другим насчет того, кто же освободил моряков", - сказала она.

Зеркаль считает, что Медведчук участвует в вопросах обмена, исходя из личных интересов.

"Насколько у него есть личная боль - мне тоже очень сложно судить. Как по мне, он слишком циничен, чтобы быть чувствительным. Не верю, что он это делал без каких-то своих личных целей", - пояснила замминистра.

Читайте на Цензор.НЕТ: Удерживать украинских моряков невыгодно и крайне токсично для России, - адвокат Полозов

По словам дипломата, речь об обмене наших пленных моряков на кого-либо не идет.

"Нет оснований никого менять. Они там удерживаются незаконно, и мы считаем, что единственный способ для России исполнить приказ - это выпустить наших моряков и отдать их нам", - сказала Зеркаль.

"Мы продолжаем надеяться на то, что Российская Федерация исполнит приказ Международного трибунала. Который и является для нас основанием требовать беспрекословного возврата наших моряков домой и наших судов - под нашу ответственность", - добавила дипломат.

Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.

Также на Цензор.НЕТ: "Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить украинских моряков", - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3141566
 
   
 Топ комментарии
 
Прихильники петі - чим дальші, тим більше й більше нового ви будете взнавати про свого "сивочолого" ідола..
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да нет, лёнчик, мы всё больше узнаём о подлости людей, которые выглядели такими приличными, пока Порошенко... Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7796
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Оооо, момєнт істіни...«Бігала собака за возом, побіжить і за саньми» (с)
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Прихильники петі - чим дальші, тим більше й більше нового ви будете взнавати про свого "сивочолого" ідола..
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молчи дятел треховлтовый, ты пока что лидер рейтинга "самый бестолковый 314тух цензора"
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да нет, лёнчик, мы всё больше узнаём о подлости людей, которые выглядели такими приличными, пока Порошенко... Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7796
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Так что весь мир плохой, только Петя хороший? 😁
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Получается...Но, слава Богу, это всего лишь мнение порохобота...
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Надо же, так беззаветно верить картинке в телевизоре. И видеть в проворовавшемся, пропитом, престарелом демагоге свет жизни.
Надеюсь, это лечится.
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К сожалению, не у всех...Тут есть такие экземпляры, что только лоботомия и то 50/50))
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на твоём уровне разумения может и так. уж больно примитивна - точнее не объяснить. Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4365
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Петро все, світ не розвалився, давайте рухатись далі дівчата?
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Конечно. С интересом читаю, что Панама тоже расследует петины офшоры. Обязательно двигаться
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"якщо навколо більше колір зелений- значить гроші тобі в руки просто падають з неба" (с) (Скрябін -Кольорова-)
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старая комуняка из Днепра упрекает в желании вернуть наших моряков...
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Очень много еще говна всплывет про пецю.
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А вот кто заголовки статей делает, не удастся выяснить, но премию он за это получает...
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Оооо, момєнт істіни...«Бігала собака за возом, побіжить і за саньми» (с)
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Ой, а шо случилось... После выборов можно уже сливать своего хозяина парашу... А ведь до выборов демонстративно отказывалась от должности в АП у Зе.
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Она не отказывалась,а наоборот решила остаться на своей прежней работе,и об этом сказала,что принесёт больше пользы там!! НЕ БРЕШИ!!!
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А если еще точнее, то хотела быть главой АП, а не замом
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Учи матчасть, несчастная, чтобы не попадать впросак, как сейчас
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Для чистоты ссылку на первоисточник, которого нет.
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А ще точніше, відмовилась займатись саме Беніними справами, за якими її туди тягнули, зваживши що це доволі токсично.
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Щас пєтіни набіжать. Вони боготворили цю жінку. А тут таке.
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Н-да, нехорошо получилось, сразу две пары кед переобула в воздухе))
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С зебанутыми спорить о заголовке, который переделал смысл высказывания!?
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Именно так, петрушки налезут. Отбеливать своего бога. В основном бездельники- пенсионеры. Проснулся- и на цензор. С утра до вечера строчат.
Одни и теже ники. А работать когда? А нафига?
Стучать по клаве "воинам петра" уже в обыденность. Разбросить свой гной- за честь для них. Умом не блещут, но виноват...сами знаете кто. Не петя...нет...у "святого" все свято, косяков нет.
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так теперь зеля борется за медальку выходит
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бери выше...зелебене орден нада...за перестать стрылять.
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зачем ему медалька, если есть 2 "золотых" браслетика?
Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1533
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Пороха уже собственные прислужники пинают.
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Так завжди було, і Сталін Троцького і Хрущов Сталіна....
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То ли еще будет..Не далек тот час, что сами порохоботы будут плеваться при одном упоминании о нем.
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А может тебе.На грудь. Медальку. За что? Да аа все.И за моряков, и за нафтогаз, за.....туже грудь и просто так. Я в шоке. Пороха не стало и началось. Вы, же суки, при нем сидели и молчали.Вас все устраивало. Ваши зарплаты, должности. Молчали тогда - молчите и сейчас.Засуньте свои поганые языки еще поглубже.
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Они не просто молчали, они глотку рвали за саоего кормильца...
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Пороха не стало? Можна на похорон скидываться?
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В таких випадках найкраще - це довіряти думці афтарітетних порохоботів.
Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6582
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О , молодец кошевой , Абу эта картинка должна понравится .
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....але Зеля начепив браслети і морякам стало краще, хто ще не піарився на хлопцях?
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Как говорится, переобувается на лету эта порохоботица и многолетняя подружка климкина...
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"Нет оснований никого менять. Они там удерживаются незаконно, и мы считаем, что единственный способ для России исполнить приказ - это выпустить наших моряков и отдать их нам", - сказала Зеркаль. Источник: https://censor.net.ua/n3141566

А кто из украинских пленных там удерживаетесь законно? Никто.
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Я так розумію, Зє!Біли вже почали підозрювати, що їх жорстоко на і палі і щоб відволікти їхню увагу почався черговий антипорошенківський срач. І цей сайт працює явно на замовлення ОПГ
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
І щоб ти часом ні про що не задумався піднімається антипорошенківська істерика.
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ти забув написати що
коломойський отримав від потужно реформованих петею судів а не від Зеленського
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А яка різниця в якій камері він сидить, в п'ятизірковій чи загальній, його час закінчився, крім ненависті до пеці є пропозиції про подальше існування?
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Бггг) так зеподонок целый орден себе пытается повесить -вон браслетики носит
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Ты хоть знаешь, что это за браслеты, юродивая? Что не комент у тебя, так гимн идиотизму, поневоле начинаю думать, что потрох своих адептов набирает в дурдоме.
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"Ты хоть знаешь, что это за браслеты"

1. за шаурму
2. за фонтан
3. за купание в гомне ?

))))

зебушатня ты настолько тупорогоая глистосопля, что это даже не смешно.

какие бы браслеты не носили зелечмо до избрания, оно должно было их снять и засунуть себе поглубже. кто еще ходит с браслетами из глав государств? только это поехавшее недоразумение.
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Даун, эти браслеты Зе дали родители пленных моряков, он пообещал их носить до тех пор, пока моряки не выйдут из плена. Что сейчас, урод порохатый, ты будешь тут трыздеть?
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Нет, они и есть гимн. Клоны кацапских тролей. Один в один. Стиль написания, не включая рассудок... начать строчить, аналитики- ноль. И оскорблять оппонетна- это святое. Уходить от темы, переключаясь на личности- стандартная процедура.
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ты смотри как нос по ветру держит. только Коломойский заявил что Медведчук и Бойко предатели и коллаборанты сразу эта моська вылезла со своим мнением . а что же ты раньше молчала когда Петя рулил ? ох и мерзость
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Одне з "вангувань" петі, котре було на Цензорі:
"У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/v3137452
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для начала хотелось бы понять эта Зеркаль она Лана или все таки Олена ? Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8216
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Она никто и звать ее никак, если честно...
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ХАХАХА, ДВА ДРУГА....МЕТЕЛЬ И ВЬЮГА... ( хотів інше написати...але хай буде таке культурне так сказати...) а то втретє заблокує мене дивний модератор... бо проти екс президента на форумі ніні...(( привів дружбана і партнера по бізнесу потихеньку до влади і в раду а тепер хто всрався? невістка...
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и правильно делал, что старался освободить...а ты где была коза драная?
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Еще один "гройсман"... Крутится, как уж на сковородке, в надежде удержаться... Помню, как эта великая дипломатша))) объясняла нам тут на Цензоре, что не стоит ссориться с Кацапией из-за Азовского моря и выражать протест...
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То что Порошенко, как политик, перед выборами хотел освободить моряков - это естественно и ничего плохого в этом нет. Это не противоречит тому что у него лично болело.
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Ха.Політична проститутка - це стан душі.Собачкін,Гнойсман,ця...Хто наступний?
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Безотносительно Пети и мертветчука. Мне одному режет слух, когда государственный служащий высшего ранга, несомненный профессионал своего дела и патриот Украины Зеркаль пренебрежительно называет государственную награду Украины "медалькой"? Или награды страны при Пэце назывались медальками, а при Зе уже стали медалищами? Противно читать такое кривляние. Лана, скажи про "медальки" тысячам награжденным воинам АТО. И семьям, не дождавшимся своих солдат с фронта и хранящим эти награды как последнюю память.
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Под "медальками" она имела ввиду фигурально, но все равно противно.
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РФ будет игнорировать решение Международного трибунала до тех пор, пока не закроются порты всего мира для кораблей РФ.
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Первый министр. Да, ваше превосходительство.
Король. Ох! Как вы меня назвали?
Первый министр. Ваше превосходительство.
Король. Меня, величайшего из королей, обозвали генеральским титулом? Да ведь это бунт!
Первый министр. Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.
Король. Ох!
Первый министр. Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!
Король. Ой!
Первый министр. Подвижник!
Король. Ай!
Первый министр. Отшельник, но отнюдь не святой.
Король. Воды
Эмилия. Не давайте ему воды, пусть слушает правду!
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Почему при Порошенко такого не говорила? Это говорит о многом о таком человеке. То же самое делают сейчас и "судьи". Как Порох ушел - начался беспредел. "Судьи" и всякие рашисты беспредельничают, а зеркали - языком телемпают. Противно смотреть на этих вечно пресмыкающихся ужей.
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Первый министр. Да, ваше превосходительство.
Король. Ох! Как вы меня назвали?
Первый министр. Ваше превосходительство.
Король. Меня, величайшего из королей, обозвали генеральским титулом? Да ведь это бунт!
Первый министр. Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.
Король. Ох!
Первый министр. Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!
Король. Ой!
Первый министр. Подвижник!
Король. Ай!
Первый министр. Отшельник, но отнюдь не святой.
Король. Воды
Эмилия. Не давайте ему воды, пусть слушает правду!
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Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь/Быть Зеркаль и Гройсману в команде слуг народа Коломойского. Прозрели и гневными разоблачениями Порошенко вину свою искупили .
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