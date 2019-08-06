 Медведчук и Порошенко соревновались за право повесить себе медальку на грудь, освободив моряков, - Зеркаль

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.
"Хотели повесить себе на грудь медальку и господин Медведчук, и господин Порошенко, каждый по-своему, и каждый соревновался с другим насчет того, кто же освободил моряков", - сказала она.
Зеркаль считает, что Медведчук участвует в вопросах обмена, исходя из личных интересов.
"Насколько у него есть личная боль - мне тоже очень сложно судить. Как по мне, он слишком циничен, чтобы быть чувствительным. Не верю, что он это делал без каких-то своих личных целей", - пояснила замминистра.
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По словам дипломата, речь об обмене наших пленных моряков на кого-либо не идет.
"Нет оснований никого менять. Они там удерживаются незаконно, и мы считаем, что единственный способ для России исполнить приказ - это выпустить наших моряков и отдать их нам", - сказала Зеркаль.
"Мы продолжаем надеяться на то, что Российская Федерация исполнит приказ Международного трибунала. Который и является для нас основанием требовать беспрекословного возврата наших моряков домой и наших судов - под нашу ответственность", - добавила дипломат.
Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.
Также на Цензор.НЕТ: "Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить украинских моряков", - Волкер
Надеюсь, это лечится.
Одни и теже ники. А работать когда? А нафига?
Стучать по клаве "воинам петра" уже в обыденность. Разбросить свой гной- за честь для них. Умом не блещут, но виноват...сами знаете кто. Не петя...нет...у "святого" все свято, косяков нет.
..
А кто из украинских пленных там удерживаетесь законно? Никто.
Зє!Біл, деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платять? Ні.
А заводи Коломойського тепер платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
І щоб ти часом ні про що не задумався піднімається антипорошенківська істерика.
коломойський отримав від потужно реформованих петею судів а не від Зеленського
1. за шаурму
2. за фонтан
3. за купание в гомне ?
))))
зебушатня ты настолько тупорогоая глистосопля, что это даже не смешно.
какие бы браслеты не носили зелечмо до избрания, оно должно было их снять и засунуть себе поглубже. кто еще ходит с браслетами из глав государств? только это поехавшее недоразумение.
"У меня есть информация, что на 90% наши моряки могут быть освобождены до дня выборов, до 21 июля. Молюсь, чтобы это было, и мне все равно, кто потянет это одеяло, и на кого Путин возложит в связи с избирательными процессами вину или позитив. Я очень хочу, чтобы дома оказались наши герои", - сказал Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/v3137452
Король. Ох! Как вы меня назвали?
Первый министр. Ваше превосходительство.
Король. Меня, величайшего из королей, обозвали генеральским титулом? Да ведь это бунт!
Первый министр. Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.
Король. Ох!
Первый министр. Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!
Король. Ой!
Первый министр. Подвижник!
Король. Ай!
Первый министр. Отшельник, но отнюдь не святой.
Король. Воды
Эмилия. Не давайте ему воды, пусть слушает правду!
Король. Ох! Как вы меня назвали?
Первый министр. Ваше превосходительство.
Король. Меня, величайшего из королей, обозвали генеральским титулом? Да ведь это бунт!
Первый министр. Да! Я взбунтовался. Вы, вы, вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только.
Король. Ох!
Первый министр. Съел? Ха-ха, я пойду еще дальше. Слухи о вашей святости преувеличены, да, да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы простой аскет!
Король. Ой!
Первый министр. Подвижник!
Король. Ай!
Первый министр. Отшельник, но отнюдь не святой.
Король. Воды
Эмилия. Не давайте ему воды, пусть слушает правду!