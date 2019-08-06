 Именно благодаря тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел, - Бутусов о гибели морпехов

Об этом написал в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 11:00 четверо воинов 36-й бригады морской пехоты погибли под Павлополем от прямого попадания российского снаряда - минометной мины калибра 82 мм, накрученной на реактивный двигатель гранаты ПГ-7 вместо штатной боеголовки.

Перемирие в очередной раз нарушено российскими войсками. Война продолжается вопреки всем перемириям, вопреки всем обязательствам, вопреки всем договоренностям.

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обязан дать свою публичную оценку факту нарушения договоренностей и действиям РФ, а также высказать личные соболезнования родным и товарищам погибших. Ответственность на Зеленском.

Возможно, следует скорректировать запланированный график президента, посетить район боевых действий. Эти четверо погибли, выполняя прямые приказы главнокомандующего.

Война продолжается, и россияне не прекращают боевые действия. Активность минимальная, да, но именно благодаря этой тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел.

Одновременно, независимо от политических заявлений, необходимы эффективные ответные действия Объединенных сил по российским оккупантам. Причем необходимо видео, что "ответка" была полновесной", - отметил журналист.

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Напомним, сегодня в районе с. Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли 4 воина 36-й бригады морской пехоты. Солдаты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.