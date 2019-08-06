 Именно благодаря тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел, - Бутусов о гибели морпехов

Об этом написал в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня в 11:00 четверо воинов 36-й бригады морской пехоты погибли под Павлополем от прямого попадания российского снаряда - минометной мины калибра 82 мм, накрученной на реактивный двигатель гранаты ПГ-7 вместо штатной боеголовки.
Перемирие в очередной раз нарушено российскими войсками. Война продолжается вопреки всем перемириям, вопреки всем обязательствам, вопреки всем договоренностям.
Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обязан дать свою публичную оценку факту нарушения договоренностей и действиям РФ, а также высказать личные соболезнования родным и товарищам погибших. Ответственность на Зеленском.
Возможно, следует скорректировать запланированный график президента, посетить район боевых действий. Эти четверо погибли, выполняя прямые приказы главнокомандующего.
Война продолжается, и россияне не прекращают боевые действия. Активность минимальная, да, но именно благодаря этой тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел.
Одновременно, независимо от политических заявлений, необходимы эффективные ответные действия Объединенных сил по российским оккупантам. Причем необходимо видео, что "ответка" была полновесной", - отметил журналист.
Напомним, сегодня в районе с. Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли 4 воина 36-й бригады морской пехоты. Солдаты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.
Если нарушитель границы вооружен,то открывать огонь на поражение без предупреждения.
И перемирие не будет нарушено.
РПГ - 7 ,5 километров?
Откуда это все?
Канал Шария?
Источник покажите.
Мина она и есть мина.
82 мм калибр это не Р миномет.
Припинили стріляти, блть?!
Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь.
Офигеть у тебя источник.
82 мм миномет для него 5 км не дальность.
Прекращай писать всяку хрень.
Максимальная дальность стрельбы миной О-832ДУ, м: 4270
Ах мы такие крутые, да мы все сделаем, да мы все порешаем. Это Порошенко воевал, а мы за мир...
"Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь."
А война не ушла...
Хорошо бы прессе наглядно показать, где именно погибли украинские воины, где были они, где подкравшиеся россияне и где взаимно согласованные позиции сторон.
морпехи укрепляли, как я слышал по радио, "укреппункт" во время перемирия (пруфов найти не смог уже). Возможно, российским наёмникам это показалось подозрительным и они нарушили перемирие?
Ттак с чего ты Зе винишь?
Совет космического масштаба и космической же глупости (с)
идеюбобло