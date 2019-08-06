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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:смерть (6066) Бутусов Юрий (1793) перемирие (1112) 36 отдельная бригада морской пехоты (31) операция Объединенных сил (1466)

 Именно благодаря тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел, - Бутусов о гибели морпехов

Российские оккупанты в очередной раз не соблюдают перемирие, а используют его, чтобы убивать украинских военных.

Об этом написал в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня в 11:00 четверо воинов 36-й бригады морской пехоты погибли под Павлополем от прямого попадания российского снаряда - минометной мины калибра 82 мм, накрученной на реактивный двигатель гранаты ПГ-7 вместо штатной боеголовки.

Перемирие в очередной раз нарушено российскими войсками. Война продолжается вопреки всем перемириям, вопреки всем обязательствам, вопреки всем договоренностям.

Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обязан дать свою публичную оценку факту нарушения договоренностей и действиям РФ, а также высказать личные соболезнования родным и товарищам погибших. Ответственность на Зеленском.

Возможно, следует скорректировать запланированный график президента, посетить район боевых действий. Эти четверо погибли, выполняя прямые приказы главнокомандующего.

Война продолжается, и россияне не прекращают боевые действия. Активность минимальная, да, но именно благодаря этой тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел.

Одновременно, независимо от политических заявлений, необходимы эффективные ответные действия Объединенных сил по российским оккупантам. Причем необходимо видео, что "ответка" была полновесной", - отметил журналист.

Читайте также: Обстрел, унесший жизни 4 воинов 36-й ОБрМП под Павлополем, не останется без внимания, - Данилюк

Напомним, сегодня в районе с. Павлополь Волновахского района Донецкой области погибли 4 воина 36-й бригады морской пехоты. Солдаты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Источник: https://censor.net.ua/n3141562
 
   
 Топ комментарии
 
Нада проста пиристать стриллять!!!! (с) Именно благодаря тишине россияне смогли подобраться и взять точный прицел, - Бутусов о гибели морпехов - Цензор.НЕТ 8430
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Вина военно-политического руководства очевидна.
Не знаю кто произнес эту фразу, очевидно, очень умный человек
" Если россия перестанет стрелять, то наступит мир.
Если Украина перестанет воевать - не станет Украины"
Скорее всего наш президент выбрал второй вариант.
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Головнокомандуючий що вдало відкосив від служби в армії - це найкращий варіант для воюючої країни !
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ООС должны иметь полномочия пограничников!
Если нарушитель границы вооружен,то открывать огонь на поражение без предупреждения.
И перемирие не будет нарушено.
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В заглавии написано "россияне". Да это кацапские ОРКИ. И никак иначе. Столетитиями лезут из мордора,суки. Переселитесь скоти козломордые на марс,например, навсегда. И ваш "МАРСНАШ". Может тогда оркотня успокоится
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Как бы завтра не оказался несчастный случай. До передовой там больше 5 км. Пять км на пузе ползли и со 100 м с допотопного РПГ с миной!!! вместо штатной боеголовки произвели выстрел? Кто такую пургу может гнать?
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прочитал статью Бутусова - експерда, сел и заплакал. Полный бред. Организация системы обороны, боевого охранения, системы наблюдения, инженерного обеспечения лежит на командире подразделения, который о НП и секретах даже не знает, по видимому, а не Верховный главнокомандующий. Бутусов, закусывай!
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Срувесна, яплакал, не бачиш що це дві тварини з Рязані?
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Зеленский это не главнокомандующий, это просто посмешище. Малороссы выбрали....
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правильно, те кто выбрал хотели мира а не продолжения войны, поборов и нищеты
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Тобто бажали загибелі цих 4-х хлопців?
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Получили АканчаніЄ вАйны, мля?!!! А теперь пойдите и расскажите это жонам, детям и матерям погибших воинов героев!
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Все же, во первых это благодаря занятию серых зон пиар командирами,приказов командиров ближе к противнику оборудовать позиции... Противник, наблюдая за этим открывает огонь... мы тоже... Первое правило на передке - не давать противнику оборудовать позиции, тем более если они выдвигаются ближе... А тишина здесь дело второе...
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До передка там 5 км. Прицельная дальность РПГ-7 - 100м. А с прикрученной миной о дальности прицельной вообще речь не идет
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Так и я не знаю о чем ты.
РПГ - 7 ,5 километров?
Откуда это все?
Канал Шария?
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хорошо, если со ста метров с него попадешь
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при чому тут геркони до Ручного Протитанкового Гранатомета??
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Кто себе вообще представляет что такое мина на РПГ, и как она летает? Только навесиком и на глаз целиться. Куда ты попадешь? В небо? Что то нам не договаривают...
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Так кто вам сказал про РПГ?
Источник покажите.
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Чего?. Бутусов триндит про мину на РПГ.Интересно. как она взводится
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Фигня какая то.
Мина она и есть мина.
82 мм калибр это не Р миномет.
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В соцсетях уже договорили. Выгружали мины с краза, за 5 км от передка.. Ну и рвануло. От краза почти ничего не осталось..
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Человече. ты хоть представляешь, как можно примотать мину к рективному движку от РПГ? Этого даже в заводских условиях никто не сделает. Ибо запал, вес. диаметр, крепление и т.д.
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Слів нема, саме матюччя.
Припинили стріляти, блть?!
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Там несчастный случай при выгрузке краза с минами. Даже сепары открещиваются. Иначе бы уже хвастались во всех соцсетях

Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь.
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Четверо оккупантов?
Офигеть у тебя источник.
82 мм миномет для него 5 км не дальность.
Прекращай писать всяку хрень.
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Пальцев попу ты попадешь с миномета 82мм с 5 км..
Максимальная дальность стрельбы миной О-832ДУ, м: 4270
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Вот вам ваше эеленское перемирие...
Ах мы такие крутые, да мы все сделаем, да мы все порешаем. Это Порошенко воевал, а мы за мир...
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Даже сепары открещиваются. Хотя обычно смакуют подобное.
"Так сегодня, во время проведения инженерных работ, а точнее разгрузки противопехотных мин, в районе н.п. ОРЛОВСКОЕ вблизи ПАВЛОПОЛЯ погибли ЧЕТВЕРО оккупантов из 36-й бригады морской пехоты. Командование оккупантов, скрывая свою беспомощность в вопросах соблюдения жизни и здоровья своих подчиненных, обвинило в произошедшем нас. При этом, перед заявлением, командование ООС не удосужилось проверить, что разгрузка и гибель произошла в более чем ЧЕТЫРЕХ километрах от линии соприкосновения, куда выстрел противотанкового гранатомета никак не мог долететь."
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Последние три года нас убеждали, что война выгодна Порошенко. И вот он ушел от власти.
А война не ушла...
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Убеждали не нас. Убеждали дегенератов, проголосовавших за ЗЕ.
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В общем то больше некому рассказать Зе, что он должен делать.
Хорошо бы прессе наглядно показать, где именно погибли украинские воины, где были они, где подкравшиеся россияне и где взаимно согласованные позиции сторон.
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Рискну выразить "непопулярную" точку зрения:
морпехи укрепляли, как я слышал по радио, "укреппункт" во время перемирия (пруфов найти не смог уже). Возможно, российским наёмникам это показалось подозрительным и они нарушили перемирие?
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Зебилоидное чмо выбрали 73% измучанных нарзаном и уставших от войны зрителей 95 квартала. Порох вам не нравился, на войне зарабатывал ? Нада просто перестать стрелять ? Пока зебилы смотрели дебильные шоу своего клона по Г+Г, на Донбассе истекали кровью солдаты, выбивались из сил волонтеры и громады на коленях провожали в последний путь своих лучших сыновей. Теперь, когда простоперестатьстрелун каждый день будет видеть по нескольку убитых благодаря его "перемириям" солдат, пусть знает, что отвечать за эти смерти придется ему единолично, потому что главнокомандующий, потому что 73% и потому что у него монобольшинство в Раде.
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При ПЕТРЕ "истекали кровью солдаты, выбивались из сил волонтеры и громады на коленях провожали в последний путь своих лучших сыновей"!
Ттак с чего ты Зе винишь?
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Бутусов, и что, по-твоему, сможет решить Зе, посетив передовую в этой ситуации?
Совет космического масштаба и космической же глупости (с)
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Какой РПГ с прикрученной миной, как оказалось взрыв произошел в тылу, 5 км от передовой. Это или ДРГ или как говорят орки морпехи взорвались сами и те не при делах. А ведь обычно они о таком хвастаются.
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Одно дело, когда воин погибает в бою. И совсем другое дело, когда воин, выполняя приказ своего "главнокомандующего" прекратить стрелять, становится беззащитной мишенью. "Зебилы" эти четыре жизни на вашей совести, если конечно она у вас, "вечноржущих" есть...
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На совести вашего пети тысячи загубленных жизней. Успокойтесь уже, борцы за идею бобло
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шо це дебільне лайнокомандувач петрає хоч в чому, крім, як біля роялю зі спущеними штанями присідати та в фонтанах брьохатись?...Парад воно скасувало, гнида...Таке відношення до військових- просто злочин! Не стріляьи у відповідь...А тепер воно терміново когось скликає...
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Что- то ты, Юрчик, Пороха к соболезнованиям не призывал.. Отмашки не было?
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