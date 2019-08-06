 "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.
"Путин ведь - не просто тонкий психолог. У него есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - сказала Зеркаль.
После этого журналист Цензор.НЕТ вспомнила случай, когда во время переговоров Путина и Меркель в резиденцию российского лидера в комнату запустили собаку (Меркель их боится). Это было сделано "при том, что он очень уважает Ангелу Меркель", - отметила Зеркаль.
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Похожим образом выбить собеседника из колеи пытаются и российские дипломаты, рассказала замминистра.
"Мы вели с русскими переговоры по нарушению конвенции по финансированию терроризма. И мой визави на очередную мою фразу насчет того, что мы не удовлетворены вашим ответом, ответил: "Милочка, жаль, конечно, но мы ничем не можем вам помочь с вашим удовлетворением…"", - вспомнила дипломат.
По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку.
"Нам всегда неудобно хамить; мы считаем себя выше этого сантиметров на 15. А для них этого барьера нет, потому что они знают: такая тактика выбивает из колеи твоего партнера по переговорам. То есть ты в этот момент выходишь из спокойного состояния - в эмоцию. А если ты вышел в эмоцию, ты теряешь контроль", - пояснила замминистра.
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Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.
Зеклоуна.... чем интеллект более равный
уровня плинтус- тем выше кайф у дебила....
х*йло как тот Кощей
скуп, зол и маленького роста
когда игла в яйце
то добрым быть не просто.
***
Кащей устал.....если б он не был бессмертным, давно бы сдох...
все тело старика заскорузло от белков и желтков.... часть из них уже засохла, часть протухла... Кащей смердел... в руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку....запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей….
Эти унижения и тонкий похабный юмор он просто не поймет...
Он не поймет, что это оскорбления... - как об стенку будет...
Так что путин в пролете.....
Боюсь, что Зе! эту девочку попытаются потерять
Жаль(
Что бы он не вытворил, это будет лишь тень "подвигов" его хозяина-Яхве
По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку
Я бьі сходу ответил "Жаль, что вьі не способньі на єто" и посоветовал бьі обратится к врачу)))
Вообще здесь вопрос не в культуре, а в остроте язьіка.
Мужики неплохо тренируются на черноротьіх женах, а вот вам... Ну я думаю вьі сможете себе позволить неплохого репетитора.