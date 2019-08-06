 "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.

"Путин ведь - не просто тонкий психолог. У него есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - сказала Зеркаль.

После этого журналист Цензор.НЕТ вспомнила случай, когда во время переговоров Путина и Меркель в резиденцию российского лидера в комнату запустили собаку (Меркель их боится). Это было сделано "при том, что он очень уважает Ангелу Меркель", - отметила Зеркаль.

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Похожим образом выбить собеседника из колеи пытаются и российские дипломаты, рассказала замминистра.

"Мы вели с русскими переговоры по нарушению конвенции по финансированию терроризма. И мой визави на очередную мою фразу насчет того, что мы не удовлетворены вашим ответом, ответил: "Милочка, жаль, конечно, но мы ничем не можем вам помочь с вашим удовлетворением…"", - вспомнила дипломат.

По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку.

"Нам всегда неудобно хамить; мы считаем себя выше этого сантиметров на 15. А для них этого барьера нет, потому что они знают: такая тактика выбивает из колеи твоего партнера по переговорам. То есть ты в этот момент выходишь из спокойного состояния - в эмоцию. А если ты вышел в эмоцию, ты теряешь контроль", - пояснила замминистра.

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Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.