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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:дипломатия (1192) МИД (5083) Путин (24950) Зеркаль (202)

 "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль

Президент России Владимир Путин специально старается создать для собеседника неприятную ситуацию, чтобы выбить его из колеи.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замминистра иностранных дел Лана Зеркаль.

"Путин ведь - не просто тонкий психолог. У него есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - сказала Зеркаль.

После этого журналист Цензор.НЕТ вспомнила случай, когда во время переговоров Путина и Меркель в резиденцию российского лидера в комнату запустили собаку (Меркель их боится). Это было сделано "при том, что он очень уважает Ангелу Меркель", - отметила Зеркаль.

У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации, - Зеркаль 01

Читайте на Цензор.НЕТ: "Северный поток-2" никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются, - Зеркаль

Похожим образом выбить собеседника из колеи пытаются и российские дипломаты, рассказала замминистра.

"Мы вели с русскими переговоры по нарушению конвенции по финансированию терроризма. И мой визави на очередную мою фразу насчет того, что мы не удовлетворены вашим ответом, ответил: "Милочка, жаль, конечно, но мы ничем не можем вам помочь с вашим удовлетворением…"", - вспомнила дипломат.

По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку.

"Нам всегда неудобно хамить; мы считаем себя выше этого сантиметров на 15. А для них этого барьера нет, потому что они знают: такая тактика выбивает из колеи твоего партнера по переговорам. То есть ты в этот момент выходишь из спокойного состояния - в эмоцию. А если ты вышел в эмоцию, ты теряешь контроль", - пояснила замминистра.

Также на Цензор.НЕТ: "Сложных" собеседников было два-три", - Климкин о контактах с министрами иностранных дел других стран

Полный текст интервью с Ланой Зеркаль можно прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3141558
 
 
 Топ комментарии
 
не знаю за путена, хто оно такое, но хорошо помню о хуйле " хуйло - это не только "тонкий психолог", но и 2-3 килограмма жирного ботокса". где то так.
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Это же партнёр! При януковоще Мертвечука не было видно и слышно. По харе получал до кровавых соплей. А Порошенко возродил чёрта вражину Украины и в Раду посадил. Позволил купить ТРИ ТВ канала, дизтопливо, сжиженный газ почти монополист с помощью партнёра Педро..
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Это же партнёр! При януковоще Мертвечука не было видно и слышно. По харе получал до кровавых соплей. А Порошенко возродил чёрта вражину Украины и в Раду посадил. Позволил купить ТРИ ТВ канала, дизтопливо, сжиженный газ почти монополист с помощью партнёра Педро..
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А якщо путіна повісять це буде для нього складна ситуація?
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какой там кайф у сумасшедшего… такой же как у нашего
Зеклоуна.... чем интеллект более равный
уровня плинтус- тем выше кайф у дебила....
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Дешеві трюки російських говнодипломатів та говнобояр нікого не дивують, це ми ще знаємо по повісті Дубровський!
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не знав і знати не хочу... то не моє
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не знаю за путена, хто оно такое, но хорошо помню о ***** " ***** - это не только "тонкий психолог", но и 2-3 килограмма жирного ботокса". где то так.
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*** "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 446
х*йло как тот Кощей
скуп, зол и маленького роста
когда игла в яйце
то добрым быть не просто.
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)))) к игле в йайце хорошо пасує кол в джопе. комплиментарная пара ))))))
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ой...щас вспомню про Кощея... мое любиоме!!! щас-щас
***

Кащей устал.....если б он не был бессмертным, давно бы сдох...
все тело старика заскорузло от белков и желтков.... часть из них уже засохла, часть протухла... Кащей смердел... в руках старик тупо держал очередное яйцо, внутрь которого затолкал иголку....запихать же само яйцо в жопу утки оказалось нелегкой задачей…. "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1442
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нормально. коша как самоубивец харошая идея))))))))
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Людоеды они такие. а тут ещё и кгбисткое карликовое ущербное, которое в Ленинградских дворах-колодцах 3.14здили в детстве. Оно просто людей ненавидит по жизни.
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Этого мерзавчика всю жизнь щемили другие пацаны, девки -- вообще не давали, эта плешивая моль --- ненавидит весь мир, особенно тех, кто выше ростом...

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вот тут Зеленский и проявит себя сильным переговорщиком с Рашей....
Эти унижения и тонкий похабный юмор он просто не поймет...
Он не поймет, что это оскорбления... - как об стенку будет... "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4781
Так что путин в пролете.....
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Какая умница
Боюсь, что Зе! эту девочку попытаются потерять
Жаль(
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зеркаль в начале обосалась а теперь вбросами у страусов очки набирает.
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она на тебя наделала, теперь вот вы вместе воняете
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Можно и сказать покороче - Путин всего лишь православный.

Что бы он не вытворил, это будет лишь тень "подвигов" его хозяина-Яхве "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 142
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***** и на самом деле демон .Фекальный демон , как в "Догме" ...
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ПЕСики мабуть в куйла вчилися отримувати кайф выд приниження людей
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Маленький закомплексованный лилипут, чего от такого ждать? Такой же мерзкий как и народец, каким он царствует.
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"Милочка, жаль, конечно, но мы ничем не можем вам помочь с вашим удовлетворением…"", - вспомнила дипломат.
По словам Зеркаль, она в тот раз решила просто не реагировать на выходку


Я бьі сходу ответил "Жаль, что вьі не способньі на єто" и посоветовал бьі обратится к врачу)))
Вообще здесь вопрос не в культуре, а в остроте язьіка.
Мужики неплохо тренируются на черноротьіх женах, а вот вам... Ну я думаю вьі сможете себе позволить неплохого репетитора.
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Схоже цю зеркаль частенько "принижують"........... "У Путіна є свій кайф, який він отримує від приниження людей, створюючи для них неприємні ситуації", - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1591
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