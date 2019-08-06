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 Общество
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Все про:Минобороны (5863) Окружной админсуд Киева (8)

 ОАСК утверждает, что Минобороны нарушило процедуру принятия приказа о питании в армии

Окружной административный суд Киева своим решением не останавливал реформу питания в Вооруженных Силах Украины, а рассматривал исключительно правомерность принятия соответствующего приказа Министерством обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК, опубликованном на официальном сайте учреждения,передают Українські новини.

"Акцентируем внимание на том, что предметом иска является сама процедура принятия приказа, а не его содержание. В данном деле суд не рассматривает и не предоставляет оценки непосредственно проведенной реформе системы питания в Вооруженных Силах Украины, а только анализирует соблюдение Министерством обороны Украины законодательно установленного порядка принятия обжалуемого приказа", - сказано в заявлении.

В пресс-службе Окружного админсуда отметили, что в суде рассматривается правомерность процедуры принятия приказа Минобороны о переходе на новую систему питания.

В частности, в суде напомнили, что по мнению истца, ответчиком (Министерством обороны Украины, - ред.) были допущены следующие нарушения профильного закона:

  • проект приказа не был обнародован для обсуждения физическими и юридическими лицами;
  • приказ не был согласован с Государственной регуляторной службой;
  • приказ не был включен в план подготовки проектов регуляторных актов.

Учитывая указанное, суд принял доводы истца во внимание, и вынес определение об обеспечении иска.

Напомним, речь идет об обжаловании приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году", дело рассматривал Окружной административный суд г. Киева.

По состоянию на 6 августа 2019 отсутствует информация об обжаловании Министерством обороны Украины в апелляционной инстанции постановления об обеспечении иска.

В суде сообщили, что Минобороны не обжаловало постановление об обеспечении иска.

Суд определит правомерность принятия этого приказа уже через неделю, 13 августа в 14:00. Заседание может посетить каждый желающий, сообщили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ сообщила о подозрении трем судьям Окружного админсуда Киева.

Тем временем мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается.

Источник: https://censor.net.ua/n3141557
 
 
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При ЗЕбобе солдаты вернутся в этоху Кучмоса...
Голодные...
Грязные...
Потяганные и вонючие...
Без ГМС и техники...

Бегите с контракта.
При этом ГАВНОкомандующем добра не будет
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Ай-яй-яй! Какие нарушители. Расстрелять всё министерство!
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ну так че зелебоба не издаст правильный приказ
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Наказ МОУ: "Взяти під контроль висоту .....!".
Рішення ОАСК: "Нє, Нє, Нє. Наказ відмінено. Порушена процедура прийняття Наказу"
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Мрази и гниды! Все судыи и суды в Украине мафиозные преступные общаки ,грабящие людей и оправдывающие УБИЙЦ!!!!
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когда уже появятся официанты в армейских столовых?
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