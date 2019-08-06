 ОАСК утверждает, что Минобороны нарушило процедуру принятия приказа о питании в армии

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК, опубликованном на официальном сайте учреждения,передают Українські новини.

"Акцентируем внимание на том, что предметом иска является сама процедура принятия приказа, а не его содержание. В данном деле суд не рассматривает и не предоставляет оценки непосредственно проведенной реформе системы питания в Вооруженных Силах Украины, а только анализирует соблюдение Министерством обороны Украины законодательно установленного порядка принятия обжалуемого приказа", - сказано в заявлении.

В пресс-службе Окружного админсуда отметили, что в суде рассматривается правомерность процедуры принятия приказа Минобороны о переходе на новую систему питания.

В частности, в суде напомнили, что по мнению истца, ответчиком (Министерством обороны Украины, - ред.) были допущены следующие нарушения профильного закона:

проект приказа не был обнародован для обсуждения физическими и юридическими лицами;

приказ не был согласован с Государственной регуляторной службой;

приказ не был включен в план подготовки проектов регуляторных актов.

Учитывая указанное, суд принял доводы истца во внимание, и вынес определение об обеспечении иска.

Напомним, речь идет об обжаловании приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году", дело рассматривал Окружной административный суд г. Киева.

По состоянию на 6 августа 2019 отсутствует информация об обжаловании Министерством обороны Украины в апелляционной инстанции постановления об обеспечении иска.

В суде сообщили, что Минобороны не обжаловало постановление об обеспечении иска.

Суд определит правомерность принятия этого приказа уже через неделю, 13 августа в 14:00. Заседание может посетить каждый желающий, сообщили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, ГПУ сообщила о подозрении трем судьям Окружного админсуда Киева.

Тем временем мера пресечения главе Окружного админсуда Киева Вовку не рассматривается.