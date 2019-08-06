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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луценко (7558) суд (22408) ВККСУ (389)

 "Мы изучим возможность вручения подозрений другим участниками схемы давления на ВККС", - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ может вручить подозрения людям из судебной администрации, офиса омбудсмена и других органов власти в деле давления на Высшую квалификационную комиссию судей.

Соответствующее заявление Луценко обнародовал в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ.

"В эту и следующую неделю мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лицах судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов", - заявил Луценко.

Генпрокурор отметил, что это - одно из самых резонансных дел за последние 2 года, негласные следственные розыскные действия (записи разговоров) в кабинетах судей проводили 7 месяцев.

Также генпрокурор отметил, что отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной админсуд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Луценко пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока засекречены, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС.

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По словам генпрокурора, "ключевое событие в календаре" состоится на следующей неделе.

"До конца этой недели мы, вероятно, передадим, в Высший совет правосудия представление о мерах пресечения в отношении 4-х судей, которым объявлены подозрения. Только после разрешения ВСП они пойдут в суд", - заявил Луценко.

Он добавил, что в суде ГПУ будет ходатайствовать о мере пресечения – отстранении их от занимаемой должности.

"Это будет главным сигналом, готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег", - отметил Луценко.

Напомним, 26 июля  НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве, ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3141556
 
   
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После прованса решил опять типа поработать. Кружку вымывай. а Баба Яга пусть сухари Югику сушит.
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"Мы изучим возможность" Для этого надо создать комиссию из 20 чел. и у каждого должно быть, минимум, 5 замов.
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не понятно, чем он все время занимался
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Молодець! Він тільки збирається вивчити можливість вручити підозру.А чи вручить?! Паровоз доганяти важко..
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На мій погляд усі ці "підозри" у всіх українців лізуть через горлянку. Де вони тільки їх зберігають мільони "підозр". Це скільки ж архівів треба мати, щоб їх зберігати.
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ну то таке. изучат - неизучат, плохо изучат, вручат-невручат....
(помпезный козел)
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это у него тема мемуаров-Как я изучал три года возможности прокурутары- Так что господа мародеры и корупционеры могут спать спать спокойно.
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Юга я нипонял - ты что перепил и готовишь вручить подозрение самому себе?! "Мы изучим возможность вручения подозрений другим участниками схемы давления на ВККС", - Луценко - Цензор.НЕТ 9878
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