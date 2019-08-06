 Офис Зеленского отрицает сотрудничество с лоббистской компанией из США

Как передает Цензор.НЕТ, , об этом заявил Офис президента в ответ на запрос Радио Свобода о деятельности американской компании Signal Group Consulting.
"Президент Украины Владимир Зеленский публично заявлял, что не имел и не имеет никаких соглашений с компанией Signal Group Consulting", - говорится в ответе Офиса президента.
Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.
Услуги предоставлялись между первым и вторым туром президентских выборов в Украине. Тогда команда Владимира Зеленского категорически отрицали существование такого контракта.
3 августа президент сказал: "Я никогда никем не пользовался. Мне не нужно лбу, вы знаете это прекрасно, которая доверие ко мне у людей. Я никогда не встречался ни с одним лоббистом, ни с одним посредником, никого об этом не просил ". При этом он не исключил, что кто-то мог заказывать услуги лоббистов.
И да...., Дед Мороз тоже существует..., что бы там в США не расследовали бы...
Лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала в июле отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая 2019. Согласно документам, представленным в Министерство юстиции США, компания получила за свои услуги гонорар 60 000 долларов и возмещение расходов 9371,8 доллара.Источник: https://censor.net.ua/n3141553
Есть тут кто?
Когда Зе.., то очень оживленно бывает...
Все равно что на Квартал 95 сходили на халяву.....
Зеля продолжает жечь на рояле и президентом...
Иди в банку ссыкни падаль наркоманская
Дебил...Коломойский свалит в Израиль...а тебе пальцем жопу порвут!))))
Подмахнул под кайфом какую-то бумажку в бане и забыл об этом
НЕМА у "офіса президента" ані рота а ні ручок... і воно НІЧОГО НЕ ЗДАТНЕ заперечивати!!
бо ж другими частинами тіла вони лише на піаніно..можуть
а те що заявляв зеленський КОЛИСЬ до публікації звіту то таке...
що він ЗАРАЗ після публікації ДОКУМЕНТІВ скаже?
Какая замечательная команда - левая рука не знает, что делает правая...
И дальше такие же отмазки будут?
Сидорову-Сидоренко-Сидоридзе-Сидорману-Сидоряну сделать ещё лучшей.
Пане Зеленський, проходить весна
Час вже саджати, а толку не ма?
Чекай но народе, Петро заважає,
Слуга наш смачний шаурма лем здолає.
Пане Зеленський а як же війна?
Де із ****** обіцяна межа?
Чекай но народе, Петро заважає,
Нись Президент червені гаті у морі мочає
Пане Зеленський а як же тарифи,
що з газом по гривню, я далі жити?
Чекай но народе, Петро заважає,
Селфі з гантеллю, а газ почекає…
Признать - значит признать отмывание бабла, сокрытие финансирования и нелегитимность избрания.
А, ну да, перед многотысячной аудиторией имитировать игру половыми органами на рояле это же не патология.