 Полицейские получили новые автомобили для работы вдоль линии разграничения, - Князев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Чтобы обеспечить постоянное присутствие полиции вдоль линии разграничения, с понедельника, 12 августа, на патрулирование в Светлодарске и Мироновском выйдут два новых современных автомобиля", - заявил Князев.

Всего на линии разграничения в Донецкой области сейчас работают 8 полицейских станций.

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