 Полицейские получили новые автомобили для работы вдоль линии разграничения, - Князев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
"Чтобы обеспечить постоянное присутствие полиции вдоль линии разграничения, с понедельника, 12 августа, на патрулирование в Светлодарске и Мироновском выйдут два новых современных автомобиля", - заявил Князев.
Всего на линии разграничения в Донецкой области сейчас работают 8 полицейских станций.
Багато бензу/ДП хавають - ось чому.
И самообороне обязательно! И стрельбе!
Не то или машину разобьют или морду им начистят или они оружие для красоты носят, а пользоваться им страшно!