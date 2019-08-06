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 Полицейские получили новые автомобили для работы вдоль линии разграничения, - Князев

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что с 12 августа на патрулирование в Светлодарске и поселке Мироновское Донецкой области выйдут два новых автомобиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

"Чтобы обеспечить постоянное присутствие полиции вдоль линии разграничения, с понедельника, 12 августа, на патрулирование в Светлодарске и Мироновском выйдут два новых современных автомобиля", - заявил Князев.

Всего на линии разграничения в Донецкой области сейчас работают 8 полицейских станций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141550
 
   
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Чому автомобілі, чому не броньовані машини Козак?
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Тому що це лінія фронту і поліція має бути захищена від обстрілів, як від обстірлів терористів, так і від "дружніх" обстрілів ЗСУ, якщо поліція буде припиняти злочини які вчиняють озброєні військовослужбовці.
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Тому що Кріпак Поліцейські отримали нові автомобілі для роботи уздовж лінії розмежування, - Князєв - Цензор.НЕТ 319

Багато бензу/ДП хавають - ось чому.
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Так це дуже просто вирішити - ввести воєнний стан, відселити місцевих мешканців і не потрібно буде нічого патрулювати, там будуть тільки військові підрозділи і військова служба правопорядку!
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Вы их водить научите!
И самообороне обязательно! И стрельбе!
Не то или машину разобьют или морду им начистят или они оружие для красоты носят, а пользоваться им страшно!
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Черговий піар...гидко дивитися..Вони і на нових будуть калічити людей і брати хабари..Аваківська ОЗУ
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