 Налоговая милиция и СБУ ликвидировали в Одессе конвертцентр с оборотом более 120 млн грн

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита по НДС.

Для реализации преступной деятельности фигуранты создали и/или приобрели ряд транзитных и фиктивных СХД. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики ("клиенты") перечисляли средства в качестве оплаты за якобы предоставление услуг. Злоумышленники возвращали клиентам указанные средства наличными, которые снимали со счетов и/или получали от компаний-импортеров, имеющих свободные наличные средства.

Наличные, вместе с первичными документами, передавались клиентам за вознаграждение в размере 15% от суммы операций. Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 120 млн. грн.

Кроме того, установлено, что организаторы конвертационного центра предоставляли услуги реально действующим компаниям по выводу наличных иностранных валют на оффшорные счета подконтрольных предприятий-нерезидентов, за что также получали определенный процент от суммы (от 4 до 7%). По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 45 тыс. грн. наличными, печати подконтрольных компаний, их бухгалтерские документы, черновые записи и компьютерную технику.

Продолжается следствие.