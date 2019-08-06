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 Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение оккупированного Крыма

На судовладельца наложен штраф в $15 тысяч, а судно под флагом Того исключили из реестра судоходства.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на прокуратуру Автономной Республики Крым.

Следователи прокуратуры АРК выяснили, что два судна - ALIANCA и RANI - нарушили украинское законодательство.

Они обратились в Министерство иностранных дел, а МИД обратился в Морскую администрацию Того.

"Как следствие, судно "ALIANCA" исключительно из Реестра судоходства, что лишает последнее права плавания под флагом Того, и наложены штрафные санкции в размере 15 тыс долларов США", - сказано в сообщении прокуратуры АРК.

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Судно RANI пока не оштрафовали. Его владельца предупредили о нарушении законодательства и пригрозили наказать в случае повторного захода в оккупированный Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3141545
 
 
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Судно из Африки оштрафовали за незаконное посещение оккупированного Крыма

Та я, вообще, предлагаю всю африку оштрафовать.
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Щас это корыто, которое ALIANCA, стоит в Ливане, в Триполи, но уже под флагом Камеруна. Оно(корыто) оказывается давно в "Миротворце". Возило металл/лом между Крымом и Турцией.
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Хм, щас пробил второе корыто... А оно, оказывается, тоже в ливанском Триполи! Но, под флагом Ливана.
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