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 Политика Украины, Общество
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Все про:закон (2615) парковка (232) электромобиль (17) штраф (846)

 Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей

Президент Владимир Зеленский подписал закон №10405Д о создании доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

Соответствующие сведения появились на сайте Верховной рады, передает Цензор.НЕТ.

Согласно закону, места для зарядки и парковки электромобилей будут защищены на законодательном уровне.

В то же время владельцам бензиновых и дизельных машин придется быть более внимательными во время остановки и не занимать места для экологического транспорта. За такое нарушение водителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых доходов граждан, а это от 340 до 510 гривен.

Также законом вводятся новые дорожные знаки, касающиеся электромобилей, а на сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей

Источник: https://censor.net.ua/n3141543
 
 
 Топ комментарии
 
А лісапєт можно паркувати на місці паркування електромобілей?))
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Когда собаке делать нечего она яйца лижет. (С)
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... а на сами электромобили предлагается устанавливать зеленые номерные знаки.

Зе-мобили?
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А лісапєт можно паркувати на місці паркування електромобілей?))
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Лісапєтів багато,а коней стільки,скільки і електромобілей))
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Коли нема що робити, то беруться за «великі» справи.
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Когда собаке делать нечего она яйца лижет. (С)
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Ну, теперь заживем, как люди! Спасибо, Вова!
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То есть этот закон не надо было подписывать?
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У кого есть Тесла? Поднимите хвостики! Вам этот закон панравицца.
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Отличный закон, у меня правда лиф, а не тесла, но уже изрядно ******* быдло с ДВС, которое занимает парковки возле чарджеров на заправках.
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Тесла є у Зебіла. Він про неї зі школи мріяв. Зеленский подписал закон о штрафах за парковку на местах для электромобилей - Цензор.НЕТ 8822
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Вот даже не знаю как к этому относиться, как к дурости или как к нужности.
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Это предательство идей Майдана... Как так можно, Зеля? Верните нам мародёра!!!
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а кого там после пятилетки застоя такими суммами испугаеш? как мну знакомые обьяснили, щас, если они хоть мелкую челобитную подавать вздумают хоть крупную, то на смазку 500 гр. вынь та всунь. иначе нихто папиру ходу не даст. думаю, шо не брешуть. бо такого колличества таких "бедных" машин на одну нищуюю душу, ну в евространах та и не найти. запарковаться и правда проблема.
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Владимир! Я тоже не знаю, этот закон очень нужен именно сейчас, когда Вас люди просили о чем?? У тех, кто просил снизить тарифы, есть горы долгов по ЖКХ. Людей гораздо больше интересует их дальнейшая судьбы, потому что на носу зима! Владимир! Вы меня уничтожаете с каждым днем все больше. Чем? Своими законами и непонятными идеями... Вы на Луне живете? Так спуститесь уже к нам, к тем, у кого нет электромобилей и прочих прибамбасов, которые есть у Вас. Спасибо.

То Евробляхи, теперь электромобили... черти-шо...
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В Китае давно ставят зеленые номера на электромобили. И для них, кстати, парковка бесплатная. А в крупных городах бензиновые и дизельные - там вообще по четным и нечетным дням только пускают, в зависимости от последней цифры в номере. Так что всё правильно.
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