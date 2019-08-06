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 Политика Украины
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Все про:здравоохранение (246) медицина (1832) Радуцкий Михаил (8)

 При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий

В Украине будет создан Национальный институт стратегии охраны здоровья - института, который будет функционировать при Офисе Президента Украины.

Об этом во время пресс-конференции заявил новоизбранный народный депутат, член партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Планируется создать (и не за бюджетные средства) Национальный институт стратегии охраны здоровья при Президенте Украины. К нему будут привлечены ведущие медицинские специалисты страны, представители врачебных и пациентских организаций. Это наше принципиальное решение. Чтобы нас не обвиняли, что кого-то не слышим", - отметил Радуцкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это была бы самая большая ошибка команды Владимира Зеленского - назначить меня министром здравоохранения", - Радуцкий.

По его словам, задача нового института будет принятие медицинской стратегии на десятки лет вперед.

"Так делается во всем мире. Наше государство не имеет долгосрочной стратегии в отношении системы здравоохранения. Это будет задача Национального института стратегии здравоохранения. На его создание у нас есть не больше, чем полгода", - сказал Радуцкий.

Он подчеркнул, что на создание института не будут тратиться бюджетные средства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сооплату медуслуг планируем принять: человек должен иметь право выбора врача или клиники, - Радуцкий

"Сейчас ведутся переговоры относительно создания и финансирования такого института с международными партнерами, в частности со Всемирным банком и USAID, которые вкладывают в медицинскую реформу очень много денег", - сказал Радуцкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3141539
 
 
 Топ комментарии
 
Сказал, что на халяву. Не знаю, може там что-нибудь внизу, очень мелким шрифтом дописано.. При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5105
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За тех , кто голосовал за зелю и компанию . Вы зебилы это сделали сами
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Сказал, что на халяву. Не знаю, може там что-нибудь внизу, очень мелким шрифтом дописано.. При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 5105
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не надо целых институтов стратегии - хватит нескольких человек
надо усиливать профилактику, мед.осмотры, диагностику...
надо задержать отток врачей, создавая им условия работы и достойные оплаты труда...
и поддерживать материально серьезно больных - им просто не хватает денег на лечение, они влазят в долги и продают все, что можно продать...а потом, иногда, и хоронить не за что...
хватит стратегий и теорий... надо переходить к практике, спускаться на землю...
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Добавить нечего. Сказано всё правильно. Спасибо Вам.

Единственное, что хотелось бы добавить... Вместо того, чтобы скакать в Трускавце "за свои деньги", помогли бы детям, которым необходимы лекарства, а многим - протезы... Есть столько инвалидов-детей. а они ... нет слов... одни матюки. Фейсбук пестрит просьбами помочь... Люди по копейкам собирают сумму тем, у кого нет денег на лечение, а нашим новоиспеченным депутатам, как оказалось, 32 тыщи гривен зарплаты очень мало!! Это возмутительно.
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Не, пацаны прикалываются круто!
Кроме принятия прикольных (шуточных) законов в Веховной раде они по приколу будут создавать "При Президенте Украины Национальный институт стратегии охраны здоровья" задача которого - прикалываться над Мистерством здравоохраниения!
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Будет опять зависимость от интересов западных грантодателей и проталкивание решений по принципу - кто платит, тот и заказывает музыку.
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Есть одна хорошая стратегия: закрытие бесполезных организаций, занимающихся "разработкой стратегии".
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Подобные организации занимаются только распилом грантов и составлением отчетов за "проделанную работу" перед хозяевами грантов. Как правило, такие конторы к реальным интересам страны не имеют никакого отношения и являются исключительно проводниками идеологии грантодателей.
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мойша кабаліст з червоною ниточкою"від зглаза" При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4566 буде вчити ЛЮДЕЙ медицині??
воно ж і вищої освіти в МЕДИЦИНІ не має..

а його досвіт санітара + мізки шлємазла.. це шо ????
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Не, ну если есть Университет Сингулярности, Глава которого числится консультантом Зе, то почему бы не сварганить ещё и Национальный Институт Стратегии. Охраны. Здоровья. Тоже при Зе.
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Чем больше "кормушек" для радуцких, тем здоровее будет население Украины. Спасибо, Вова!
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охраны здоровья - института, который будет функционировать при Офисе Президента Украины. /В каждой шутке есть доля шутки. В передачах 95-м квартала квартале часто звучит слово "триппер".
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ничего не могу добавить к уже имеющимсн каментам
а вы друзья как ни садитесь в честные люди не годитесь
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интересно чтобы Бутусов задал вопрос и напечатал на цензоре ответ уряда
что делать Чернобыльцам у которых рак
стоимость лечения сотни тысяч долларов
в той Германии к которой типа идет языком ра дуцкий это оплачивает государство
а как планируют у нас
может хотя бы порцию морфия бы выдавать честно и сразу гроб
почему не взыскивают средства на лечение раковых больных с правопреемника СССР
потому что уряд такой же враг украинцам как и х путин
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Интересно, а Национальный институт стратегии Деда Мороза и Снегурочки слабо создать? При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 8704 Или Национальный институт стратегии Студии "Квартал..."... При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 2152

Стратеги... Тактики... О чем они говорят... чем занимаются. Когда реальными делами займутся.?.. Лето красное пропели, оглянуться не успели, как...начнется отопительный сезон. А может ведь и не начаться...
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Я так понимаю, что данное заведение будет Игорь Валерьевич финансировать? Зелёный же анонсировал сокращения расходов??? Правда????
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В эфире телеканала ZiK Галина Янченко, №5 в списке партии «Слуга народа» заявила: «Давайте будет говорить не о снятии неприкосновенности, а о ее ограничении».
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