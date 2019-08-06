 При Президенте Украины создадут Национальный институт стратегии охраны здоровья, - Радуцкий

Об этом во время пресс-конференции заявил новоизбранный народный депутат, член партии "Слуга народа", почетный президент клиники "Борис" Михаил Радуцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Планируется создать (и не за бюджетные средства) Национальный институт стратегии охраны здоровья при Президенте Украины. К нему будут привлечены ведущие медицинские специалисты страны, представители врачебных и пациентских организаций. Это наше принципиальное решение. Чтобы нас не обвиняли, что кого-то не слышим", - отметил Радуцкий.
По его словам, задача нового института будет принятие медицинской стратегии на десятки лет вперед.
"Так делается во всем мире. Наше государство не имеет долгосрочной стратегии в отношении системы здравоохранения. Это будет задача Национального института стратегии здравоохранения. На его создание у нас есть не больше, чем полгода", - сказал Радуцкий.
Он подчеркнул, что на создание института не будут тратиться бюджетные средства.
"Сейчас ведутся переговоры относительно создания и финансирования такого института с международными партнерами, в частности со Всемирным банком и USAID, которые вкладывают в медицинскую реформу очень много денег", - сказал Радуцкий.
надо усиливать профилактику, мед.осмотры, диагностику...
надо задержать отток врачей, создавая им условия работы и достойные оплаты труда...
и поддерживать материально серьезно больных - им просто не хватает денег на лечение, они влазят в долги и продают все, что можно продать...а потом, иногда, и хоронить не за что...
хватит стратегий и теорий... надо переходить к практике, спускаться на землю...
Единственное, что хотелось бы добавить... Вместо того, чтобы скакать в Трускавце "за свои деньги", помогли бы детям, которым необходимы лекарства, а многим - протезы... Есть столько инвалидов-детей. а они ... нет слов... одни матюки. Фейсбук пестрит просьбами помочь... Люди по копейкам собирают сумму тем, у кого нет денег на лечение, а нашим новоиспеченным депутатам, как оказалось, 32 тыщи гривен зарплаты очень мало!! Это возмутительно.
Кроме принятия прикольных (шуточных) законов в Веховной раде они по приколу будут создавать "При Президенте Украины Национальный институт стратегии охраны здоровья" задача которого - прикалываться над Мистерством здравоохраниения!
воно ж і вищої освіти в МЕДИЦИНІ не має..
а його досвіт санітара + мізки шлємазла.. це шо ????
а вы друзья как ни садитесь в честные люди не годитесь
что делать Чернобыльцам у которых рак
стоимость лечения сотни тысяч долларов
в той Германии к которой типа идет языком ра дуцкий это оплачивает государство
а как планируют у нас
может хотя бы порцию морфия бы выдавать честно и сразу гроб
почему не взыскивают средства на лечение раковых больных с правопреемника СССР
потому что уряд такой же враг украинцам как и х путин
Стратеги... Тактики... О чем они говорят... чем занимаются. Когда реальными делами займутся.?.. Лето красное пропели, оглянуться не успели, как...начнется отопительный сезон. А может ведь и не начаться...