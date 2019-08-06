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 Политика Украины
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 Апелляционный суд вынес решение о люстрации главы ГБР Трубы

Шестой апелляционный административный суд признал директора Государственного бюро расследований Романа Трубу не подпадающим под действие закона "Об очищении власти" (люстрации).

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Українськi новини", об этом говорится в постановлении суда.

Суд рассмотрел апелляции на решение Окружного админсуда Киева от 8 ноября 2018 года, которым установлен факт противоправной бездеятельности Генеральной прокуратуры, которая состоит в не проведении должным образом люстрационной проверки Трубы, а также не включении его Минюстом в Единый государственный реестр люстрированных лиц. Иск в суд был подан депутатом Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Юрием Македоном.

Суд первой инстанции поддержал его позицию, согласно которой Труба подпадает под люстрацию, так как на должности прокурора Пустомытовского района Львовской области он участвовал в преследовании активиста Евромайдана, организовавшего перекрытие трассы "Киев - Чоп" 26 ноября 2013 года. Суд первой инстанции решил, что этот факт должен был стать основанием для применения люстрационных ограничений в отношении Трубы и включении его в реестр люстрированных лиц.

Также читайте: Директор ГБР Труба должен пройти люстрационную проверку, - Минюст. ДОКУМЕНТ

Апелляционный суд не согласился с такой позицией, и указал, что активист Евромайдана, арестованный по ходатайству Трубы, в конечном итоге был освобожден от уголовной ответственности не на основании решения суда и соответствующего закона, а на основании решения прокуратуры от 6 марта 2014 закрыть дело в связи с отсутствием состава преступления.

Таким образом, по мнению суда, директор ГБР по формальным критериям не подпадает под действие закона "Об очищении власти".

Апелляционный суд постановил, что Труба законно прошел все проверки в рамках люстрационного закон и законно был назначен директором Госбюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Порошенко пикетировала ГБР: "Труба действует по инструкции Портнова и в интересах ФСБ". ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3141538
 
 
 Топ комментарии
 
Тому хто писав цю новину треба заборонити доступ до Цензора, бо такої дурні на цьому сайті я не читав років з пять. Дайте доносити до людей новини нормальним людям.
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В новости говорится совершенно противоположное заголовку. Апелляционный суд вынес решение о необходимости люстрации главы ГБР Трубы - Цензор.НЕТ 3171
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Перший абзац новини повністю суперечить за суттю двом останнім абзацам..
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В новости говорится совершенно противоположное заголовку.
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Типо, суд требует назначить его генпрокурором?
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Суд вынес отрицательное решение, это почему-то не уточнили в заголовке.
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Я в шоке！
Где связь между заголовком и текстом статьи?
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Апелляционный суд вынес решение о необходимости люстрации главы ГБР Трубы.Апелляционный суд постановил, что Труба законно прошел все проверки в рамках люстрационного закон и законно был назначен директором Госбюро расследований Источник: https://censor.net.ua/n3141538
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Перший абзац новини повністю суперечить за суттю двом останнім абзацам..
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соответствует, но там пробела не хватает: "признал ... Романа Трубуне подпадающим" (т.е. НЕ подпадающим)
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Починаючи з 2019 року на рішення що стосуються питань проходження служби в більшості випадків не можна подати касаційну скаргу... Тактм чином на апеляцію подають апеляцію, вибачте за тафтологію...
'Реформа' судоустрою мать її...
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Я такого дебілізму ще не читав)) В заголовку одне, а в тексті зовсім інше.
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надо же...только готовился приступить к работе...
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Тому хто писав цю новину треба заборонити доступ до Цензора, бо такої дурні на цьому сайті я не читав років з пять. Дайте доносити до людей новини нормальним людям.
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Судя по всему 6 Аппеляционный суд отменил решения 1 2 3 4 и 5 аппеляционных судов которые не считали что он подпадает под люстрацию
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як труба не намагається сподобатись зеленому блазню останніми випадами проти Порошенка та його прихильників..., а усе одно йому (трубі) торба...
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а чем занят редактор??? ау модеры, о чем таки публикация????
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У цензоровских редакторов вообще крыша поехала. Заголовок полностью противоположный содержанию новости. Не сайт, а помойка.
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