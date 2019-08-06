 Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Дейнеко подчеркнул необходимость активной работы оперативных подразделений и подразделений внутренней безопасности, а также отметил, что будет лично внезапно проверять участки различных пограничных подразделений, чтобы убедиться не вводят ли в заблуждение руководители на местах, докладывая о состоянии охраны государственной границы.

Руководитель ГПСУ призвал ни в коем случае не скрывать никаких правонарушений, тщательно проверять способность выполнения задач должностными лицами на наиболее ответственных направлениях.

Кроме того, он акцентировал внимание на разоблачении попыток перемещения товаров в пунктах пропуска, особенно на западном участке границы.

"Задержания в пунктах пропуска свидетельствуют о том, что преступные элементы не оставляют попыток незаконно переместить товары", - сказал он, добавив, что в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава, или невозможности искоренения постоянных схем может быть принято принципиальное решение по 100% замене персонала отдельных подразделений.

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"По всем фактам будут проводиться служебные расследования и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей – будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа", - отметил Сергей Дейнеко.