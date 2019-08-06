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Все про:контрабанда (1788) таможня (1457) Дейнеко Сергей (8)

 Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе. ФОТО

Руководитель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко потребовал от руководителей всех уровней активизировать все имеющиеся ресурсы для борьбы с контрабандой и разоблачать лиц и каналы противоправной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Дейнеко подчеркнул необходимость активной работы оперативных подразделений и подразделений внутренней безопасности, а также отметил, что будет лично внезапно проверять участки различных пограничных подразделений, чтобы убедиться не вводят ли в заблуждение руководители на местах, докладывая о состоянии охраны государственной границы. 

Руководитель ГПСУ призвал ни в коем случае не скрывать никаких правонарушений, тщательно проверять способность выполнения задач должностными лицами на наиболее ответственных направлениях.

Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных искоренить постоянные схемы на границе 01

Кроме того, он акцентировал внимание на разоблачении попыток перемещения товаров в пунктах пропуска, особенно на западном участке границы.

"Задержания в пунктах пропуска свидетельствуют о том, что преступные элементы не оставляют попыток незаконно переместить товары", - сказал он, добавив, что в случае доказательства причастности к противоправной деятельности личного состава, или невозможности искоренения постоянных схем может быть принято принципиальное решение по 100% замене персонала отдельных подразделений.

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Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных искоренить постоянные схемы на границе 02

"По всем фактам будут проводиться служебные расследования и виновные лица будут привлекаться к ответственности, а в случае доказательства коррупционной составляющей – будут проинформированы правоохранительные органы. При этом, подчеркну, что с фигурантами расследований будут проводиться мероприятия с использованием полиграфа", - отметил Сергей Дейнеко.

Источник: https://censor.net.ua/n3141536
 
   
 Топ комментарии
 
Дейнеко пообещал /Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Всё слова, слова, слова…
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и это правильно！ Набирайте молодежь, они не коррумпированы
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Меняем постоянные схемы, на схемы по ситуации Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 5672
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а взамен кого, андроидов? или рептилоидов?
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и это правильно！ Набирайте молодежь, они не коррумпированы
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воспитать инспектора погранконтроля или с нуля - долгий процесс. погранслужбы - ненамного короче. тем более, что туда нужно толкового, грамотного и инициативного. а такие найдут себя и без погранслужбы. там замкнутый круг, к сожалению.
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В полицию уже набрали молодежь Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 3220. Кто не скурвился, тех сожрали Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 7209. Рыба гниет с головы. Ты биографию этого Дейнего читал. Он с 1996 г. в схемах. И в 2011 командовал Луганских ПО. Это Петя назначил его замом директора госпогранслужбы. Да уж "новые лица" Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 9776
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Молодёжь то набрали, но руководство осталось прежним. Рыба гниёт с головы... Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 5207
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Меняем постоянные схемы, на схемы по ситуации Дейнеко пообещал увольнять 100% персонала подразделений, не способных "искоренить постоянные схемы" на границе - Цензор.НЕТ 5672
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Дейнеко пообещал /Не лукавьте, не лукавьте! Ваша песня не нова. Ах, оставьте, ах, оставьте! Всё слова, слова, слова…
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Слова, слова, слова....Хреновое наследие оставил петя, если грош цена словам чиновника.
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Петя это тёмное прошлое. Вова это светлое будущее-каким его видит командированный из Израиля в Украину Гоша.
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Типа сам не в доле,рыба сгнила с хвоста но голова все ещё здорова и способна исцелить все тело,клоуны и цирк пока в деле.
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Бла-бла-бла ...
Знаем, проходили уже. А потом они, через суд, будут благополучно восстанавливаться на своих должностях.
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