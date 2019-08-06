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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2382) Трамп (2314) Богдан Андрей (120) Офис Президента (37)

 Офис Президента опроверг информацию о том, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана

Переговоры о визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки продолжаются.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис президента Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

В ОП опроверглии информацию издания "Лига", которое написало, что американская сторона не согласовывает встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Андрей Богдан остается главой Офиса президента.

"Сейчас идет переговорный процесс по подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента Дональда Трампа. Информация издания "Liga.net" не соответствует действительности. Дата встречи будет сообщена позже ", - заявили в Офисе президента.

Внештатный советник президента Зеленского Игорь Новиков прокомментировал информацию о том, что якобы США недовольны, что главой АП назначен Андрей Богдан и пока он будет в этой должности встреча двух президентов невозможна. "Нет. Такого условия никогда не звучало. И не могло прозвучать", - заявил он.

В начале июня тогдашний Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что подготовка встречи Зеленского и Трампа завершится в августе-сентябре

Зеленский заявил, что может встретится с Дональдом Трампом в сентябре в Вашингтоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3141535
 
 
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Визит в штаты состоится, когда уже будет назначен Премьер-Министр.
И штаты не хотят, чтобы это был Богдан.
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Лига нет мне ни разу не соврала,

а офис преЗЕдента мне пока ни слова правды не сказал
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Так що стоїть на заваді зустрічі президентів?
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Офис Президента опроверг информацию о том, что США не согласовывают встречу с Трампом из-за Богдана - Цензор.НЕТ 7078

Офис какого Президента опроверг инфу...? Значит надо поинтересоваться у другого!
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Я так розумію, руді Джуліані все доступно Трампу пояснив...
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Богдан заперечив? 😁 Це вже не "шютка" навіть, це сальто-морталє! 😊 Ось Джуліані, Помпео і інші так жартувати не можуть. Надто серйозні. 😬
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Странные какие-то организации "Офис президента" и "У Зеленского"
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Чувак еще с ценой на билеты за свое сольное выступление на рояле не определился,а Трампик жмот,много не дает
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"Кто столько блеска проявил
В искусстве лгать и лицемерить,
Тому дозволено не верить,
Хотя б он правду говорил...".

(Лопе де Вега).
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