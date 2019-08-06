 Луценко: То, что я знаю и скрываю заказчика Гандзюк, - ложь

Соответствующее заявление Луценко опубликовала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Является ложью то, что Луценко знает заказчика и скрывает его. Я не имею такой привычки судиться с адвокатом. Но просил бы думать, что карма приводит ложь всегда на того, кто ее бросает", - заявил Луценко.
Ранее адвокат Маси Найем заявил,что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает имя заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.
28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.
3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.
24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.
https://hromadske.ua/posts/lucenko-ya-vzhe-znayu-prizvishe-zamovnika-vbivstva-gandzyuk
Причём , работает он в очень редком жанре - *************** репризе , где он , собственно и исполняет главную роль - грустного ********* .
Почти как Попов ...