 Новоизбранная Верховная Рада соберется на первое заседание 3 сентября, - Герус

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или иные. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.

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