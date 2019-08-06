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 Политика Украины
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Все про:ВР (23251) Герус (47)

 Новоизбранная Верховная Рада соберется на первое заседание 3 сентября, - Герус

Первое заседание новоизбранного состава Верховной Рады состоится 3 сентября, после чего начнутся переговоры о кадровых назначениях.

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или иные. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141529
 
 
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254 депутатських мандати у "клована-наркомана" , проти 25 мандатів у "сивочолого гетьмана та батька нації".. Різниця - більш , ніж в 10 разів.. Як же бездарно треба було керувати країною протягом своєї нікчемної каденції - щоб таке сталося?
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В первый день новой Рады будет ушли Луценко,и новый генпрокурор займётся самым главным-наказанием соевой шоблы
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"Кушать подано"

"А що є основною характеристикою мас? Лєшек Колаковський, знаний своїм читачам як людина стримана й поблажлива, у приватних розмовах дозволяв собі бути прямолінійнішим і говорив приблизно так: якщо ви не розумієте логіки якихось подій, то нагадуйте собі, що 80% людей - це ідіоти."

Полностью читать здесь:
https://zbruc.eu/node/91217
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ну вот, а тролли рассказывали мне, что в августе уже все назначения будут и пойдут дела новой власти
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В первый день новой Рады будет ушли Луценко,и новый генпрокурор займётся самым главным-наказанием соевой шоблы
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Причём здесь Беня,вор Пеца будет сидеть.
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Ага, думаєте дарма вони зустрічалися недавно? Ну і ось перші наслідки зустрічі - в інтерв'ю цацапському РБК Бєня так сказав про Пєтю: "Ну с основной задачей он справился - спас страну от вас. Он пришел, Крыма уже не было, Донбасс уже был захвачен де-факто. Он остановил агрессию"
То що Бєня тепер порохобот?))))))))
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Петя в соплях и гавне "домовлялся" с Беней так и не домовился))) сбежал в полных памперсах в Панаму))
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От скоро побачимо: якщо вернеться - значить домовився... Ні - так ні
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прискорбно, что зрады всех мастей работают не для Украины. сколько времени никаких дел с мая месяца? тут дупоголовые горло рвут, на пену исходят, а зрада чокнутый регламент соблюдает, во главе с логопедом.
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254 депутатських мандати у "клована-наркомана" , проти 25 мандатів у "сивочолого гетьмана та батька нації".. Різниця - більш , ніж в 10 разів.. Як же бездарно треба було керувати країною протягом своєї нікчемної каденції - щоб таке сталося?
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Будут разрывать соевых как тузик тряпку
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" количество не всегда переходит в качество.....
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Просто профессионально нахлабучили лохов, таких как Леонид Днепр.
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палубию, наверное уже не очень весело
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3 сентября, - Герус/дата окончания эпохи бедности снова переносится.
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"Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях".

Зебильные "законы" пишутся, осталось их только "проголосовать". Главное- цвета кнопок не перепутать. Но как раз этому их и учили в Трускавце. Начали с посещения офтальмолога. Нашли 2-х дальтоников, и им перекрасили кнопки на пульте. Теперь все будут "голосовать" как надо, т.е. единогласно. Кто не будет единогласно- тем объяснили в Трускавце, что с ними будет. Новообрана Верховна Рада збереться на перше засідання 3 вересня, - Герус - Цензор.НЕТ 532 Теперь у них по классике:
Новообрана Верховна Рада збереться на перше засідання 3 вересня, - Герус - Цензор.НЕТ 5804
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Откроет заседание Михаил Шафутинский
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