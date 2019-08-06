 Новоизбранная Верховная Рада соберется на первое заседание 3 сентября, - Герус

Об этом сообщил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Парламент соберется 3 сентября и, соответственно, после 3 сентября будут назначения - те или иные. На сегодняшний день мы заняты другой работой. Лучше заниматься чем-то полезным, чем вести переговоры о будущих назначениях", - сказал Герус.
"А що є основною характеристикою мас? Лєшек Колаковський, знаний своїм читачам як людина стримана й поблажлива, у приватних розмовах дозволяв собі бути прямолінійнішим і говорив приблизно так: якщо ви не розумієте логіки якихось подій, то нагадуйте собі, що 80% людей - це ідіоти."
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https://zbruc.eu/node/91217
сначала свинарчук...
То що Бєня тепер порохобот?))))))))
Зебильные "законы" пишутся, осталось их только "проголосовать". Главное- цвета кнопок не перепутать. Но как раз этому их и учили в Трускавце. Начали с посещения офтальмолога. Нашли 2-х дальтоников, и им перекрасили кнопки на пульте. Теперь все будут "голосовать" как надо, т.е. единогласно. Кто не будет единогласно- тем объяснили в Трускавце, что с ними будет. Теперь у них по классике: