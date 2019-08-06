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Все про:Одесса (5566) Труханов Геннадий (213) САП (1121)

 Суд по делу одесского завода "Краян", после вынесения оправдательного приговора Труханову, провел еще одно заседание, - САП

Малиновский районный суд Одессы провел еще одно заседание после вынесения оправдательного приговора в деле о продаже завода "Краян".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе САП.

В сообщении отмечается: "В Малиновском районном суде г. Одессы при участия прокурора САП состоялось судебное заседание по рассмотрению ходатайства защитника о закрытии производства в отношении юридического лица ООО "Девелопмент Элит" в уголовном производстве по Одесскому городскому голове и других лицах, которых суд 4 июля 2019 оправдал и признал невиновными в инкриминируемых преступлениях по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян".

На заседании прокурор заявил отвод коллегии судей, поскольку после ознакомления с приговором выяснилось, что судьи могли  внепроцессуальным способом получить от стороны защиты документы уголовного производства. И хотя их официально при рассмотрении никто не предоставлял, именно их почему-то проанализировал суд в приговоре.

Однако, суд отклонил ходатайство стороны обвинения и своим постановлением закрыл уголовное производство в отношении юридического лица, хотя должен был это сделать еще в приговоре.

Заметим, 31 июля 2019 заместителем Генерального прокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким подана апелляционная жалоба на оправдательный приговор Малиновского районного суда Одессы от 04.07.2019 года, которым Одесского городского председателя и других соучастников признано невиновными в совершении преступлений по завладению средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в собственность помещения админкорпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий подал апелляцию на оправдательный приговор Труханову по делу одесского завода "Краян"

Напомним, суд полностью оправдал Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов по делу о продаже завода "Краян", так как их вина не была доказана.

Также читайте: Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3141528
 
 
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Одна из главньіх ошибок людей черпать информацию с помоечньіх сайтов, типа вашего
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только, прямой, только хардкор, да, порохобот?
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и что тебе не нравится в тезисе бекешкиной?или у тебя сама бекешкина агентом кремля уже стала?
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Все относительно.
Меня манера разговора Зе раздражает.
Ощущение что я в генделике и местные алканавты философствуют.
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ну это да...а зеленский уже наверное не сможет полностью изменить свою манеру общения, которая немного смахивает на разговорный жанр эстрадного выступления
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Бекешкина назвала одну из главных ошибок Порошенко
а так, порохоботина?лучше будет или тот сайт вообще кремлевский, по твоей методичке?
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