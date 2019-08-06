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 Политика Украины, Общество
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 Луценко: Сегодня встречусь с "важным свидетелем", который может дать показания относительно других фигурантов в деле Гандзюк

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сегодня, 6 августа, собирается встретиться со свидетелем, который может предоставить показания относительно других фигурантов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Соответствующее заявление опубликовала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"После встречи с вами я уезжаю в СБУ, которая ведет следствие, для встречи с одним очень важным свидетелем. Если мы получим правдивые показания, у нас может быть продвижение и по другим фигурантам этого дела для того, чтобы окончательно снять все вопросы близких", - заявил Луценко.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря обвялено подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3141526
 
 
 Топ комментарии
 
Я так подозреваю, что американцы скорее заказчика убийства кенеди найдут, чем в украине посадят заказчиков гонгадзе, гандзюк и прочих..
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ну, дык, и заткнись.
что тебе мешает?
лапти?
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"Кушать подано"

"А що є основною характеристикою мас? Лєшек Колаковський, знаний своїм читачам як людина стримана й поблажлива, у приватних розмовах дозволяв собі бути прямолінійнішим і говорив приблизно так: якщо ви не розумієте логіки якихось подій, то нагадуйте собі, що 80% людей - це ідіоти."

Полностью читать здесь:
https://zbruc.eu/node/91217
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Волкер?
Толку то.
Например гражданину Волкеру известно кто убил 13 000 украинцев.
И ничего...
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Ти дійсно такий тупий,чи просто придурюєшся?
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Тупість в тому,що Джоні Уокер-це такий сорт шотландського купажированого віскі.
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Приходил тут новый свидетель так мы два тома уголовного кодекса приговорили без закуски.
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свидетель живет в арктике и юга туда идет пешком.
хотя какого черта? этот брат парубия по дикции, что следак? или уже турнули с главных пхокухоров?
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Я так подозреваю, что американцы скорее заказчика убийства кенеди найдут, чем в украине посадят заказчиков гонгадзе, гандзюк и прочих..
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Луценко: Сегодня встречусь с "важным свидетелем", - хто це може бути?
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Даааа, у члена ЦК КПУ природа на сыне-комсомольце отдохнула.
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Ох же и *****...к. Целый год ни хрена не делал, а тут закопошился.
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Справа Ганзюк "шита білими нитками". Це намагання задовільнити суспільний запит і не має нічого спільного із правосуддям. Там чистий ексцес виконавця. Усі ці покази (якщо говорити правду) до гузиці. Чому жоден із цих "свідків" із якими угод наукладали, не погодився на поліграф і не підтвердив свої покази? Тому що тоді цій справі - каюк!
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"Луценко: Сегодня встречусь с "важным свидетелем", который может дать показания относительно других фигурантов в деле Гандзюк" - шоумен и барыга Югик уже всех достал своими "сенсационными" сообщениями, безнадёжный идиот, пора в психушку.
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дебил пля.
его опять обманут. вместо протокола и всех атрибутов - у него опять встречи
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