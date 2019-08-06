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 "Укрзализныця" должна работать в интересах своего государства, а уже потом зарабатывать на транзите, - эксперты о возможном транспортном коллапсе

Украина на грани транспортного коллапса. Из-за недостатка локомотивов железная дорога не способна вовремя доставлять грузы, заявляют эксперты.

Наибольшие потери могут понести аграрии, которые в этом году ожидают рекордный урожай зерновых – свыше 70 млн тонн. Вывезти выращенное в порты на юг страны не позволяет слабая локомотивная тяга и постоянный рост тарифов на перевозки, заявляют в профильных ассоциациях. Транспортный коллапс может произойти уже к концу лета, когда железная дорога столкнется с пиковыми нагрузками, сообщает 24 канал.

При этом сообщается, что проблема имеет постоянный характер. Так, по словам исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергея Иващенко, в прошлом году из-за неспособности "Укрзализныци" справиться с ситуацией зерновики понесли потери.

Скорее всего, коллапс будет, потому что мы смотрим на предыдущий год, который тоже был рекордным, и "Укрзализныця" не смогла с ним справиться. Вывезла, да, но это было не тогда, когда нужно было зерновикам, соответственно, это влияет на цену, на стоимость перевозки, дополнительные риски, исполнение контрактов,
– заявил Иващенко.

При этом, по словам зерновиков, "Укрзализныця" не спешит кардинальным образом работать над улучшением логистики, в частности над низкой пропускной способностью на въездах в порты.

Также важным моментом является желание украинской железной дороги зарабатывать на транзите. Однако, по словам экономиста Всеволода Степанюка, "Укрзализныце" необходимо в первую очередь позаботиться о национальных интересах Украины.

"Укрзализныце" выгоднее обслуживать транзитные иностранные грузы, но действительно, если учитывать, что "Укрзализныця" – государственное предприятие, то государственное предприятие должно работать в интересах прежде всего своего государства, а не на прибыль, то есть должно отдавать предпочтение отечественным товаропроизводителям", – заявил Степанюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3141522
 
   
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Укрзалiниця попутала свой статус. Там надо руководство поменять, чтоб протрезвели и не заедались.
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Якби більшість діяла не в своїх інтересах, а в інтересах держави, то СРСР би не розпався і побудували би комунізм.
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так он был уже построен в 1984 году - так Программа КПСС утверждала... Только то, что было получено либо было не коммунизмом, либо не дай Бог, что б коммунизм выглядел именно так (хотя, а как ещё он может выглядеть?)
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подобные стоны о неготовности ж/д транспорта к перевозкам (в том числе и из-за недостатка подвижного состава) я слышу ещё со времён ссср, когда ни в локомотивах, ни в вагонах никакого недостатка не было... Был несвоевременный возврат вагонов. А "усиление" локомотивной тяги чревато тем, что эшелоны будут длиннее, чем принимающие пути станций - об этом "специалисты" подумали? Недозрелые зеленые "специалисты" уже наговорили и наговорят ещё столько несуразиц, что не дай Бог, чтобы они реализовались. Надо ещё на недельку их в Трускавец отправить
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Не в грошах щастя , заявили Укрзалізниці ,люди які вивозять зерно за кордон і через це в українців постійно зростають ціни на хліб. Мови в зерновиків про будівництво млинів , макаронних фабрик не йдеться , продукція з доданою вартістю випускатись не буде.
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