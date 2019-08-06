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 Суд по просьбе Сытника перенес заседание по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Сарненский суд Ривненской области перенес заседание по административному протоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, в отношении которого составлены два админпротокола, на 20 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.

Суд перенес рассмотрение протокола по просьбе Сытника, который сообщил суду о неотложных делах по работе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Там два админпротокола: в одном - 10 тыс. грн, в другом - 15 тыс. грн, - Сытник о деле относительно его отдыха за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Следующее заседание состоится в 09:00 20 августа.

Вместе с тем, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил журналистам, что не сохранил чеки за оказанные ему услуги во время отдыха в Ривненской области.

"Нет, не сохранил. Хотя, если бы я знал, что так случится, то сохранил бы", - отметил Сытник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассматривает дело об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине. Журналистов на заседание не пустили. ФОТО

Он сообщил, что сам оплатил отдых по Ривном, в частности, 10 и 15 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3141520
 
 
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Ситник може не хвилюватися, бо тепер закон лише для ворогів
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какая разница когда будет суд. Сытник должен понять, что коррупция - наказуема и только он себе позволяет устраивать посиделки за чужой счет не считая это взяткой. непонятно только что он до сих пор делает на должности главы антикоррупционного бюро Украины, пора бы уволится
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