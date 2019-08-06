 Суд по просьбе Сытника перенес заседание по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские новости.
Суд перенес рассмотрение протокола по просьбе Сытника, который сообщил суду о неотложных делах по работе.
Следующее заседание состоится в 09:00 20 августа.
Вместе с тем, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил журналистам, что не сохранил чеки за оказанные ему услуги во время отдыха в Ривненской области.
"Нет, не сохранил. Хотя, если бы я знал, что так случится, то сохранил бы", - отметил Сытник.
Он сообщил, что сам оплатил отдых по Ривном, в частности, 10 и 15 тыс. гривен.