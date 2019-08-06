 Чистый доход "Укроборонпрома" за прошлый год вырос на 9,2 млрд

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.
Указано, что производство высокоточного оружия и боеприпасов повысилось с 2,7 млрд гривен до 5,8 млрд гривен по показателю чистой выручки. Чистый доход предприятий РЛС, радиосвязи и специального приборостроения вырос с 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанковой отрасли – с 5 млрд до 6,44 млрд гривен.
В то же время расходы на себестоимость продукции выросли в среднем за год на 44% по сравнению с предыдущим годом.
"Причины этого очевидны. Ведь наибольший процент в себестоимости имеют две составляющие – затраты на сырье, основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты (31,5% в 2018 году), а также – текущий ремонт, содержание оборудования и общепроизводственные расходы (49% в 2018 году)", - говорится в сообщении.
Бо, судя по коментам, они очень колеблются.
А зубожЫлы такие умные, ловкие и предприимчивые, шо их никто кинуть и обокрасть не может. Даже хозяин ЗЕ Коломойский, который все 28 лет только этим и занимался.
Дурний думкою багатіє.
Поэтому меня ваши убогие беды, произрастающие исключительно из вашей безголовости и лени, не интересовали и никогда не будут интересовать.
Пора *** те !!!
Відбили бабло, за зрив постачання запчастин, і всьо?
У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3141324
он Коломойский когда начал управлять Укрнафтой в 2004 году она давала 2 млрд долл чистой прибыли...а в 2015 году когда Беню посунули из Укрнафты компания осталась практически банкротом с многомиллиардными долгами перед государством. Вот это я понимаю мародер высшей пробы.