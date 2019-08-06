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 Экономика
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Все про:доходы (497) Укроборонпром (742)

 Чистый доход "Укроборонпрома" за прошлый год вырос на 9,2 млрд

Государственный концерн Укроборонпром в прошлом году получил 37,6 млрд гривен чистого дохода от реализации произведенной продукции. Этот показатель в среднем на 32% (9,2 млрд гривен) превышает показатель 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

Указано, что производство высокоточного оружия и боеприпасов повысилось с 2,7 млрд гривен до 5,8 млрд гривен по показателю чистой выручки. Чистый доход предприятий РЛС, радиосвязи и специального приборостроения вырос с 2,3 млрд до 3,4 млрд, а бронетанковой отрасли – с 5 млрд до 6,44 млрд гривен.

В то же время расходы на себестоимость продукции выросли в среднем за год на 44% по сравнению с предыдущим годом.

"Причины этого очевидны. Ведь наибольший процент в себестоимости имеют две составляющие – затраты на сырье, основные материалы, комплектующие и полуфабрикаты (31,5% в 2018 году), а также – текущий ремонт, содержание оборудования и общепроизводственные расходы (49% в 2018 году)", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141517
 
 
 Топ комментарии
 
Так і не зрозумів, це завдяки Свинарчукам, чи всупереч Свинарчукам?
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А де ж «Схеми -Бігуси»?
Відбили бабло, за зрив постачання запчастин, і всьо?
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А нигде. Это фук для идиотов, живущих сообщениями на заборах был.
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Так і не зрозумів, це завдяки Свинарчукам, чи всупереч Свинарчукам?
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Это как Найем скажет или экономический пророк...
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Це аванси від держави за ще не вироблену продукцію, які були переведені в кінці 2018 року, коли виявилось що в бюджеті міноборони лишаються 10-15 млрд невикористаних гривень і потрібно терміново їх скинути комусь!
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А Г+Г уже сообщило, шо по этому поводу думать зебилам?

Бо, судя по коментам, они очень колеблются. Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 9533
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Бо це у віртуальної партії ще генеральної лінії нема. От, коли буде генеральна лінія, то хитатися всі будуть в унісон. З генеральною лінією.
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я надеюсь что Зе все таки проведет полный аудит Укроборонпрома за 5 лет и покажет ту "чистую прибыль" что народ Украины окуеет !!!
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Ага. И после этого "аудита" ВСУ останется опять с голым задом, как в 2014-м.
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угу... уточню правда - только с голым задом останутся мародеры
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Тада. Именно они уже 28 лет постоянно остаются с голым задом. Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 3876
А зубожЫлы такие умные, ловкие и предприимчивые, шо их никто кинуть и обокрасть не может. Даже хозяин ЗЕ Коломойский, который все 28 лет только этим и занимался.

Дурний думкою багатіє.
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На каком съезде КПСС приняли постановление, что 73% дурней это - богатство?
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Штука евро в месяц в Украине. Только что вернулся из отпуска за кордоном. Работа, семья, дом, никаких долгов и перспектива свалить с этой помойки на ПМЖ в ЕС. И так было при всех презах, включая Ялынковича.

Поэтому меня ваши убогие беды, произрастающие исключительно из вашей безголовости и лени, не интересовали и никогда не будут интересовать.
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да вали уже !!! и лучше к кацапам - твои братья по разуму уже тебя ждут !!!
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Надейся Игарёк! Как только украдут всё- ты усрёшься от радасти, ура!!!!!!!!!!!!!!!!
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я уже кричу ура - у тебя демона украли мозги !!!
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Прикольные показатели, 32% чистый доход, расходы на себестоимость на 44% выросли
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Зеб, что такое чистый доход в зекономике нет определения?
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Пэидиото, ты статью прочти, чмошник тупорылый😀😀😀
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Этот показатель в среднем на 32% превышает показатель 2017 , а не 32% чистый доход за год.
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Ну, 32% превышения и 44% тоже увеличение
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37,6 млрд. чистий прибуток , значить виручка була в рази більша . З тієї виручки були виділені кошти на матеріали , ремонт обладнання , зарплати , і тд . В результаті залишилось 37,6 млрд. Зросли витрати на матеріали і ремонт , але дохід збільшився , за рахунок чого не пишуть , хоча це важливо .
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Как то неправильно Пэтро мородерил, что прибыль пошла. Впрочем как и у Укрнафты, до Пети у нее только убыток был.
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Ну, тут не все так сумно. Ось зараз знову підуть збитки. До наступних виборів.
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такий зріст почався після викинення звідти "братків" потроха, а статистика об'єднала це все за рік. важко уявити скільки потрохи вкрали за 5 років.
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Дані за 2018 рік, зелений. У період з 1 січня до першого січня. Тому твоя фантазія лише фантазія, а не факт. Ти спочатку читай уважно, а потім коментуй. Тоді не будеш по дурному виглядати.
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то тим паче ці показники треба ,як міенімум помножити на 110, це крохи, що лищшила банда дупоголових
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Зеб, а ты уверен, что надо умножать, а то США начнёт завидовать и перестанет помогать Украине?
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Тоді,ьякщо банда зеленожопих покаже збитки, то на скільки множити потрібно?
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це ж ще й 100 днів не пройшло ! А вже який навар. А скільки ж буде через п'ять років !!!
Пора *** те !!!
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А де ж «Схеми -Бігуси»?
Відбили бабло, за зрив постачання запчастин, і всьо?
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А нигде. Это фук для идиотов, живущих сообщениями на заборах был.
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понятно...прібліжалі мір на Дамбассє, как моглі...
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"Міністерство оборони України, згідно з державним оборонним замовленням на 2018 і 2019 роки, здійснює закупівлю польських бронетранспортерів 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ "Дозор-Б")", - зазначено у відповіді, наданій Департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міноборони України.
У відомстві додали, що за період з 2017 по 2019 рік не закуплено жодної української бронемашини "Дозор-Б".
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3141324
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Выходит, что в статье врут про чистый доход, зеб?
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Бульб - ми в Україні якось і без тебе розберемося.. Сподіваюсь - тобі відомий напрямок твого пішохідного руху, бульб?
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Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 1726лишнехромосомец,переводчик ты уже освоил-пора уже и ник сменить,нет?или "леонид" у мокшан-имя не переводимое? Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд - Цензор.НЕТ 1726
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Что же многострадальный "Дозор" так и не довел до ума "УОП" за столько лет - если такой доход..
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Лахта, а у тебя совсем нет желания спросить - зачем они получили чистый доход?
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придурок, а тебя всегда на хи-хи пробивает или только сегодня?
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Только когда комментарий рядом, при дураке ставлю.
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лахта, иди бацьке комментарии ставь..
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Лахта, нельзя себя так в коллективе вести, я у тебя честно спросил - ты сегодня будешь стараться понравится тем, кто любит сладкое есть или тем, кто любит сладкое в уши?
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Так зрада или перемога, мать-перемать???
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слабенький из Пети мародер какой то

он Коломойский когда начал управлять Укрнафтой в 2004 году она давала 2 млрд долл чистой прибыли...а в 2015 году когда Беню посунули из Укрнафты компания осталась практически банкротом с многомиллиардными долгами перед государством. Вот это я понимаю мародер высшей пробы.
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