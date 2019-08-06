 Лоукостер Wizz Air откроет 6 новых направлений из Одессы и 1 из Львова

Об этом на брифинге в Одессе заявила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Госк, из Одессы начиная с ноября дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск, Катовице (все - Польша).
Кроме того, 28 октября планируется запуск рейса Львов-Ларнака (Кипр).
"В 2019 году открыли 17 новых направлений из Украины", - сказала Госк.
В компании ожидают, что благодаря увеличению количества направлений будет продано 2,6 млн посадочных мест в текущем году, а в целом до конца 2019 года из Украины будет охвачено 53 направления, уточнила Госк.
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Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на август 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.
В январе-июле 2019 года компания перевезла из/в Украину 1,3 млн пассажиров.
Хоч мовою Тумба-Юмба. Аби долетіти
Например, в Хевизе (знаменитая лечебница). Все надписи на 3х языках, венгерском, английском и русском. Вывески на любом киоске, магазинах, вообще вокруг. И везде московитская речь. Кто в теме, подтвердят. Лучше только в Балатонфюгене. Официанты русским владеют увереннее чем английским.
В центре у моста, в большинстве кафешек есть меню на русском.
А те, кто старше 45 говорят на русском очень понятно.
В этом году видел в Будапеште несколько машин с львовской регистрацией, и одну с николаевской. Последняя несколько удивила))
Я на эти вещи обращаю внимание.
Когда в следующий раз поедете побродить по Дунаю, присмотритесь.
Да много там русскоговорящих, и местных уже и приезжих. И к сожелению самыми неадекватами могу назвать только своих соотечественников из Украины, в основном на почве поведения и употребления алкоголя, да и не только
Вежливые сотрудники.
Это любопытно
Внешне же не отличишь русского от чуваша или удмурта.
Невже? Лише окремі лінгвісти знають ЩО спільного є у структурі фінської та угорської мов. Але на слух і на письмі це зовсім різні мови. Колишня співробітниця, етнічна мадярка із Закарпаття, без в/о, вільно говорила угорською, румунською, словацькою, українською, трохи гірше російською та німецькою, але зізналася що слухала фонограми естонських та навіть мордовських пісень, тримала в руках газети - і нічого не зрозуміла.
Уж если и ехать в те края, то в Латвию.
Я попытался поблагодарить официантка, но понял, что звучит у меня это довольно смешно и нелепо))