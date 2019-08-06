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Все про:авиация (1805) Львов (3498) Одесса (5566) лоукост (128) Wizz Air (18)

 Лоукостер Wizz Air откроет 6 новых направлений из Одессы и 1 из Львова

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air осенью 2019 года открывает из Украины семь новых направлений: шесть - из Одессы, один - из Львова.

Об этом на брифинге в Одессе заявила менеджер по корпоративным коммуникациям Wizz Air Паулина Госк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Госк, из Одессы начиная с ноября дважды в неделю будут осуществляться рейсы в Будапешт (Венгрия), Берлин (Германия), Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск, Катовице (все - Польша).

Кроме того, 28 октября планируется запуск рейса Львов-Ларнака (Кипр).

"В 2019 году открыли 17 новых направлений из Украины", - сказала Госк.

В компании ожидают, что благодаря увеличению количества направлений будет продано 2,6 млн посадочных мест в текущем году, а в целом до конца 2019 года из Украины будет охвачено 53 направления, уточнила Госк.

Также на Цензор.НЕТ: Авиакомпания Коломойского будет обслуживать Зеленского до конца года за 35 миллионов

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы по более чем 650 маршрутам в 44 странах. По состоянию на август 2019 года его авиапарк состоит из 115 самолетов Airbus A320, A321ceo и Airbus A321neo.

В январе-июле 2019 года компания перевезла из/в Украину 1,3 млн пассажиров.

Источник: https://censor.net.ua/n3141516
 
   
 Топ комментарии
 
где народ на заработках вкалывает, там и лоукостеры нос по ветру держат.
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Я прмовчу вже за Прагу де куди не плюнешь в кацапа попадешь...
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>>а фіни, яких я там бачив розмовляють без перекладача.<<
Невже? Лише окремі лінгвісти знають ЩО спільного є у структурі фінської та угорської мов. Але на слух і на письмі це зовсім різні мови. Колишня співробітниця, етнічна мадярка із Закарпаття, без в/о, вільно говорила угорською, румунською, словацькою, українською, трохи гірше російською та німецькою, але зізналася що слухала фонограми естонських та навіть мордовських пісень, тримала в руках газети - і нічого не зрозуміла.
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Все обслуговування буде угорською мовою?
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Сподіваюсь, що до завантаження у літак - ні. А потім.., та воно Вам треба?
Хоч мовою Тумба-Юмба. Аби долетіти Лоукостер Wizz Air відкриє 6 нових напрямків з Одеси та 1 зі Львова - Цензор.НЕТ 4199
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Наприклад у літаку пояснюють угорською мовою без емоцій, що треба одягати парашут і стрибати. Звичайно, що мені це не треба розуміти
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Ппц, ты летал на визейр? На английском и на украинском, все рейсы с/в Украины осуществляется украинскими экипажами
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Так при чем там венгерский, это ирландская компания и с Украины в Венгрию она не летает, на сколько я знаю
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Звичайно, тому я і питав яка там мова обслуговування
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где народ на заработках вкалывает, там и лоукостеры нос по ветру держат.
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Не обов'язково. Нещодавно мій знайомив був у відряджені у Ларнаці. Там ніякої роботи для українців нема.
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Особой радости от посещения Венгрии не будет.
Например, в Хевизе (знаменитая лечебница). Все надписи на 3х языках, венгерском, английском и русском. Вывески на любом киоске, магазинах, вообще вокруг. И везде московитская речь. Кто в теме, подтвердят. Лучше только в Балатонфюгене. Официанты русским владеют увереннее чем английским.
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А у Будапешті я нікого не знайшов, хто знає російську, українську... Один говорив ламаною англійською і ще деякі знали німецьку. В купальнях Сечені махають руками і показують напрямок.
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Ну это Вы, получается, гуляли где то не там.
В центре у моста, в большинстве кафешек есть меню на русском.
А те, кто старше 45 говорят на русском очень понятно.
В этом году видел в Будапеште несколько машин с львовской регистрацией, и одну с николаевской. Последняя несколько удивила))
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Я теж був на авто зі львівською реєстрацією. Гуляли біля Парламенту, Рибацького бастіону, Дунаю на баржі... Нема там кацапів.
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Как это нет кацапов, если каждая 5я нацарапанная на перилах моста надпись-это какой нибудь "Ярославль", Питер или Новосибирск, я там надпись "Чечня" даже видел. Не Ичкерия, а именно Чечня.
Я на эти вещи обращаю внимание.
Когда в следующий раз поедете побродить по Дунаю, присмотритесь.
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Приїжджають іноді та гадять. От був випадок коли вони залізли на коней Hősök tere.
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как это нет? Недалеко от Парламента, на берегу, даже церковь Московского патриархара есть, по моему у самого Зеленого моста..
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Прожил в Будапеште последние два года, только позавчера вернулся на время в Украину.
Да много там русскоговорящих, и местных уже и приезжих. И к сожелению самыми неадекватами могу назвать только своих соотечественников из Украины, в основном на почве поведения и употребления алкоголя, да и не только
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Коли почали з'являтися така кількість російськомовних?
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Владею. Просто в глаза бросилось. Как будто в Урюпинск приехал какой-то
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А як так виходить, що мадярські прикордонники володіють лише угорською? На Закарпатті теж багато мадяр не володіють українською?
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В Венгрии нет пограничников, думаю при въезде должен был заметить это
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Можливо поліція, але вона знала лише угорську.
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Я прикордонников там видел только на границе с Хорватией.
Вежливые сотрудники.
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Все украинцы владеют русским языком, в отличии от английского и венгерского. Так что очень удобно будет для украинцев.
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Не усі українці володіють російською мовою. Я принципово відмовився купувати фільм про Будапешт російською мовою і мені знайшли з україномовним дубляжем.
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Я прмовчу вже за Прагу де куди не плюнешь в кацапа попадешь...
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У венгров очень сложный язык. Спасибо на угорском обычное фиг выговорить.
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Фіно-угорська група. Знайомі удмурти легко вчать цю мову, а фіни, яких я там бачив розмовляють без перекладача.
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Вы знаете реальных удмуртов?
Это любопытно
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Знаю. Порядні та нормальні люди, які відрізняються від русскіх.
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тоже две руки и две ноги и одна голова на плечах?
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Відрізняються поведінкою, порядністю та знанням своєї мови (таких все менше стає завдяки імперській політиці).
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видимо диаспора какая-то, которая хранит свои язык и крестится двумя перстами как вариант.
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Яка діаспора, якщо вони живуть в Удмуртії? Частина з них та їхні родичі ніколи не були християнами Лоукостер Wizz Air відкриє 6 нових напрямків з Одеси та 1 зі Львова - Цензор.НЕТ 3990
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Видимо это особенность малых народностей говорить на своем языке в своем кругу чтобы не пропал полностью и прививать его детям.
Внешне же не отличишь русского от чуваша или удмурта.
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>>а фіни, яких я там бачив розмовляють без перекладача.<<
Невже? Лише окремі лінгвісти знають ЩО спільного є у структурі фінської та угорської мов. Але на слух і на письмі це зовсім різні мови. Колишня співробітниця, етнічна мадярка із Закарпаття, без в/о, вільно говорила угорською, румунською, словацькою, українською, трохи гірше російською та німецькою, але зізналася що слухала фонограми естонських та навіть мордовських пісень, тримала в руках газети - і нічого не зрозуміла.
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Я бачив як вони легко порозумілися між собою. Теж саме мені розповідали в Угорщині Лоукостер Wizz Air відкриє 6 нових напрямків з Одеси та 1 зі Львова - Цензор.НЕТ 4305 Естонці і мордовці мають іншу вимову, а я про фінів.
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ООО, эстонцы это отдельная песня. У них в одном слове ударения в двух местах
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Дехто із моїх був в Естонії, а я полінувався туди їхати
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Холодно там.
Уж если и ехать в те края, то в Латвию.
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Якщо порозумілися - то чудово. Мабуть вони знають якийсь обмежений "піджин", який зрозумілий обом націям. Я у 80-ті роки спілкувався з естонськими технарями, вони були першими у совку хто почав складати декодери PAL (ще на "розсипу", з купою котушок індуктивності, совковими УЛЗ і дефіцитними кварцами). В Естонії можна було прийняти сигнали фінських ретрансляторів, а фінську мову вони в цілому розуміли. І їхній конструкторський досвід поширювався по всьому совку, аж до появи м/с TBA540.
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köszönöm это "спасибо"... Пипец!!!
Я попытался поблагодарить официантка, но понял, что звучит у меня это довольно смешно и нелепо))
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