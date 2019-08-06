 Террористы только за последние выходные 5 раз не пустили представителей ОБСЕ через блокпосты

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ.

"3 августа в двух случаях вооруженный член вооруженных формирований и человек в гражданской одежде, который представился членом вооруженных формирований, отказывали патрулям СММ во въезде в н.п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 35 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на "приказы от командиров", - говорится в отчете.

В то же время 4 августа двое боевиков отказали патрулю СММ в проезде через блокпост вблизи н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), заявив о "проведением комплекса спецмероприятий" в этом районе.

Читайте на Цензор.НЕТ: Террористы игнорируют перемирие. Об этом немедленно должно узнавать мировое сообщество, - Сырский - замглавы СММ ОБСЕ Этерингтону

Также 4 августа вооруженный член российских оккупационных войск вновь отказал патрулю СММ в проезде через блокпост западнее н.п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), заявив о "работах по разминированию" и "приказах от командиров". При этом, находясь на блокпосту, наблюдатели видели, что через блокпост проезжали гражданские автомобили.

"4 августа два вооруженных члена вооруженных формирований снова остановили патруль СММ на блокпосту примерно в 800 м к северу от н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Мариуполя) и не позволили наблюдателям проехать на юг в направлении н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя) и на запад до н.п. Пикуза (быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), сославшись на "проведение там комплекса спецмероприятий", - сообщили также в Миссии.

Также на Цензор.НЕТ: ОБСЕ показала снимки грузового поезда и автоколонны возле неконтролируемого участка границы с РФ на Донбассе. ФОТО

Кроме того, 3 августа на блокпосте к западу от Верхнешироковского террористы снова задержали патруль СММ, не указав никаких конкретных причин, и позволили наблюдателям проехать только после примерно 17-минутной задержки на блокпосту.