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 Политика Украины, За рубежом
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 Эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса, - посольство РФ

Посольство РФ в Таллине прокомментировало решение МИД Эстонии не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям Донбасса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. Уверены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более 5 лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

"Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", - отмечают в посольстве.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля 2019 года, если жители этих областей не были ранее гражданами России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141509
 
   
 Топ комментарии
 
К блокаде россии тоже, за что огромнейшая им благодарность.
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Какие хорошие власти в Эстонии! Респект.
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Щиро дякуємо нашим естонським друзям!
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К блокаде россии тоже, за что огромнейшая им благодарность.
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Це значить Україна повинна годувати і підтримувати своїх ворогів і зрадників.які пішли разом з фашистом путіним,проти українського народу і проти держави Україна. Цинізм росії безмежний.
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Россию не блокировать надо, а просто уничтожить, стереть в ядерную пыль *********.
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А что, кто-то кроме федераски их будет признавать? Да хрена с два, крымские крысы до сих пор выехать западнее мыса тарханкут не могут.
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Кстати, именно из-за непримеримой риторики царь-путин никогда не полезет завоёвывать Эстонию. Потому что нужно будет истребить всех эстонцев.
А в Украину он полез, потому что есть надежда превратить всех украинцев в малоросов.
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Жаль, что нельзя решить лугандонский вопрос наиболее простым и действенным методом - обнести лугандон бетонной стеной, а потом... Эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 1339
Эстонские власти фактически присоединились к гуманитарной блокаде Донбасса, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 4652
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кацапы реально думают что с днром граничит эстония а не кацапстан ..
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лай из подворотни. Эстонцам - респект.
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А яке відношення громадяни росії мають до Донбасу?Українців з Донбасу Естонці до себе пускають.
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да пускает, нет повода не впускать, тут другой вопрос - как они (если сепары и подхалимы рашки) как! получили Украинские паспорта.
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это наши, родные, Балтииские фошизды, с особой любовью к руцким (вы же не думайте, что хоть один свободный украинец принял бы добровольно бумагу о принятие в стадо крепостных)
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Разве могут страдать люди куда пришла Россия им помогать ? Разве Россия не оказывает помощи им ? Тогда о какой блокаде и страдание может идти речь? Как всегда руссо-быдло само себя противоречит.
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Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке. - это да, вроди бы тихие а опять всех обогнали, они делает а не громко грозится, что будет что то делать. Красавцы Ееsti
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СУПЕР!
Эстонии, Литве, Латвии РЕСПЕКТИЩЕ!!! Естонська влада фактично долучилася до гуманітарної блокади Донбасу, - посольство РФ - Цензор.НЕТ 8425
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у Мида рашки ни ума ни фантазии, очередной бред сивой кобылы. Главное что-то пёрн...ть, а что...
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нам нужно анулировать все пропуска на блок-постах,пусть наслаждаются русским миром,какие беседы нужно проводить с колоборантами?
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Это не иначе, как "агалтелая русафобия"...
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